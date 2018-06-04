Знакомства на Маркса, диета на Ленина: Яндекс узнал, что ищут новосибирцы в разных районах города

На первом месте в Новосибирске оказались запросы по теме «учёба», на втором — «красота и здоровье», на третьем — «кино и порно».
На первом месте в Новосибирске оказались запросы по теме «учёба», на втором — «красота и здоровье», на третьем — «кино и порно».

Аналитики «Яндекса» составили карту интересов новосибирцев — на площади Ленина и ТРЦ «Галерея Новосибирск» спрашивают о диетах, а на Центральном рынке про азартные игры.


«Мы изучили запросы, заданные с мобильных устройств в Новосибирске, и выяснили, чем и где интересуются местные пользователи Яндекса. Карту города разделили на квадраты со стороной 500 метров. Для всех запросов определили их темы и квадраты, из которых они были заданы. 


Затем для каждого квадрата посчитали, насколько характерен для него интерес к той или иной теме — то есть насколько она там популярнее, чем в среднем по городу. 


Например, в НГУ доля запросов про информационные технологии примерно в три раза выше, чем в Новосибирске в целом», — сообщает пресс-служба компании.


Оказалось, что на первом месте в Новосибирске оказались запросы по теме «учёба», на втором — «красота и здоровье», на третьем — «кино и порно».


Знакомства на Маркса, диета на Ленина: Яндекс узнал, что ищут новосибирцы в разных районах города


Некоторые темы, например бизнес, государство и право, досуг, популярны в одних и тех же местах. Если сгруппировать такие темы, получатся два набора, которые можно условно назвать «домашним» и «городским». В первом оказались развлечения в сети: кино, порно, игры, музыка, — интерес к ним концентрируется в спальных районах. «Городскими» темами — ИТ, государством и правом, бизнесом, транспортом, а также кинотеатрами, барами и другими местами, в которых можно провести свободное время, — больше интересуются в центре.


Кроме того, специалисты сравнили несколько мест в Новосибирске по наборам характерных тем. В списки брали темы, интерес к которым в данном месте как минимум в полтора раза выше среднего по городу. 


Например, Яндекс сравнил запросы с площади Ленина и площади Маркса.


«Для начала мы сравнили две центральные площади на левом и правом берегах. В обоих местах выражен интерес к городским развлечениям и транспорту, в остальном же топы характерных рубрик заметно отличаются. 


На площади Ленина, помимо названных категорий, заметно высок интерес только к одной — диетам. На площади Маркса набор более разнообразный: 


мобильная связь, деньги, знакомства», — передают в «Яндексе».


Также аналитики посмотрели на запросы, которые задают в ТРЦ «Галерея Новосибирск» и на Центральном рынке.


«Эти торговые площадки находятся совсем близко, прямо через дорогу, — тем интереснее разница в наборах характерных тем. В "Галерее" в три раза выше среднего доля запросов про досуг в городе, в два с половиной — про диеты. Для рынка более характерны религия (один из самых популярных запросов — [время намаза]), азартные игры и мобильная связь», — добавили в пресс-службе компании.

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