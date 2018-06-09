Это тоже пьют: автоинспекторы-девушки раздали водителям на площади Ленина минеральную воду
Сегодня, 9 июня, новосибирские автоинспекторы устроили на площади Ленина необычную акцию: они останавливали машины и дарили водителям минеральную воду.
Акция «0% алкоголя» проходила на площади Ленина с 13:00 до 14:00. За это время автоинспекторы успели раздать водителям 60 бутылок минералки, рассказала старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Новосибирску Анна Варнавская.
«Мы останавливаем водителей, <…> смотрим, есть нарушения или нет, пристёгнуты или не пристегнуты ремнём безопасности <…> Если мы видим какое-то нарушение, мы предупреждаем, что нужно его устранить, проводим профилактическую беседу, напоминаем о предпочтении безалкогольных напитков и дарим воду», — поясняла корреспонденту НГС Анна Варновская во время проведения акции.
Эту акцию ГИБДД устроила в рамках профилактических мероприятий «Нетрезвый водитель», которые пройдут в городе и области с 9 по 12 июня.
В эти дни автоинспекторы будут особенно тщательно искать на дорогах водителей, которые сели за руль пьяными, сообщили в ГИБДД Новосибирской области.
Ранее в автоинспекции рассказывали, что в 2018 году на дорогах Новосибирска стало меньше аварий с пьяными. Но инспекторы опасаются, что в жару водители станут чаще пить алкоголь.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова