Дом слёз: НГС попал в секретное место, где живут отчаявшиеся женщины — мужчинам вход воспрещен

Каждая женщина приезжает в центр со своей историей, самое страшное — когда она сбегает из дома с одной сумкой и с ребенком на руках. Раздается звонок, а на пороге запуганная, отчаявшаяся мать, нуждающаяся в помощи:

— Они приходят, плачут, рассказывают, что у них произошло. Но мы не можем выделить место, если у нас его нет, — вздыхает Ольга. — Однажды к нам без предупреждения постучала в дверь женщина из другого города. Муж её бил, но никто об этом не знал, ни родители, ни соседи, с виду они казались счастливой семейной парой. Женщина прочитала о нас в интернете и сбежала, подумав, что раз это центр помощи, место должно быть для всех, а у нас его не было. Пришлось одну жительницу перевезти в другой центр, а на её место поселить ту, что приехала из другого города. Муж нашел её, ругался, долгое время она его блокировала, не общалась, потом отошла. Начали работать над отношениями, первое время муж отказывался принимать помощь психолога, но потом пошел навстречу. К счастью, эта история завершилась благополучно — семья воссоединилась, и у них родился четвертый ребёнок.