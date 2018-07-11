Болельщики раскупили новосибирские футболки с руками, усами и Месси
Болельщики из разных городов России стали чаще покупать товары футбольной тематики после мирового чемпионата — новосибирский онлайн-магазин одежды и принтов с оригинальным принтом Всемайки.ру проанализировал покупательский спрос вокруг футбольной тематики с 1 июня по 9 июля.
Люди покупают подушки, магниты, шторки для ванн, толстовки, шорты, но чаще всего — футболки. Самым популярным футболистом оказался Лионель Месси. Из сборной России лидером стал Артём Дзюба — продано около 1000 товаров с его изображением, а на втором месте идёт изображение вратаря российской сборной Игоря Акинфеева: спросом пользуются как простые макеты с его номером, так и смешные, например, «Нога Акинфеева», «Многорукий Акинфеев».
«Я не яростный болельщик, но матчи, где играла сборная России, смотрю. После первой победы началась волна мемов. По работе очень важно быть в курсе трендов и видеть, что нравится народу, чтобы создавать принты, которые будут выражать общее настроение. Акинфеев — звезда, и в Сети я видел много мемов на тему его "многорукости". Общий ажиотаж, вдохновение мемами, большое количество картинок, которые адаптирую по работе и в итоге всё раз — и сложилось: отдельные изображения смиксовались в "значок Акинфеева"», — рассказал корреспонденту НГС автор одного из популярных принтов «Многорукий Акинфеев» Денис Богаутдинов.
Пресс-секретарь компании Юлия Бармаева рассказала, что принты с тренером сборной Станиславом Черчесовым оказались в 15 раз менее популярными, чем принты с Дзюбой, и в 23 раза, чем с Месси. При этом фанатам Черчесова нравятся футболки с аллюзией к Че Геваре и с надписью «Ты просто космос, Стас». А вот принты с популярными мемами не так востребованы: редко заказывают «Усы надежды» и изображение троицы болельщиков в кокошниках с матча Россия — Испания.
Среди изображений сборных лидирует Россия, а потом идут Испания, Аргентина, Германия и Бразилия.
В Новосибирске появились 25-рублёвые монеты с футбольной тематикой, выпущенные Банком России: на них изображён волк Забивака.
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Мария Тищенко
Фото на превью Артёма Устюжанина (E1.RU)
Фото и инфографика предоставлены компанией «Всемайки.ру»