«Транспортный ад»: на площади Карла Маркса собралась хаотичная пробка
Затор начал скапливаться ещё час назад
Вечером 29 октября на площади Карла Маркса собралась пробка — движение ограничено по 5 улицам.
Как сообщил корреспондент НГС с места события, пробка затрагивает все подходящие к площади Карла Маркса улицы. «Транспортный ад. Пробка стоит по Новогодней, Покрышкина, в начале Сибиряков-Гвардейцев и подъезд к Маркса», — рассказал корреспондент.
Согласно сервису Яндекс.Пробки, движение по всем прилегающим улицам значительно затруднено. Скорость машин в 20:20 по улицам Покрышкина, Новогодней и Сибиряков-Гвардейцев не превышала 2 км/ч.
Это очередной большой затор за сегодняшний вечер — совсем недавно на перекрёстке улицы Петухова и Советского шоссе в Кировском районе из-за неработающего светофора образовался двухкилометровый затор.
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Дмитрий Здорников
Фото Стаса Соколова