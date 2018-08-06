В «Сан Сити» на месте Adidas открылся магазин странных подарков и смешных безделушек

Магазин столичной сети Modi открылся сегодня в торгово-развлекательном комплексе «Сан Сити» на площади Карла Маркса в левобережье Новосибирска. Он занял место, освободившееся после закрытия магазина бренда Adidas.





Магазин торгует привычными товарами, которым придана необычная форма





Сеть Modi позиционирует себя как магазин подарков. Большую часть ассортимента здесь составляют мелочи вроде блокнотов и ручек, домашней утвари, аксессуаров для смартфонов, товары для животных и так далее.





Концепция Modi основана на импульсных покупках — такие вещи нередко используются только в день, когда их дарят





Особенностью этих привычных, в принципе, предметов можно считать только необычную форму. Здесь можно встретить чашки, окрашенные как выеденная корка арбуза, закладки для книг в виде провода от наушников, домик для кошек в форме рыбы и т. д.







Магазин занял место Adidas, который ушел из «Сан Сити» в марте





Первый Modi открылся в Москве в прошлом году. Сейчас в сети уже 55 магазинов, а ближайшая к Новосибирску точка расположена в Новокузнецке.







Для кошки или небольшой собаки здесь можно купить домик в форме вигвама





В Новосибирске ближайшим конкурентом Modi можно считать уже давно работающую сеть «Красный куб» — у неё в городе 4 магазина.

