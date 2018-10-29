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«Транспортный ад»: на площади Карла Маркса собралась хаотичная пробка

Затор начал скапливаться ещё час назад

Движение затруднено по всем улицам, подходящим к площади Маркса
Движение затруднено по всем улицам, подходящим к площади Маркса


Вечером 29 октября на площади Карла Маркса собралась пробка — движение ограничено по 5 улицам.


Как сообщил корреспондент НГС с места события, пробка затрагивает все подходящие к площади Карла Маркса улицы. «Транспортный ад. Пробка стоит по Новогодней, Покрышкина, в начале Сибиряков-Гвардейцев и подъезд к Маркса», — рассказал корреспондент.


Согласно сервису Яндекс.Пробки, движение по всем прилегающим улицам значительно затруднено. Скорость машин в 20:20 по улицам Покрышкина, Новогодней и Сибиряков-Гвардейцев не превышала 2 км/ч.


Скорость автомобилей в потоке не превышает 2 км/ч
Скорость автомобилей в потоке не превышает 2 км/ч


Это очередной большой затор за сегодняшний вечер — совсем недавно на перекрёстке улицы Петухова и Советского шоссе в Кировском районе из-за неработающего светофора образовался двухкилометровый затор.

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