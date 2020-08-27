Парк на острове Отдыха в центре Новосибирска откроют для горожан. Разглядываем, что там интересного

Возле новой ледовой арены Новосибирска откроют парк на острове
В Новосибирске появится свой парк на острове в Оби. И не где-нибудь далеко, а в центральной части города — возле строящегося ЛДС и станции метро «Спортивная». К небольшому острову Отдыха, покрытому лесом, уже протянулась песчаная дамба, а на материковой части вот-вот начнут строить первую часть огромной парковой зоны, которая в перспективе дотянется до Бугринского моста. Журналист НГС Елена Гурьянова узнала все подробности о новом парке на острове.
Как остров решили сделать парком
Вытянутый остров в Оби рядом с Октябрьским мостом хорошо видно с колеса обозрения на набережной. Но сперва внимание привлекает внушительная песчаная дамба, которая протянулась от левого берега до зелёного острова, и работающие на ней экскаваторы. Манящая перспектива прогуляться по песчаной «косе» заставила корреспондента НГС обратиться в мэрию и спросить, что там происходит.
Как выяснилось, городские власти хотят сделать остров частью будущего парка, который откроется возле строящегося ЛДС и станции метро «Спортивная».
— Мы разработали концепцию развития всей территории, начиная от Бугринской рощи и заканчивая парком «Спортивный», который будет находиться рядом с ЛДС. Это будет спортивный экопарк, — рассказывает вице-мэр Новосибирска, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова. — Первую часть этого проекта, рядом со стадионом, мы начинаем в этом году. Следующая часть — это остров. Из того спортивного кластера, который будет находиться наверху, рядом со стадионом, через дамбу можно будет пройти на остров или приехать на велосипеде.
Что будет на острове Отдыха
По словам Анны Терешковой, остров Отдыха небольшой и узкий — около 1,1 км в длину. Как добавили в пресс-центре мэрии, остров с лесом занимает 7,6 га.
Главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин вспомнил, что в свое время до острова вел понтонный мост, а на фотографиях 50–60-х годов видно, что тогда на нем ничего не росло. С тех пор на острове успел вырасти лес.
Из-за того, что остров Отдыха относится к лесной территории и находится в зоне затопления, там нельзя проводить серьезное благоустройство, отмечают в мэрии.
— Это рекреационная зона, там будут просто вычищены леса от всяких сорняков и сделают насыпные дорожки. Возможно, там будут какие-то лавочки, мусорницы, арт-объекты. Это часть будет отрабатываться, — прокомментировала Анна Терешкова.
Вице-мэр поделилась с НГС предварительным проектом обустройства парка на острове, который разработали в мастерской «Адаптик-А» (они же занимались набережной на правом берегу Оби). Архитекторы предусмотрели на острове Отдыха смотровые площадки, лодочные причалы и красивый маяк.
В акватории между материковым спортивным парком и парком на острове Отдыха можно будет совершать лодочные прогулки.
На берегу на материке отвели места для рыбаков и наметили пристань. В самом спортивном парке у ЛДС хотят сделать памп-трек, площадку под стритбол и воркаут, детскую площадку, смотровую площадку, спортивную полосу препятствий и турников и уличные тренажеры.
Каким станет огромный парк
По словам Анны Терешковой, следующая территория, которая будет благоустроена, переходит дальше к Бугринской роще.
— Там будет построен мост через реку Тула, чтобы жители могли переезжать на велосипедах, переходить пешком, перебегать на другую сторону, чтобы дальше продолжать свой путь в сторону Бугринской рощи. Таким образом, получается большой спортивный кластер, и зимой там можно будет ходить на лыжах, — рассказала вице-мэр.
Общая площадь спортивного экопарка будет сопоставима с Заельцовским парком — он протянется от метромоста до Бугринского моста.
