«Транспортный ад»: на площади Карла Маркса собралась хаотичная пробка

Движение затруднено по всем улицам, подходящим к площади Маркса





Вечером 29 октября на площади Карла Маркса собралась пробка — движение ограничено по 5 улицам.







Как сообщил корреспондент НГС с места события, пробка затрагивает все подходящие к площади Карла Маркса улицы. «Транспортный ад. Пробка стоит по Новогодней, Покрышкина, в начале Сибиряков-Гвардейцев и подъезд к Маркса», — рассказал корреспондент.





Согласно сервису Яндекс.Пробки, движение по всем прилегающим улицам значительно затруднено. Скорость машин в 20:20 по улицам Покрышкина, Новогодней и Сибиряков-Гвардейцев не превышала 2 км/ч.





Скорость автомобилей в потоке не превышает 2 км/ч





Это очередной большой затор за сегодняшний вечер — совсем недавно на перекрёстке улицы Петухова и Советского шоссе в Кировском районе из-за неработающего светофора образовался двухкилометровый затор.