В Новосибирске нашлось новое место, где автоподставщики бьют обычных водителей. Смотрим видео

В Новосибирске обнаружилось новое место, которое могут использовать для своих темных дел автоподставщики. Это пересечение Большевистской с маленькой улочкой Инюшенской — интернет-пользователи сообщают, что видели там подобный случай и даже сняли его на видео. Мы отправились на этот перекресток и посмотрели, какие факторы там способствуют подставам — подробности в материале Дмитрия Косенко.
В этом месте к Большевистской примыкают две улицы: сверху по карте — Днепрогэсовская, снизу — Инюшенская. Первая — достаточно оживленная, автомобили с Днепрогэсовской в основном выезжают на Большевичку с левым поворотом, некоторые едут направо. Инюшенская — маленькая улочка частного сектора, транспортный поток по ней небольшой. Те, кто едут с Днепрогэсовской с левым поворотом, даже не ожидают, что с Инюшенской может проследовать машина прямо, которой нужно уступать.
— Перекрёсток улиц Инюшенской и Большевистской облюбовали автоподставщики. Выжидают
Мы проверили перекресток и убедились, что это место идеально для автоподставщиков. Инюшенская имеет уклон от Большевички в сторону реки, и выезжающие по ней машины не видно до последнего момента. Если мошенник специально разгоняется до высокой скорости, водитель автомобиля-жертвы, выехавший на перекресток, уже ничего не может сделать.
Невнимательность водителей с Днепрогэсовской тоже никто не отменял. На наших глазах несколько машин, совершающих левый поворот, даже не собирались уступать автомобилям, едущим прямо по Инюшенской. Последним даже приходилось притормаживать, чтобы избежать столкновения, хоть они и двигались на невысокой скорости.
Поэтому в ближайшее время всем автолюбителям, проезжающим этот перекресток со стороны Днепрогэсовской, стоит быть не просто внимательными, но и учитывать злонамеренные действия подставщиков — машина может выскочить на высокой скорости внезапно.
ДТП на видео похоже на автоподставу?
До этого мы разбирали странную аварию на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Учительской, которое сильно смахивает на автоподставу.
А в зимнем выпуске рубрики «Самый глупый перекресток» мы нашли идеальное место для автоподстав (водители по привычке отказываются там уступать).
Некоторые автоподставщики действуют так ловко, что убеждают водителей прямо на месте отдавать им деньги. Мы рассказывали историю новосибирца, который заплатил 12 тысяч рублей после ДТП на кольце Фрунзе — Ипподромская.