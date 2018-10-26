Строительный кран упал во двор с машинами

Очевидцы сообщают, что рабочие разбирали кран рядом с долгостроем

Кран упал на территорию соседнего дома





Днём 26 октября на строительной площадке у дома по адресу Есенина, 12 в Дзержинском районе Новосибирска упал строительный кран.







«Кран разбирали и неаккуратно уронили. Там долгострой. Там дом Есенина, 12/2, на территорию которого он упал. А перед ним долгострой <…> С утра кран ещё стоял. Когда я даже уезжал из дома где-то полтора часа назад, он стоял. Его, видимо, начали разбирать, и он завалился и упал на территорию дома 12/2», — рассказал корреспонденту НГС житель Дзержинского район Иван.







По его словам, в результате падения конструкции никто не пострадал.





Оперативно получить комментарий по телефону застройщика, указанному в справочнике 2ГИС, корреспонденту НГС не удалось.





Конструкция упала рядом с припаркованными машинами





В прошлом году огромный кран с крановщиком в кабине рухнул на окраине Кировского района — рабочий остался жив.