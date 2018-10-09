Цены в Новосибирской области пошли вниз первый раз с начала года

Всего с начала года цены в Новосибирской области выросли на 1,8%

Статистики проследили, как изменились цены в Новосибирской области за последний месяц: первый раз с начала 2018 года в регионе зафиксирована дефляция.







«В сентябре 2018 года цены на потребительском рынке Новосибирской области по сравнению с августом снизились на 0,1%. Снижение произошло на услуги на 0,7% и продовольственные товары — на 0,1%. Цены на непродовольственные товары повысились на 0,3%», — сообщили в Новосибирскстате.







Из продуктов за последний месяц особенно заметно подешевели овощи, например свекла — на 41,6%, морковь — на 36,7%, картофель — на 31,3%, репчатый лук — на 26%, белокочанная капуста — на 12,5%. Также снизились цены на яблоки (–11,2%), груши (–8,6%), чеснок (–7,3%). Дешевле стали стоить отечественный коньяк (на 4,9%), солёная сельдь (на 3%), хлопья из злаков (на 2,8%), кетчуп (на 2,7%), говядина (на 1,1%), национальные сыры и брынза (на 2,6%).







При этом подорожали огурцы (на 26,6%), апельсины (на 15,2%), бананы (на 9,9%), зефир и пастила (на 7,4%), куриные яйца (на 6,4%), кексы и рулеты (на 4,5%). Также повысились цены на мясные копчёности (на 3,4%), пельмени, манты, равиоли (на 2,3%), полукопчёную и варено-копчёную колбасу (на 1,2%), свинину (на 1,1%), тушки охлажденных и мороженых кур (на 1%). На 2,2–3,5% выросла стоимость шоколада, красной икры, подсолнечного масла, водки, рыбных консервов, маргарина, шоколадных конфет, мороженой рыбы, сгущёнки, мёда, твердых и мягких сычужных сыров.







Из непродовольственных товаров сильнее всего подорожало газовое моторное топливо — на 9,8%. Кроме того, дороже стали, например, дрова (на 9,3%), мягкая мебель (на 3,8%), сотовые телефоны (на 3,4%).





«Понижение цен отмечено на стальной эмалированный чайник — на 7,5%, стационарный телефонный аппарат — на 3,8%, крем для лица — на 3,7%, электрические батарейки — на 2,9%, микроволновую печь — на 2,2%, красный кирпич — на 2,2%, полутораспальный комплект постельного белья — на 2%, роликовые коньки и бумажные обои — на 1,1%», — сообщили в службе статистики.







Среди платных услуг за месяц заметнее всего подешевели билеты на самолёты (на 27,6%) и поезда дальнего следования (на 17,1%). «Также стала дешевле абонентская плата за мобильный интернет — на 2,7%, женская и мужская модельные стрижки — на 2,4% и 1,6% соответственно», — рассказали в Новосибирскстате.







При этом выросла стоимость обучения в вузах (на 17%), гостиничных услуг (на 3,7%), занятий в бассейнах (на 2,7%), проезда в такси (на 2,6%). Кроме того, новосибирцам стали дороже обходиться поездки в Китай (на 2,2%) и посещение театров (на 1,5%).







Статистики зафиксировали дефляцию в Новосибирской области впервые за 9 месяцев 2018 года. До этого от месяца к месяцу индекс потребительских цен либо рос, либо не менялся. В целом с начала года инфляция в Новосибирской области достигла 1,8%, отмечают статистики.







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