Устроившего стрельбу в салоне сотовой связи новосибирца отправили в СИЗО

Он проведёт под арестом два месяца

Посетитель устроил разбой со стрельбой в салоне сотовой связи на Бориса Богаткова

Сегодня, 12 октября, Октябрьский районный суд Новосибирска отправил под стражу посетителя салона сотовой связи, который ранил менеджера из пистолета.







Об этой мере пресечения для подозреваемого ходатайствовали следователи.





«Суд ходатайство удовлетворил, на два месяца избрал ему арест», — рассказала корреспонденту НГС старший помощник прокурора Октябрьского района Новосибирска Наталья Чернова.





Ранее в следственном управлении СК России по Новосибирской области сообщали, что происшествие случилось днём 11 октября в салоне сотовой связи, который работает в доме № 206 на улице Бориса Богаткова. По предварительным данным, в первом часу дня туда зашёл посетитель, который попросил показать ему мобильный телефон.







«После того как ему было передано устройство, фигурант по уголовному делу достал из сумки пистолет, продемонстрировал сотрудникам магазина и стал удаляться из салона», — рассказывали следователи.







В СК поясняли, что задержать мужчину попытался менеджер. Он схватил подозреваемого за руку, в которой у того был пистолет. В это время посетитель выстрелил и ранил в голову другого менеджера.











Очевидцы позвонили в полицию и скорую помощь, сообщали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. По её данным, участковый тут же прибыл на место и задержал подозреваемого.







«Им оказался житель Калининского района 1980 года рождения, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности», — передавали в полиции.







В Следственном комитете уточнили, что после случившегося 26-летнего пострадавшего увезли в больницу. В отношении ранившего его посетителя следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105, п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (покушение на убийство, сопряжённое с разбоем и причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).





В пресс-службе ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») корреспонденту НГС сообщили, что компания не раскрывает подробности дела «в интересах следствия», но «предпринимает все необходимые действия в интересах своего сотрудника».

