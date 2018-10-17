BMW раскрыла цены на гигантский внедорожник BMW X7 с 5-зонным климат-контролем

У нового BMW X7 большие прорези на решётке радиатора





Компания BMW раскрыла цены и дату начала продаж нового кроссовера X7, который будет флагманом во внедорожной линейке марки. Рассекречены и первые официальные изображения автомобиля — его особенностью стали огромные вертикальные «ноздри».





Длина X7 составляет 5151 мм





«30 марта будет презентация и старт, когда эти автомобили можно будет продавать. По бензиновому варианту — у нас будет только версия 340 лошадиных сил, 5,990 миллиона рублей — стартовая цена. Конфигуратор на официальном сайте уже появился», — рассказали корреспонденту НГС в отделе продаж новосибирского дилера BMW «ЭлитАвто Сибирь».





Кроме бензинового двигателя предлагается два дизеля мощностью 249 л.с. (от 5 830 000 рублей) и 400 л.с. ( 7 490 000 рублей). Последний мотор имеет целых четыре турбины.





Салон имеет 7 мест





X7 — очень крупный автомобиль, его длина составляет 5151 мм. В салоне три ряда сидений и семь мест. Интерьер кроссовера выполнен в новом стиле BMW, хотя остались и узнаваемые черты.





Интерьер выполнен в новом стиле BMW





В оснащение машины входят адаптивные светодиодные фары, 4-зонный климат-контроль, панорамная крыша, кресла с электроприводом, адаптивная подвеска, регулировка дорожного просвета. Можно заказать и 5-зонный климат-контроль, лазерные фары, дополнительные планшеты для пассажиров и другие опции.





Конкурировать BMW X7 будет с Mercedes-Benz GLS и Range Rover.





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