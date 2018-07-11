Болельщики раскупили новосибирские футболки с руками, усами и Месси

Болельщики из разных городов России стали чаще покупать товары футбольной тематики после мирового чемпионата — новосибирский онлайн-магазин одежды и принтов с оригинальным принтом Всемайки.ру проанализировал покупательский спрос вокруг футбольной тематики с 1 июня по 9 июля.





Помимо футболок с Месси заказывают подушки, магниты, шторки для ванн, толстовки, шорты — всего 1500 товаров





Люди покупают подушки, магниты, шторки для ванн, толстовки, шорты, но чаще всего — футболки. Самым популярным футболистом оказался Лионель Месси. Из сборной России лидером стал Артём Дзюба — продано около 1000 товаров с его изображением, а на втором месте идёт изображение вратаря российской сборной Игоря Акинфеева: спросом пользуются как простые макеты с его номером, так и смешные, например, «Нога Акинфеева», «Многорукий Акинфеев».







Футболка с принтом «Многорукий Акинфеев». Акинфеев — второй по популярности футболист, с изображением которого заказывают товары, если рассматривать рейтинг сборной России





«Я не яростный болельщик, но матчи, где играла сборная России, смотрю. После первой победы началась волна мемов. По работе очень важно быть в курсе трендов и видеть, что нравится народу, чтобы создавать принты, которые будут выражать общее настроение. Акинфеев — звезда, и в Сети я видел много мемов на тему его "многорукости". Общий ажиотаж, вдохновение мемами, большое количество картинок, которые адаптирую по работе и в итоге всё раз — и сложилось: отдельные изображения смиксовались в "значок Акинфеева"», — рассказал корреспонденту НГС автор одного из популярных принтов «Многорукий Акинфеев» Денис Богаутдинов.







Принты на основе мемов оказались не такими востребованными





Пресс-секретарь компании Юлия Бармаева рассказала, что принты с тренером сборной Станиславом Черчесовым оказались в 15 раз менее популярными, чем принты с Дзюбой, и в 23 раза, чем с Месси. При этом фанатам Черчесова нравятся футболки с аллюзией к Че Геваре и с надписью «Ты просто космос, Стас». А вот принты с популярными мемами не так востребованы: редко заказывают «Усы надежды» и изображение троицы болельщиков в кокошниках с матча Россия — Испания.







Среди изображений сборных лидирует Россия, а потом идут Испания, Аргентина, Германия и Бразилия.











В Новосибирске появились 25-рублёвые монеты с футбольной тематикой, выпущенные Банком России: на них изображён волк Забивака.