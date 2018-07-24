Компания из Рязани выкупила имущество новосибирского застройщика-банкрота «Союз-10»

Часть имущества обанкротившегося новосибирского застройщика «Союз-10» продали на торгах — итоги подведены 20 июля и опубликованы в Едином федеральном реестре о банкротстве.


На участке находится несколько зданий, одно из них — административное
На участке находится несколько зданий, одно из них — административное


Из 12 выставленных в июне на торги лотов продать удалось только один — имущественный комплекс на Троллейной, 83, в который входит земельный участок, административное здание, несколько гаражей и складов. На остальные, преимущественно нежилые помещения в гаражном комплексе, покупателей не нашлось.


В результате торгов цена поднялась почти в полтора раза: с 76,6 до 111 миллионов рублей, а победителем стала зарегистрированная в Рязани компания «СибирьАвто». Оперативно уточнить планы компании на приобретение в Новосибирске не удалось — по номеру, указанному в ЕГРЮЛ, никто не ответил.


Вдоль одной из границ проданного с торгов участка построен гаражный комплекс, а в соседних корпусах работают автосервисы
Вдоль одной из границ проданного с торгов участка построен гаражный комплекс, а в соседних корпусах работают автосервисы


Согласно базе данных «Контур.Фокус», «СибирьАвто» принадлежит Павлу Пархомову и до прошлого года была зарегистрирована в Иркутске. Пархомов также владеет ещё несколькими компаниями в Иркутске, Владивостоке, Хабаровске, Красноярске, Санкт-Петербурге, Москве и Новосибирске — большая часть из них связаны с торговлей автозапчастями.


Компания «Союз-10» была основана в конце 1990-х Александром Михайловым и была основным застройщиком микрорайона «Телецентр». В феврале прошлого года стало известно, что основатель компании скончался, а в ноябре компания была признана банкротом.

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