Это тоже пьют: автоинспекторы-девушки раздали водителям на площади Ленина минеральную воду

На площади Ленина водителей встретили дружелюбные автоинспекторы с минералкой

Сегодня, 9 июня, новосибирские автоинспекторы устроили на площади Ленина необычную акцию: они останавливали машины и дарили водителям минеральную воду.







Акция «0% алкоголя» проходила на площади Ленина с 13:00 до 14:00. За это время автоинспекторы успели раздать водителям 60 бутылок минералки, рассказала старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Новосибирску Анна Варнавская.







«Мы останавливаем водителей, <…> смотрим, есть нарушения или нет, пристёгнуты или не пристегнуты ремнём безопасности <…> Если мы видим какое-то нарушение, мы предупреждаем, что нужно его устранить, проводим профилактическую беседу, напоминаем о предпочтении безалкогольных напитков и дарим воду», — поясняла корреспонденту НГС Анна Варновская во время проведения акции.





Инспекторы останавливали проезжающие машины и беседовали водителями





Эту акцию ГИБДД устроила в рамках профилактических мероприятий «Нетрезвый водитель», которые пройдут в городе и области с 9 по 12 июня.







В эти дни автоинспекторы будут особенно тщательно искать на дорогах водителей, которые сели за руль пьяными, сообщили в ГИБДД Новосибирской области.







В беседе автоинспекторы напоминали, что садиться за руль пьяными недопустимо





Акция «0% алкоголя» началась в 13:00 и закончилась спустя час





Минералку от автоинспекции получили десятки водителей





На маленькие бутылочки нанесена символика новосибирской ГИБДД





Акцию приурочили к началу профилактических мероприятий «Нетрезвый водитель», которые будут проходить до 12 июня





Ранее в автоинспекции рассказывали, что в 2018 году на дорогах Новосибирска стало меньше аварий с пьяными. Но инспекторы опасаются, что в жару водители станут чаще пить алкоголь.