Лобовое ДТП на трассе под Новосибирском: водителей увезли на скорой

У «Жигулей» значительные повреждения

Вечером 2 августа два автомобиля — «Жигули» и Nissan March — столкнулись на трассе в Мошковском районе Новосибирской области.







«Один водитель сидел, вроде в адекватном состоянии. В шоке. Второй лежал в скорой. Зафиксированный — шея, руки, моргал глазами в сознании. Машины восстановлению не подлежат, жутко. Из ВАЗа вытек бензин», — рассказала в переписке в социальной сети «ВКонтакте» очевидица аварии Людмила.







Лобовое столкновение произошло на 28-м километре Р-255 в 19:30. По словам очевидцев, одну из машин, Nissan March, от удара выкинуло в кювет.





«В медицинское учреждение доставлены оба водителя с травмами различной степени тяжести, но они живы», — прокомментировали состояние водителей в ГУ МВД по Новосибирской области.







Второго участника аварии выкинуло в кювет





В ведомстве уточнили, что сейчас по факту аварии проводят проверку.





Сегодня НГС писал о ещё одной аварии — водителя также увезли в больницу на скорой.