Парк на острове Отдыха в центре Новосибирска откроют для горожан. Разглядываем, что там интересного

Что осложняет работу над парком в Оби



Как прокомментировали в пресс-центре мэрии, сейчас проход на остров Отдыха закрыт, а дамба не предназначена для пеших и автомобильных прогулок. Пока это временное сооружение, которое сделали для намыва песка для строительства ледовой арены.



— Мы смотрим возможности использования дамбы, потому что надо оценить экологические последствия. Когда делали дамбу при строительстве Бугринского моста, сохранили временную дамбу, а в итоге началось заболачивание протоки, и мы сейчас ищем решение проблемы. «Сибакадемстрой» вроде соглашается, что надо там построить нормальный мост, чтобы протока была. Поэтому и по этой дамбе решение пока не принято, но есть желание ее сохранить и дальше использовать, — рассказал Александр Ложкин.



Осложняет работу над проектом и то, что пока река Обь не поставлена на кадастровый учет.



— У нас речка на кадастр не поставлена. Когда федералы поставят ее на кадастровый учет, мы поймем, что нам останется от острова, а пока береговая линия не зафиксирована, мы не можем его использовать, — объясняет главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин. — По этой же причине у нас на набережной всё хорошо, а под набережной — плохо. Мы не можем заводить туда деньги из муниципального бюджета, потому что это нецелевое использование средств. Поэтому мы просим волонтеров убирать пару раз в год и попытаемся взять в аренду кусок воды, чтобы у нас были основания наводить там порядок.

