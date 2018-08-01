Новосибирцы потратили на коммунальные платежи 16 миллиардов за полгода
Специалисты Новосибирскстата выяснили, сколько денег новосибирцы потратили на различные платные услуги в первой половине 2018 года.
«Населению Новосибирской области оказано услуг на 74,4 млрд. рублей, что на 2,1% выше, чем в январе-июне 2017 года», - сообщают аналитики.
При этом в структуре платных услуг в регионе значительный удельный вес занимают коммунальные услуги - 21,7% - более 16 млрд рублей, телекоммуникационные 17% - 12,6 млрд рублей и транспортные услуги - 12,1% - 9 млрд рублей.
«В среднем каждый житель региона израсходовал на оплату коммунальных услуг 5781,9 рубля, телекоммуникационных услуг – 4540,4, транспортных – 3237,3 рубля», - выяснили аналитики.
При этом, по последним данным, средняя зарплата новосибирца превысила 33,5 тысячи рублей.
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Елена Громкова
Фото Ольги Бурлаковой