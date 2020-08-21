Чек-лист для школьников и родителей: 5 дел, которые нужно успеть в последние дни каникул

1
Вернуть режим
Если учеба начинается с 8 утра, то вставать в 7 нужно начинать не с 1 сентября, а за пару недель до. Так будет проще влиться в режим дня. Да, хочется отложить это время, но все же понимают — перед смертью не надышишься.
— Вернуться к режиму — самое важное. Нужно, чтобы ребенок уже настроился, не было такого стресса дополнительного, одновременно с началом учебного года, — считает психолог Жанна Русина.
Жанна Русина — психотерапевт, член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги.
Психолог советует в этот период родителям больше обсуждать с ребенком планы на новый учебный год. В хорошем, разумеется, ключе — говорить, что здорово, что ребенок стал старше, что переходит в новый класс, что у него будут новые уроки и занятия. Главное: не ругать школу при ребенке. Даже если будет дистант.
2
Разобраться в себе
Этот совет больше для подростков. Разбираться нужно не в том, «кто из мальчиков мне нравится» (хотя это тоже важно), а в том, чего хочется от жизни, что нравится, что интересно. Понять, чего хочется прямо сейчас.
— Это не значит, что нужно отвергать то, что не нравится. Но когда понимаешь, чего ты хочешь, — становится ясно, что для этого сделать, какие шаги предпринять. Многие подростки говорят, что ничего не хотят, отстаньте от меня все. Но это на самом деле не так. Когда начинаешь с ними общаться — понимаешь, что это не так. Но с ними редко кто общается, — говорит школьный психолог Ольга Демидова.
Ольга Демидова — психолог екатеринбургского лицея № 100, бизнес-тренер, профессиональный медиатор.
Так что родителям стоит больше внимания уделить старшим школьникам, а самим подросткам — начать делать шаг навстречу себе, задаться вопросом «чего мне хочется?». Это не значит, что сейчас, за две недели, нужно сформировать проект работы на весь год, но можно наметить планы хотя бы на ближайшее будущее.
3
Полистать учебники
Если появляются в новом учебном году новые предметы — стоит поинтересоваться, о чем этот предмет. Младшим школьникам могут рассказать родители, ребята постарше — сами почитать, поискать информацию в интернете, заглянуть в учебники. Одним словом, постараться заинтересоваться новинкой.
— Чем больше мы знаем заранее о том, что будет происходить, — тем спокойнее состояние. Когда учебники на руках — можно заглянуть в них, хотя бы полистать картинки. Это уже дает включенность, — советует Жанна Русина.
4
Встретиться с друзьями
Настроиться на учебу — это не только и не обязательно погрузиться в учебники и стать очень серьезным. Школьная жизнь — это ведь еще и общение. Которое тем важнее, чем старше ребенок становится. Так что хотя скоро одноклассники и так увидятся в школе, неплохая идея встретиться с ними заранее. Во-первых, возвращение в школьный коллектив уже даст нужный настрой. Во-вторых, это даст возможность обсудить, кто и как провел лето (а не тратить на это уроки в первую неделю учебы).
Психолог считает, что когда мы подводим некие итоги — мы уже лучше включаемся в новый период. Создается определенное общее поле, и первый день уже не такой волнительный.
5
Доделать все, что хотел
В этом году коронавирус нарушил многие планы, в том числе — на каникулы. Возможно, то, что планировалось еще в начале лета, тогда оказалось невозможным. Теперь самое время сделать то, на что не будет хватать времени в учебном году: съездить к любимой двоюродной сестре или встретиться с друзьями не из школы.
6
Бонус для родителей первоклашек
В последние дни перед школой нужно учиться самообслуживанию — так советует школьный психолог. Считать и писать будут учить в школе, а вот следить за своими вещами первокласснику пора уметь самому. Кажется, что это не так важно, но это необходимо — на такие мелочи может уходить много времени, что будет мешать и классу, и учителю, и самому ребенку.
Самим родителям первоклашек тоже нужно подготовиться: заранее обсудить с другими мамами и папами некоторые детали будущей жизни. О том, что именно нужно обговорить уже сейчас, мы писали в этом материале.