Строительный кран упал во двор с машинами
Очевидцы сообщают, что рабочие разбирали кран рядом с долгостроем
Днём 26 октября на строительной площадке у дома по адресу Есенина, 12 в Дзержинском районе Новосибирска упал строительный кран.
«Кран разбирали и неаккуратно уронили. Там долгострой. Там дом Есенина, 12/2, на территорию которого он упал. А перед ним долгострой <…> С утра кран ещё стоял. Когда я даже уезжал из дома где-то полтора часа назад, он стоял. Его, видимо, начали разбирать, и он завалился и упал на территорию дома 12/2», — рассказал корреспонденту НГС житель Дзержинского район Иван.
По его словам, в результате падения конструкции никто не пострадал.
Оперативно получить комментарий по телефону застройщика, указанному в справочнике 2ГИС, корреспонденту НГС не удалось.
В прошлом году огромный кран с крановщиком в кабине рухнул на окраине Кировского района — рабочий остался жив.
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Александра Трофименко
Фото предоставлены читателем НГС