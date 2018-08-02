Лобовое ДТП на трассе под Новосибирском: водителей увезли на скорой
Вечером 2 августа два автомобиля — «Жигули» и Nissan March — столкнулись на трассе в Мошковском районе Новосибирской области.
«Один водитель сидел, вроде в адекватном состоянии. В шоке. Второй лежал в скорой. Зафиксированный — шея, руки, моргал глазами в сознании. Машины восстановлению не подлежат, жутко. Из ВАЗа вытек бензин», — рассказала в переписке в социальной сети «ВКонтакте» очевидица аварии Людмила.
Лобовое столкновение произошло на 28-м километре Р-255 в 19:30. По словам очевидцев, одну из машин, Nissan March, от удара выкинуло в кювет.
«В медицинское учреждение доставлены оба водителя с травмами различной степени тяжести, но они живы», — прокомментировали состояние водителей в ГУ МВД по Новосибирской области.
В ведомстве уточнили, что сейчас по факту аварии проводят проверку.
Сегодня НГС писал о ещё одной аварии — водителя также увезли в больницу на скорой.
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Елизавета Милованова
Фото предоставлено читателем НГС Андреем