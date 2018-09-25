Новосибирское мороженое начали возить во Вьетнам на поездах и кораблях

В январе стало известно, что Новосибирцы наладили экспорт рыбы и пуха в Европу . Также в два раза увеличились поставки зерновых и масличных культур в Китай, Азербайджан, Монголию, куда новосибирцы отправляют комбикорм для сельскохозяйственных птиц , и страны Таможенного союза.

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Александр Сильченко

Фото Стаса Соколова

