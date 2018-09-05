«Скорее всего, с января»: в Новосибирске готовятся к повышению тарифов на проезд

Тариф в общественном транспорте собираются поднять на несколько рублей





В Новосибирске вернулись к идее повышения тарифов на проезд в общественном транспорте — городские депутаты ждут решения по этому вопросу уже в ноябре.







«Тариф нужно повышать, потому что предприятия наши муниципальные просто заваливаются — и ГЭТ, и ПАТП-4. Цифры сейчас будут еще обсуждаться», — рассказал председатель комиссии Совета депутатов Новосибирска по городскому хозяйству Игорь Кудин.





По его словам, предполагается, что тариф повысят с января 2019 года. «Это может быть и раньше, но будет зависеть от губернатора, департамента по тарифам Новосибирской области. Конечно, муниципалитету хотелось бы, чтобы это было хотя бы в ноябре. Я думаю, что инерция будет такая, что, скорее всего, с января», — объяснил он.







Заместитель мэра Данияр Сафиуллин, отвечая на вопрос депутатов о размере желаемого тарифа, уточнил, что цену нужно повышать на несколько рублей, при этом тариф должен быть дифференцированным. «Было бы очень правильно, если бы цена за наличный проезд была в размере 24 рублей, а за безналичный — 21 рубль», — подсчитал он.





Вопрос повышения тарифов на общественном транспорте поднимался уже давно — почему это необходимо, корреспонденту НГС объяснял директор «Горэлектротранспорта» Константин Прокин.