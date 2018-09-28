Ищут свидетелей: посетители кальянной на Красном проспекте избили двух мужчин

Потасовка произошла рядом с кальянной на Красном проспекте, 161





На Красном проспекте в Заельцовском районе Новосибирска произошла потасовка — два посетителя кальянной Kozmos избили двух других вечером 26 сентября.





Двое мужчин — Александр Махнёв и Дмитрий Соколов — оказались в больнице, а нападавшие скрылись.





Сегодня сестра Александра Анна Мощина начала поиск свидетелей, распространив информацию в соцсетях. О случившемся женщина узнала, когда Александр позвонил ей вечером после происшествия из травмпункта. Александр Махнёв — сотрудник кальянной, но в тот день у него был выходной, он пришёл в заведение как посетитель вместе с другом.







В это время там уже были двое мужчин, с которыми после случился конфликт: один из них попросил у Александра как у сотрудника кафе принести ему джойстики от приставки, которая стоит в зале.





«Он говорит: "Я сегодня не работаю, я тебе не понесу". — "Ах ты не понесёшь!". Ну и всё и пошло-поехало: "Пойдём выйдем, поговорим"»,





— пересказала Анна слова избитого брата.





Александр Махнёв вышел на улицу с двумя незнакомцами, а затем подошёл и Дмитрий Соколов — это Анна видела на записи с камер видеонаблюдения, которые установлены на здании рядом.





«Второй подскакивает — сначала другу (Диме. — Прим. ред.) один удар нанёс, тот сразу прямо упал, у него получается перелом в трёх местах верхней челюсти, кусок назад даже поставить не смогли. Одну операцию сделали, сейчас вторую ждут. И моему брату два раза стукнул», — рассказала Анна. Потом, по словам Анны, второй нападавший ненадолго отошёл и вернулся с намотанным на кулак проводом — этой рукой он ещё дважды ударил Александра.





После случившегося Александр и Дмитрий смогли сами уехать с места происшествия.





«Встали, в машину сели — у Димки изо рта кровь хлестала фонтаном. Они сразу же уехали в травмпункт на площади Ленина. А там уже мы их забрали — папа мой повёз Димку в челюстно-лицевую, а я брата повезла на горбольницу, потому что у него нос был сломан со смещением. Димку сразу забрали — его на операцию повезли, а Сашку пока обследовали, окулист, лор, нейрохирург сказали, что колоссальных изменений нет, сходите завтра к челюстно-лицевому. Он утром поехал в челюстно-лицевое — ему говорят: у вас перелом под глазом со смещением, надо срочно делать операцию. Сейчас вдвоем там лежат в 34-й [больнице], ждут операции», — рассказала Анна Мощина.





Мощина просит свидетелей происшествия связаться с ней по телефону 8–952–918–54–56.





Сестра одного из пострадавших просит связаться с ней свидетелей происшествия





Очевидцем потасовки также стал сотрудник одного из заведений, расположенных рядом.







«Два спортивных хлопца стукнули по разу худеньких ребят, но только они так по разу стукнули, что прям сильно поставленным ударом. Я их уже не разнимал, я просто их так немножко отодвинул после этого, потому что они пытались дальше там эмоционировать.







<...> Это прямо такой мощный удар в лицо был. У одного посильнее было, у другого послабее — они то ли упали, то ли присели, но тут же сами и встали», — рассказал очевидец на условиях анонимности.







Директор кальянной «Космос» Николай Ангольд сообщил корреспонденту НГС, что приехал на место после случившегося. Он подтвердил, что Александр — сотрудник кальянной. Также он добавил, что один из кальянщиков, который был в смене в тот день, выбежал на улицу, услышав драку, — он нашёл обоих пострадавших в крови.







В пресс-службе ГУ МВД по НСО подтвердили факт потасовки на Красном проспекте.







«27 сентября в полицию поступило сообщение о том, что двое молодых людей доставлены в медицинское учреждение с травмами различными. В настоящее время материалы проверки находятся в производстве у участкового уполномоченного полиции», — прокомментировали в пресс-службе. Личности нападавших ещё не установлены.







Сегодня в Центральном районном суде начались прения по конфликту, связанному с другим заведением, — бывшему полицейскому грозит 2 года колонии за стрельбу в «Баре 113».