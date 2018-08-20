Золотая и серебряная: в зоопарк привезли новых обезьян благородных цветов

Серебристые игрунки приехали из Чехии
Серебристые игрунки приехали из Чехии

В Новосибирском зоопарке появились два новых вида обезьян — их можно увидеть в павильоне для мелких приматов и пингвинов.


«Серебристая игрунка и золотистоголовый тамарин относятся к семейству игрунковых. Оба вида — эндемики Бразилии. В их названиях неспроста есть отсылки к благородным металлам — серебру и золоту. Шерсть серебристой игрунки не просто светлая, а действительно отливает серебром. У золотистоголового тамарина тело покрыто тёмной, почти чёрной шерстью, а на голове шерсть огненно-золотого цвета», — говорится в сообщении зоопарка.


Серебристые игрунки прибыли из Чехии парой, а золотистоголовый тамарин — из Москвы. Тамарин такого вида в коллекции пока один, это молодой самец.


Тамарина привезли из Москвы
Тамарина привезли из Москвы


Этим летом в Новосибирский зоопарк из французского зоопарка Бранфере привезли чернохвостых луговых собачек и патагонских мар.

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