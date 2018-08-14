Суд отказал в иске ветерану чеченской войны, которому продали «Хонду» с перебитыми номерами

Заседание проходило в режиме телемоста в Заельцовском суде

В Алтайском крае прошло очередное судебное заседание по делу жителя Новосибирска Владимира Степанова — на Алтае мужчине продали иномарку с перебитыми номерами и поддельными документами.





Заседание проходило 14 августа в Алтайском крае в режиме телемоста с Заельцовским районным судом Новосибирска. По итогу заседания судья не признала договор купли-продажи машины Honda Accord действительным.





«У нас изначальные требования были, чтобы договор купли-продажи признали состоявшимся и признали право собственности на указанный автомобиль», — пояснил корреспонденту НГС юрист Артур Эбель, который представлял интересы Степанова. Он добавил, что его клиент будет подавать апелляционную жалобу.





Владимир Степанов, участник боевых действий в Чечне, увидел объявление о продаже иномарки на одном из популярных порталов по продаже авто — Honda Accord 2007 года выпуска продавали в одном из сел Алтайского края за 350 тысяч рублей. Продавец отдал ему авто без ПТС, пообещав найти его и выслать. В Новосибирске Степанова остановили сотрудники ГИБДД, после чего оказалось, что остальные документы на машину были подделкой. После этого новосибирец подал заявление в суд.





Продавец на суде отрицал факт купли-продажи, сославшись на то, что он взял деньги за машину по расписке и отдал её без документов.





На прошлой неделе четверо мужчин получили реальные сроки за угон и выкуп машин новосибирцев — банда орудовала на парковках популярных городских торговых центров.