Это тоже пьют: автоинспекторы-девушки раздали водителям на площади Ленина минеральную воду

На площади Ленина водителей встретили дружелюбные автоинспекторы с минералкой
На площади Ленина водителей встретили дружелюбные автоинспекторы с минералкой

Сегодня, 9 июня, новосибирские автоинспекторы устроили на площади Ленина необычную акцию: они останавливали машины и дарили водителям минеральную воду.


Акция «0% алкоголя» проходила на площади Ленина с 13:00 до 14:00. За это время автоинспекторы успели раздать водителям 60 бутылок минералки, рассказала старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Новосибирску Анна Варнавская.


«Мы останавливаем водителей, <…> смотрим, есть нарушения или нет, пристёгнуты или не пристегнуты ремнём безопасности <…> Если мы видим какое-то нарушение, мы предупреждаем, что нужно его устранить, проводим профилактическую беседу, напоминаем о предпочтении безалкогольных напитков и дарим воду», — поясняла корреспонденту НГС Анна Варновская во время проведения акции.


Инспекторы останавливали проезжающие машины и беседовали водителями
Инспекторы останавливали проезжающие машины и беседовали водителями


Эту акцию ГИБДД устроила в рамках профилактических мероприятий «Нетрезвый водитель», которые пройдут в городе и области с 9 по 12 июня.


В эти дни автоинспекторы будут особенно тщательно искать на дорогах водителей, которые сели за руль пьяными, сообщили в ГИБДД Новосибирской области.


В беседе автоинспекторы напоминали, что садиться за руль пьяными недопустимо
В беседе автоинспекторы напоминали, что садиться за руль пьяными недопустимо


Акция «0% алкоголя» началась в 13:00 и закончилась спустя час
Акция «0% алкоголя» началась в 13:00 и закончилась спустя час


Минералку от автоинспекции получили десятки водителей
Минералку от автоинспекции получили десятки водителей


На маленькие бутылочки нанесена символика новосибирской ГИБДД
На маленькие бутылочки нанесена символика новосибирской ГИБДД


Акцию приурочили к началу профилактических мероприятий «Нетрезвый водитель», которые будут проходить до 12 июня
Акцию приурочили к началу профилактических мероприятий «Нетрезвый водитель», которые будут проходить до 12 июня


Ранее в автоинспекции рассказывали, что в 2018 году на дорогах Новосибирска стало меньше аварий с пьяными. Но инспекторы опасаются, что в жару водители станут чаще пить алкоголь.

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