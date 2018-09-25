Новосибирское мороженое начали возить во Вьетнам на поездах и кораблях

Мороженое произвели на ОАО «Новосибхолод»
Мороженое произвели на ОАО «Новосибхолод»

Из Новосибирской области во Вьетнам отправили 3,5 тонны мороженого — это первая экспортная поставка мороженого в эту страну.


«Вывоз указанной экспортной партии осуществлялся железнодорожным и морским транспортом. Специалисты Управления Россельхознадзора по Новосибирской области провели соответствующий ветеринарный контроль в целях соблюдения требований страны-импортера», — сообщили в пресс-службе ведомства.


По информации Россельхознадзора Новосибирской области, производителем мороженого является компания ОАО «Новосибхолод». В самой компании от комментариев отказались. 


В январе стало известно, что Новосибирцы наладили экспорт рыбы и пуха в Европу. Также в два раза увеличились поставки зерновых и масличных культур в Китай, Азербайджан, Монголию, куда новосибирцы отправляют комбикорм для сельскохозяйственных птиц, и страны Таможенного союза. 

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