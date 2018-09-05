«Скорее всего, с января»: в Новосибирске готовятся к повышению тарифов на проезд

Тариф в общественном транспорте собираются поднять на несколько рублей
Тариф в общественном транспорте собираются поднять на несколько рублей


В Новосибирске вернулись к идее повышения тарифов на проезд в общественном транспорте — городские депутаты ждут решения по этому вопросу уже в ноябре. 


«Тариф нужно повышать, потому что предприятия наши муниципальные просто заваливаются — и ГЭТ, и ПАТП-4. Цифры сейчас будут еще обсуждаться», — рассказал председатель комиссии Совета депутатов Новосибирска по городскому хозяйству Игорь Кудин. 


По его словам, предполагается, что тариф повысят с января 2019 года. «Это может быть и раньше, но будет зависеть от губернатора, департамента по тарифам Новосибирской области. Конечно, муниципалитету хотелось бы, чтобы это было хотя бы в ноябре. Я думаю, что инерция будет такая, что, скорее всего, с января», — объяснил он. 


Заместитель мэра Данияр Сафиуллин, отвечая на вопрос депутатов о размере желаемого тарифа, уточнил, что цену нужно повышать на несколько рублей, при этом тариф должен быть дифференцированным. «Было бы очень правильно, если бы цена за наличный проезд была в размере 24 рублей, а за безналичный — 21 рубль», — подсчитал он. 


Вопрос повышения тарифов на общественном транспорте поднимался уже давно — почему это необходимо, корреспонденту НГС объяснял директор «Горэлектротранспорта» Константин Прокин. 

Прочтений: 3462

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (48)48
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено