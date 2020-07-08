«Остались два врача»: что происходит в Краснообске, где лечат онкобольных детей. Рассказы отчаявшихся мам

Ирина говорит, что после завершения курса лучевой терапии они смогут выписаться из отделения и будут находиться на «поддержке» с регулярными посещениями краснообской больницы. После этого будет ещё курс химиотерапии. Возможности покинуть стены онкогематологии они ждут с нетерпением, поскольку и бытовые условия в отделении оставляют желать лучшего.



— Мы здесь как в общежитии. Готовим, стираем, убираем. Мамы спят на одной кроватке с ребёнком. Моя соседка с шестилетним ребёнком пролежала пять месяцев так, сейчас их перевели в другую палату. Но если есть свободные, можно спать на соседней койке. У меня вот есть раскладушка, хотя они, конечно, запрещены. Так что это так, негласно… Но если отделение переполнено, я могу поставить её между кроватями и поспать, — добавляет Ирина. — Но нам ещё повезло, до карантина у нас была возможность домой ездить, в промежутки между обследованиями, если анализы хорошие. А сейчас уже всё, нас закрыли. Вот мы только в Мешалкина ездим на облучение. А прогулки разрешены по территории больницы в промежуток с 19 до 20, и то только если никого больше нет на территории.



Как благотворительные фонды помогают отделению



Мамы признаются — если бы не помощь благотворительных фондов, отделение совсем бы не справлялось с лечением. Сейчас детской онкогематологии помогают два фонда: «Защити жизнь» и «ЖИВИ».



— Это нормальная практика, когда пациентов лечебных учреждений поддерживают благотворительные фонды. Пример такого взаимодействия — Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева в Москве и фонд «Подари жизнь». К сожалению, есть проблемы, остающиеся за рамками системы ОМС, и тут уже на помощь приходим мы. Помимо адресной поддержки — это приобретение медикаментов, расходных материалов, авиабилетов к месту прохождения лечения, наш фонд реализует программу «Мир в красках», которая направлена на то, чтобы снижать медицинский стресс у детей и создавать помогающие пространства в больницах, — говорит исполнительный директор фонда «ЖИВИ» в Новосибирске Ксения Алёшина.



В рамках этой программы в отделении онкогематологии раскрасили стены столовой, открыли сенсорную комнату, интерактивную зону с библиотекой, закупили яркую форму для специалистов из ткани с детскими принтами. Недавно фонд оборудовал учебный класс, в ближайшее время планирует заменить больничные кровати. Ещё одно направление работы фонда — закупка дорогостоящего оборудования (аппарат УЗИ, инфузоматы, перфузоры, вентвизор).



— Я думаю, что проблемы отделения онкогематологии могут решиться со строительством отдельного детского онкоцентра. Но мы понимаем, что это небыстрый процесс. Какая волшебная сила может его ускорить? Это очень большие средства — и федеральные, и, скорее всего, областные. Но наша задача (я говорю о фондах), пока решается вопрос со строительством, —создать максимально комфортные условия в отделении, помочь детям здесь и сейчас. В общем, сделать всё, что от нас зависит, — добавляет Ксения Алёшина.



Что говорят в Минздраве



В ответе на запрос корреспондента НГС о числе штатных специалистов в Минздраве пояснили, что в отделении онкогематологии предусмотрено 8,75 ставки врачей-специалистов. В частности, в дневное время здесь работают заведующий отделением, два врача-гематолога (один из них имеет сертификат врача — детского онколога) и врач-трансфузиолог на 0,5 ставки. Во время дежурств работают врач-педиатр, врач-гематолог, а также врачи отделения в порядке совместительства.



Но специалистов сейчас в отделении работает меньше.



— В настоящий момент в отпуске находится детский онколог. С 10.06.2020 года в связи с заболеванием острой респираторной вирусной инфекцией отстранены от работы с детьми по эпидемиологическим требованиям два врача — врач-гематолог и врач-педиатр. При условии нахождения на работе всех указанных врачей их количества достаточно для обеспечения лечебно-диагностического процесса в детском онкогематологическом отделении, — уточнили в министерстве.



Здесь также не согласны с тем, что в отделении наблюдается высокая детская смертность. С 1 января по 16 июня, по данным Минздрава, в детской онкогематологии скончались 7 детей, страдавших злокачественными новообразованиями.



— Для сравнения: за весь 2019 год умерло 15 пациентов отделения. Данные госпитальной летальности 2019-го и первой половины 2020 года сопоставимы, роста показателя летальности в 2020 году не наблюдается, — добавили в Минздраве.



В министерстве пояснили, что строительство детского онкогематологического центра в Новосибирске планируется, однако конкретных сроков не обозначили. Сейчас, по их данным, «готовится материально-техническое задание для возведения пристройки к педиатрическому корпусу ГБУЗ НСО "Государственная Новосибирская областная клиническая больница"».

На просьбу корреспондента лично побывать в отделении детской онкогематологии в Минздраве так и не ответили.



В феврале мы рассказывали о конфликте жительницы Карасука, у которой была диагностирована лимфома, и главного врача ЧУЗ «РЖД-Медицина». В причинах, побудивших обе стороны подать друг на друга жалобы, мы разбирались в этой статье.