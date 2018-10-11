Исследовательница из НГУ получила престижную международную премию
Премию сибирячке присвоили за исследование сердечно-сосудистых заболеваний
Исследовательница из НГУ Ольга Чащина получила международную премию L’Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science за исследование сердечно-сосудистых заболеваний.
По информации пресс-службы НГУ, сибирячка занимается вопросами развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как атеросклероз. Сейчас Ольга Чащина работает в лаборатории гидродинамики в кампусе Эколь Политекник под руководством профессора Абдула Бараката.
«Лаборатория сотрудничает со стартапом Sensome. Совместно мы разрабатываем электрические сенсоры для определения типа клеток, с которыми эти сенсоры находятся в контакте. Мы думаем, что сенсоры могут позволить исследовать пространственно-временное развитие многоклеточной культуры в условиях, когда оптические средства недоступны, например, при использовании таких непрозрачных жидкостей, как кровь», — цитирует исследовательницу пресс-служба НГУ.
Справка: L’Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science — это престижная премия для девушек в начале их карьеры, цель которой не только поддерживать молодых ученых, но и показать, что женщины наравне с мужчинами могут развивать науку и добиваться в этой сфере деятельности успеха. Среди 900 кандидаток, работающих во Франции, были награждены только 30.
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Александр Сильченко
Фото Юлии Шипициной