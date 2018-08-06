В «Сан Сити» на месте Adidas открылся магазин странных подарков и смешных безделушек
Магазин столичной сети Modi открылся сегодня в торгово-развлекательном комплексе «Сан Сити» на площади Карла Маркса в левобережье Новосибирска. Он занял место, освободившееся после закрытия магазина бренда Adidas.
Сеть Modi позиционирует себя как магазин подарков. Большую часть ассортимента здесь составляют мелочи вроде блокнотов и ручек, домашней утвари, аксессуаров для смартфонов, товары для животных и так далее.
Особенностью этих привычных, в принципе, предметов можно считать только необычную форму. Здесь можно встретить чашки, окрашенные как выеденная корка арбуза, закладки для книг в виде провода от наушников, домик для кошек в форме рыбы и т. д.
Первый Modi открылся в Москве в прошлом году. Сейчас в сети уже 55 магазинов, а ближайшая к Новосибирску точка расположена в Новокузнецке.
В Новосибирске ближайшим конкурентом Modi можно считать уже давно работающую сеть «Красный куб» — у неё в городе 4 магазина.
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Стас Соколов
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