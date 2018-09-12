Синоптики объявили последнее предупреждение о заморозках

В пригороде Новосибирска будет –1, а по области ожидают до –5 градусов
В пригороде Новосибирска будет –1, а по области ожидают до –5 градусов

Новосибирские синоптики продлили штормовое предупреждение о заморозках — оно стало последним в этом сезоне.


О заморозках синоптики объявили накануне. В итоге сегодня ночью 12 сентября минусовые температуры были даже в черте города, рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова. 


В ночь на 13 сентября также объявлено штормовое предупреждение — в пригородах температура опустится до –1 градуса.


В то же время по Новосибирской области в ночь на 13 сентября ожидают до –5 градусов.


После этого в регион начнут поступать тёплые воздушные массы. 14 сентября заморозков уже не ожидается: в Новосибирске будет 6–8 градусов тепла ночью, а днем 15 сентября будет до 10–11 градусов тепла.


«Заморозки считаются опасным явлением — опасным агрометеорологическим явлением — до 15 сентября мы составляем штормовые предупреждения о заморозках, после 15 сентября — это уже климатическое понижение температуры воздуха, вегетационный период закачивается. С 15 сентября мы будем просто прогнозировать — если она будет — отрицательную температуру», — уточнила Марина Виноградова.


Днём 13 сентября будет 10–13 градусов тепла, а 14 сентября температура днём резко повысится — до +16..+18 градусов. Дневная температура 15 сентября будет уже 17–19 градусов выше нуля. Также начальник отдела метеопрогнозов добавила, что в четверг в Новосибирске ожидается дождь.


В пятницу осадков не будет, но ожидается усиление ветра — до 7–12 м/с, с порывами до 17 м/с. В ночь на субботу и в субботу есть вероятность дождя. Днём в субботу ветер ослабнет.

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