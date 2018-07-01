Поезд насмерть сбил женщину в наушниках

В Заельцовском районе на железнодорожных путях погибла женщина. Судя по всему, она была в наушниках и не заметила приближающегося поезда.


Поезд насмерть сбил женщину в наушниках


Трагедия произошла 30 июня, в половине шестого вечера на перегоне Новосибирск-Главный — Новосибирск-Восточный, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги. Женщина 43 лет переходила пешком железнодорожные пути и была сбита служебным поездом.


По предварительным данным, женщина переходила железнодорожные пути по пешеходному настилу в наушниках, не заметила приближающегося поезда и не реагировала на предупреждающие сигналы, отметили в пресс-службе.


Машинист пытался затормозить, однако времени для этого уже не было. В результате жертву отбросило в сторону и она получила «травмы, не совместимые с жизнью». Обстоятельства случившегося выясняются.


Железнодорожники постоянно призывают граждан проявлять осторожность при пересечении путей. Однако несчастные случаи на железной дороге, увы, не редкость. Так, 15 июня в Бердске мужчина погиб, переходя пути на железнодорожном вокзале.

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