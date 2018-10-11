Исследовательница из НГУ получила престижную международную премию

Премию сибирячке присвоили за исследование сердечно-сосудистых заболеваний

Сейчас исследовательница работает во Франции
Сейчас исследовательница работает во Франции

Исследовательница из НГУ Ольга Чащина получила международную премию L’Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science за исследование сердечно-сосудистых заболеваний.


По информации пресс-службы НГУ, сибирячка занимается вопросами развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как атеросклероз. Сейчас Ольга Чащина работает в лаборатории гидродинамики в кампусе Эколь Политекник под руководством профессора Абдула Бараката.


«Лаборатория сотрудничает со стартапом Sensome. Совместно мы разрабатываем электрические сенсоры для определения типа клеток, с которыми эти сенсоры находятся в контакте. Мы думаем, что сенсоры могут позволить исследовать пространственно-временное развитие многоклеточной культуры в условиях, когда оптические средства недоступны, например, при использовании таких непрозрачных жидкостей, как кровь», — цитирует исследовательницу пресс-служба НГУ.


Справка: L’Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science — это престижная премия для девушек в начале их карьеры, цель которой не только поддерживать молодых ученых, но и показать, что женщины наравне с мужчинами могут развивать науку и добиваться в этой сфере деятельности успеха. Среди 900 кандидаток, работающих во Франции, были награждены только 30.


В феврале Министерство образования и науки России подвело итоги конкурса проектов для реализации Национальной технологической инициативы — учёные Новосибирского технического университета получили 51 миллион рублей.

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