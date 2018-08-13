Альпинисты на вершине Ак-Кем устроили укрытие от непогоды и ждут спасателей

Спасатели получили сигнал о помощи по спутниковому телефону, который был у туристов
Спасатели получили сигнал о помощи по спутниковому телефону, который был у туристов

Четверо туристов, среди которых, согласно информации в соцсетях, три кемеровчанина и один житель Новосибирска, оказались заблокированы на высоте 4100 метров на вершине горы Ак-Кем - одной из вершин горного массива Белуха на Алтае. Вещи и палатку туристов унесло сильным ветром, из-за которого они не могут самостоятельно спуститься вниз. Самостоятельному спуску также мешает сильный дождь, временами переходящий в снег. Спасатели получили сигнал о помощи по спутниковому телефону, который был у туристов, но непогода не позволила выслать на помощь вертолёт.


«Если погода в горах нормализуется, вылет вертолёта мы можем планировать не ранее утра 13 августа. Все меры, которые возможно предпринять экстренно, предприняты. К эвакуации готовы и техника, и спасатели, но ситуация для спасательной операции в настоящее время крайне неблагоприятна. Туристам необходимо держаться. Они находятся на постоянной связи с сезонным спасательным постом, который находится у подножия горы, и получают рекомендации по выживанию в экстремальных условиях», - прокомментировал старший оперативный дежурный Сибирского регионального центра МЧС России подполковник Александр Боровицкий.


Туристы по телефону получили также от специалистов по выживанию инструкции по созданию укрытия из снега и подручных материалов. По сообщению МЧС, у них есть горелка, запас продуктов и тёплые вещи, спасатели выходят с ними на связь каждые три часа.


Несколько дней назад двое туристов из Новосибирска и Новокузнецка сорвались при спуске с вершины горы Актру Северо-Чуйского хребта: новосибирцу удалось выжить, а новокузнечанин погиб.

Прочтений: 624
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено