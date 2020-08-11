Дом слёз: НГС попал в секретное место, где живут отчаявшиеся женщины — мужчинам вход воспрещен

В частном секторе Ленинского района спрятался трехэтажный коттедж из красного кирпича. На первый взгляд может показаться, что дом с башенкой принадлежит какому-нибудь зажиточному торговцу фруктами на рынке, но на самом деле внутри скромно расположился центр помощи женщинам, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Кризисный центр «Надежда» существует с сентября 2014 года и вот уже 6 лет помогает молодым матерям встать на ноги и наладить мир в семье. Мы съездили к ним в гости, познакомились с обитательницами необычного коттеджа и посмотрели, как там всё устроено изнутри — рассказываем подробности.
Наш корреспондент Алёна Золотухина заглянула в необычный дом и поговорила с его обитателями. Отвлекитесь, посмотрите:
Видео: Антон Дигаев
В трёхэтажном доме шесть жилых комнат — гостиная, кухня, столовая, кабинет и игровой зал, есть даже комната творчества — там женщины обычно занимаются рукоделием, шьют шторы или кухонные полотенца, иногда рисуют. Туалет и ванная комната строго разделены — наверху для детей, внизу для взрослых. Из нежилых помещений есть своё овощехранилище, гараж, склад, прачечная, во дворе — детская площадка и огород.
— Дом достался центру в дар от благотворительного фонда «Солнечный город» в 2014 году. С того времени там живут семьи с маленькими детьми — женщины, оставшиеся без жилья, заработка или жертвы домашнего насилия, им некуда пойти. На момент проживания с женщинами работают социальные работники и психологи. Цель кризисного центра — не только дать еду и крышу над головой, но и наладить внутрисемейные отношения, воссоединить семью, — рассказывает Ольга Матузная, специалист по социальной работе центра.
Иногда в центр приезжают мужья, желающие наладить то, что сломалось, может нагрянуть муж-тиран, недовольный тем, что его бросили. По выходным центр могут посещать гости, желающие оказать благотворительную помощь — помочь продуктами, одеждой, товарами для детей, кто-то привозит ненужную мебель.
В доме одновременно могут жить не более десяти семей, на данный момент здесь семь женщин и десять детей. Мужчин нет, вся сложная физическая работа ложится на женские плечи, но справляются — кто-то умеет прикручивать розетки, кто-то — чинить кран. На стене кухни висят график и правила проживания — всё строго по часам: ранний подъем, готовка, уборка, завтраки, обеды, ужины — всё по расписанию. Нарушать правила нельзя — два, три штрафа, и в проживании будет отказано.
Никто в центре не сидит без дела, работа найдется для всех — кто-то полет огород, кто-то шьет, кто-то дежурит по дому, кто-то на кухне. Все вместе они стараются поддерживать в доме уютную семейную атмосферу, отмечают праздники — дни рождения, Новый год, 8 Марта и 23 Февраля. Охраны и тревожной кнопки в доме нет — Ольга шутит, что они — женщины «три в одном» — должны быть готовы к любому повороту событий.
К системе, рассказывает Ольга, они пришли не сразу, поначалу в доме творился настоящий хаос — ложились и вставали, как хотели, никакого порядка, каждый жил — кто во что горазд, и только долгим методом проб и ошибок семьи, сотрудники и руководство достигли соглашения и приняли тот устав, согласно которому сейчас живут.
— Девочки все разные, иногда случаются конфликты, правил много, но иначе никак, — разводит руками Ольга. — Мы стараемся сформировать правильные межличностные отношения в коллективе, стараемся научить девочек резко не реагировать на замечания вроде «здесь не домыла». Конечно, бывают бури эмоций, крики «Я больше так не могу!», кто-то уходит, расторгнув договор, а кто-то остается и старается научиться жить по нашим правилам.
Одной из жительниц дома — Марии — не все правила по душе, но она говорит, что со временем привыкаешь, и становится проще. Девушке 23 года, она живет в кризисном центре вместе со своим двухлетним сыном с января. Из-за закрытых границ они не смогли уехать домой в Казахстан. Своей жилплощади у девушки нет, с отцом ребенка она не общается — тот, по её словам, плохо относится к женщинам и ко всему миру в целом, поэтому Мария рада, что жизнь развела их насовсем.
