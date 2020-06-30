В Новосибирске нашлось новое место, где автоподставщики бьют обычных водителей. Смотрим видео

До этого мы разбирали странную аварию на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Учительской, которое сильно смахивает на автоподставу.

А в зимнем выпуске рубрики «Самый глупый перекресток» мы нашли идеальное место для автоподстав (водители по привычке отказываются там уступать).

Некоторые автоподставщики действуют так ловко, что убеждают водителей прямо на месте отдавать им деньги. Мы рассказывали историю новосибирца, который заплатил 12 тысяч рублей после ДТП на кольце Фрунзе — Ипподромская.