Слишком поздно: ветеринары нашли неизлечимую болезнь у собаки, которой помогли приехать из Иркутска

Валерия и Кейра завтра уедут домой в Иркутск





Валерия Шиняк из Иркутска привезла собаку Кейру со сломанным позвоночником на обследование в Новосибирск — летом бездомное животное сбила машина, девушка подобрала её и стала лечить. В иркутских ветклиниках не оказалось необходимого оборудования, чтобы сделать обследование спинного мозга, — ближайший томограф нашли только в Новосибирске.





Валерия вместе с Кейрой доехали до Новосибирска на поезде, по правилам РЖД им пришлось выкупить купе полностью. Однако результаты миеломографии оказались неутешительными: один из позвонков треснул, и через него вытек практически весь спинной мозг — его осталось менее 5%, при таких показателях ветеринары не рекомендуют оперировать.





«Врач-невролог клиники "БЭСТ" сперва пощупал ей пинцетом пальцы, она не чувствует в пальцах боль. После томографии сказали, что у неё меньше 5% спинного мозга осталось, из-за этого нет вероятности, что она встанет на лапы — нет смысла делать. Сказали, надо было оперировать сразу после аварии, лететь в течение суток, потому что мозг очень быстро вытекает. Теперь только коляску заказывать. Буду копить», — рассказала Валерия.





Инвалидные коляски для животных делают индивидуально — измеряют, сколько сантиметров животное в холке. Валерия брала коляску в иркутском приюте, но та оказалась слишком велика Кейре. На улицу Кейру Валерия носит на руках — за то время, что собака живёт у девушки, Кейра поправилась с 10 до 12,5 килограмм.









«Летом, когда только забрали с клиники, она дня три лежала, потом научилась садиться на попу и передвигаться на передних лапах. Через некоторое время она научилась приподнимать немного зад — когда бегает, сантиметров на 5–10 поднимает заднюю часть тела», — объясняет Валерия. Девушке приходится регулярно мыть собаку и обрабатывать антисептиками, чтобы не появлялись пролежни.



Валерия не теряет надежду, что сможет приучить Кейру к прогулкам по улице, пусть и в инвалидной коляске.







У новосибирских ветеринаров бывают и более удачные дни: недавно они вернули зрение домашнему еноту — Лиза перенесла операцию по удалению катаракты.