— Я выросла в детском доме, но здесь, в Новосибирске, у меня есть приемная семья. Они звали меня к себе, но я не хочу, зачем стеснять, у меня маленький ребенок, он шумит, не хочу доставлять неудобства. По выходным мы приезжаем друг к другу в гости, они помогают центру, привозят продукты, вещи, — рассказывает Мария.
Сейчас молодая мама вместе с сыном живет в комнате одна. С соседками по дому, говорит, не ссорится, но мелкие бытовые конфликты всё же иногда бывают:
— Слишком много хозяек на одной кухне. А так — жить по правилам не сложно. Конечно, не как дома, непривычно, но в центре мы живем ради детей, всё, что мы все вместе делаем — это для них. Мне здесь комфортно, но я очень хочу, чтобы границы скорее открыли, хочу вернуться домой.
Чтобы попасть в кризисный центр, женщине необходимо или позвонить по телефону, или оставить заявку на сайте. Руководство назначает собеседование, а после направляет на медицинское обследование — обязательное условие заселения. Бывает, что в центре нет места, в таком случае руководство оказывает максимально возможную помощь, в исключительных случаях договаривается с подобными центрами на временное проживание женщины и ребенка, а как только у них освобождается место, заселяет семью к себе.
Часто, прочитав на сайте фразу «социальная гостиница», женщины думают, что это правда гостиница с уборщицей и питанием. Многие хотят просто жить с ребенком в трехэтажном доме и ничего не делать, и, чтобы развеять иллюзии, говорит Ольга, они сразу же знакомят их с правилами проживания. Не всем они приходятся по душе.
После заселения каждой женщине назначают куратора, который помогает ей освоиться на новом месте и в дальнейшем работать над собой и над проблемой. Социальные работники помогают определить ребенка в детский сад, оформить детское пособие, помогают женщине устроиться на работу.
Каждая женщина приезжает в центр со своей историей, самое страшное — когда она сбегает из дома с одной сумкой и с ребенком на руках. Раздается звонок, а на пороге запуганная, отчаявшаяся мать, нуждающаяся в помощи:
— Они приходят, плачут, рассказывают, что у них произошло. Но мы не можем выделить место, если у нас его нет, — вздыхает Ольга. — Однажды к нам без предупреждения постучала в дверь женщина из другого города. Муж её бил, но никто об этом не знал, ни родители, ни соседи, с виду они казались счастливой семейной парой. Женщина прочитала о нас в интернете и сбежала, подумав, что раз это центр помощи, место должно быть для всех, а у нас его не было. Пришлось одну жительницу перевезти в другой центр, а на её место поселить ту, что приехала из другого города. Муж нашел её, ругался, долгое время она его блокировала, не общалась, потом отошла. Начали работать над отношениями, первое время муж отказывался принимать помощь психолога, но потом пошел навстречу. К счастью, эта история завершилась благополучно — семья воссоединилась, и у них родился четвертый ребёнок.
Многие женщины скрывают свое местонахождение от родственников и мужей. Живут, пока не придут в себя или пока черная полоса в жизни не закончится. Те, кто приезжают впервые, с опаской осматриваются — не секта ли? По словам Ольги, далеко не все клиенты (так они называют проживающих в доме женщин) сразу идут на контакт, что говорить про родственников и гостей. Проживание в центре бесплатное, кроме питания — 1800 рублей с семьи в месяц.
После того, как женщина съезжает (вернулась к мужу, забрали родители или встала на ноги сама), куратор продолжает поддерживать с ней связь:
— Мы не берем её под строгий контроль, нет. Мы берем контроль над тем, чтобы у неё сложилась правильная жизненная позиция. Помогаем, поддерживаем — от слов до материальной помощи — мебель, вещи, продукты. Если нужна консультация — наши юристы и психологи всегда готовы помочь — всё бесплатно. С каждой семьей мы стараемся сохранить и поддерживать теплые отношения, конечно, если женщина сама не против.
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