Альпинисты на вершине Ак-Кем устроили укрытие от непогоды и ждут спасателей

Спасатели получили сигнал о помощи по спутниковому телефону, который был у туристов

Четверо туристов, среди которых, согласно информации в соцсетях, три кемеровчанина и один житель Новосибирска, оказались заблокированы на высоте 4100 метров на вершине горы Ак-Кем - одной из вершин горного массива Белуха на Алтае. Вещи и палатку туристов унесло сильным ветром, из-за которого они не могут самостоятельно спуститься вниз. Самостоятельному спуску также мешает сильный дождь, временами переходящий в снег. Спасатели получили сигнал о помощи по спутниковому телефону, который был у туристов, но непогода не позволила выслать на помощь вертолёт.





«Если погода в горах нормализуется, вылет вертолёта мы можем планировать не ранее утра 13 августа. Все меры, которые возможно предпринять экстренно, предприняты. К эвакуации готовы и техника, и спасатели, но ситуация для спасательной операции в настоящее время крайне неблагоприятна. Туристам необходимо держаться. Они находятся на постоянной связи с сезонным спасательным постом, который находится у подножия горы, и получают рекомендации по выживанию в экстремальных условиях», - прокомментировал старший оперативный дежурный Сибирского регионального центра МЧС России подполковник Александр Боровицкий.







Туристы по телефону получили также от специалистов по выживанию инструкции по созданию укрытия из снега и подручных материалов. По сообщению МЧС, у них есть горелка, запас продуктов и тёплые вещи, спасатели выходят с ними на связь каждые три часа.







Несколько дней назад двое туристов из Новосибирска и Новокузнецка сорвались при спуске с вершины горы Актру Северо-Чуйского хребта: новосибирцу удалось выжить, а новокузнечанин погиб.

