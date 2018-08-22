Автоинспекторов отправили ловить лихачей на федеральных трассах

С завтрашнего дня на федеральных трассах будет дежурить больше экипажей ДПС 
С завтрашнего дня на федеральных трассах будет дежурить больше экипажей ДПС 

Автоинспекция Новосибирской области объявила о начале акции «Трасса-Скорость» — в течение недели на федеральных дорогах региона экипажи ДПС будут в усиленном режиме ловить водителей, превышающих скорость.


«На трассах будут дополнительные экипажи, которые будут осуществлять контроль на линии. Последнее время участились случаи ДТП с погибшими именно по причине выезда на встречную полосу, увеличения скоростного режима, совершения манёвров обгона. Будут в усиленном режиме работать сотрудники именно по пресечению указанных нарушений ПДД», — рассказала корреспонденту НГС инспектор отделения пропаганды ГИБДД по Новосибирской области Евгения Табатчикова.


Акция начнётся завтра, 23 августа, и продлится неделю — до 30 августа. Автоинспекторы не только будут останавливать нарушителей, но и раздавать памятки на трассах.


Накануне страшная авария произошла на федеральной трассе Р256 в Искитимском районе: в лобовом столкновении грузовика и ВАЗа погибли двое человек, в том числе маленький ребёнок. Жена водителя легковой машины говорила, что в аварии виноват именно он: «Долихачился»

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