— В спортивном парке будут проложены велосипедные, беговые маршруты, маршруты для скандинавской ходьбы. Всё это мы сразу планируем. У нас есть большое желание, чтобы на левом берегу появились променад и набережная — от аквапарка и до парка «Бугринская роща». Всю эту территорию мы сейчас смотрим концептуально. Там у нас есть «Ясный берег», где застройщик готов обустраивать набережную. У аквапарка фактически часть набережной построена, — поделился главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин.
Что осложняет работу над парком в Оби
Как прокомментировали в пресс-центре мэрии, сейчас проход на остров Отдыха закрыт, а дамба не предназначена для пеших и автомобильных прогулок. Пока это временное сооружение, которое сделали для намыва песка для строительства ледовой арены.
— Мы смотрим возможности использования дамбы, потому что надо оценить экологические последствия. Когда делали дамбу при строительстве Бугринского моста, сохранили временную дамбу, а в итоге началось заболачивание протоки, и мы сейчас ищем решение проблемы. «Сибакадемстрой» вроде соглашается, что надо там построить нормальный мост, чтобы протока была. Поэтому и по этой дамбе решение пока не принято, но есть желание ее сохранить и дальше использовать, — рассказал Александр Ложкин.
Осложняет работу над проектом и то, что пока река Обь не поставлена на кадастровый учет.
— У нас речка на кадастр не поставлена. Когда федералы поставят ее на кадастровый учет, мы поймем, что нам останется от острова, а пока береговая линия не зафиксирована, мы не можем его использовать, — объясняет главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин. — По этой же причине у нас на набережной всё хорошо, а под набережной — плохо. Мы не можем заводить туда деньги из муниципального бюджета, потому что это нецелевое использование средств. Поэтому мы просим волонтеров убирать пару раз в год и попытаемся взять в аренду кусок воды, чтобы у нас были основания наводить там порядок.
Какие острова у соседей
За хорошим примером парка на острове в черте города не надо далеко ходить. Новосибирцы, которые бывали в Красноярске, давно восхищаются островом Татышев, на который можно прогуляться от набережной. Горожане собирают там ранетки в яблоневом саду, кормят сусликов и встречают лису с лисятами. Правда, и размер острова Татышев существенно больше — 637 га, и треть из этого — леса. В этом году там сделали парковку, отсыпали дорожки для бега и поставили павильоны для проката в одном стиле.
Что делают сейчас и когда откроют остров Отдыха
На этой неделе стало известно, что в Новосибирске объявили аукцион на обустройство парка рядом с ЛДС. Парковая зона протянется почти до берега и займет 17–18 га. Строительные работы оценили на сумму до 433,5 млн рублей (максимальная цена контракта). Конкурса на игровые и спортивные комплексы пока не было. Открыть парк планируют не позднее 1 сентября 2022 года, одновременно с ледовой ареной, которая сдается в конце августа — начале сентября.
По словам Анны Терешковой, итоговый проект парка «Спортивный» смогут показать после разработки рабочей документации. Основные проектные решения уже готовы.
— Мы надеемся, что к чемпионату мира люди уже смогут ходить на остров. Сейчас уже защищен дизайн-проект по парку «Спортивный», он прошел экспертизу. Приступаем к этой части в этом году. Мы надеемся, что за этот год разработаем документацию, чтобы через год приступить к острову, — сообщила вице-мэр Новосибирска.
Как добавил Александр Ложкин, в первую очередь будут строить парк на материке, а потом будут решать вопрос использования дамбы и острова.
— Сделаем ли мы парк на острове к чемпионату мира, будет зависеть от денег. Нам бы материковую часть сделать. Хочется вообще весь город сделать зеленым и красивым. Набережную хочется давно завершить, а мы ее четвертый год маринуем, — вздохнул Александр Ложкин.
В июле на Михайловской набережной на правом берегу Оби начали новый этап реконструкции. В этом году власти планируют закончить ремонт нижнего променада от зоны массового проведения мероприятий до гостиницы «Ривер Парк», а в следующем — благоустроят верхнюю часть с главной аллеей.