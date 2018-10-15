У S7 появился первый в России Boeing нового поколения — он будет летать на рейсах из Новосибирска

Пассажирские кресла в нём оборудованы розетками для зарядки смартфонов

Это первый из 11 «Боингов» нового поколения, которые перевозчик рассчитывает получить в ближайшие два года
Это первый из 11 «Боингов» нового поколения, которые перевозчик рассчитывает получить в ближайшие два года

Группа компаний S7 взяла в аренду первый в России лайнер нового поколения Boeing 737 MAX — на этой неделе его протестируют пассажиры из Новосибирска.


Об этом сегодня, 15 октября, сообщила пресс-служба группы компаний S7.


По данным S7, Boeing 737–8 MAX пополнил парк авиакомпании «Глобус», выполняющей полёты под брендом S7 Airlines. Перевозчик получил новый лайнер напрямую из завода в Сиэтле на условиях аренды у лизинговой компании Air Lease Corporation.


В авиакомпании уточнили, что самолёт будет базироваться в Новосибирске. В его салоне 176 мест: 8 в бизнес-классе и 168 — в экономическом. Кресла оборудованы держателями для смартфонов или планшетов, а также розетками с USB-разъёмом, при помощи которых можно будет заряжать гаджеты во время полёта. Чтобы пассажиры лучше слышали объявления по громкой связи, производитель установил динамики в каждом ряду. Также в числе преимуществ нового «Боинга» перевозчик называет его экологичность, сниженный уровень шума и экономичный расход топлива.


«Boeing 737 MAX начнёт выполнять полеты уже на этой неделе, первыми оценить новый лайнер в парке S7 Airlines смогут пассажиры рейсов из Новосибирска в Москву и Читу», — сообщили в группе компаний S7.


В пресс-службе также добавили, что новый Boeing 737 MAX — лишь первый из одиннадцати самолетов этого типа, которые заказала группа компаний S7. Поставки рассчитаны до 2020 года.


С обновлением парков авиакомпании списывают старые самолёты, которые служили им десятилетиями. В конце сентября в аэропорту Толмачёво свой последний полёт завершил легендарный самолёт Ту-154М «Ижма» авиакомпании «Алроса» — он прилетел в Новосибирск, чтобы стать экспонатом Музея истории авиации.

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