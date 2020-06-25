«Зелёная сделка»: миллиардер Александр Сысоев рассказал НГС, чем займётся после продажи 2ГИС Сбербанку — интервью

— По данным «Контур.Фокус», учредитель 2ГИС — кипрская «2ГИС Лимитед». Зачем вы регистрировали компанию на Кипре?



— Это стандартная история про английское право. Наше законодательство не регулирует некоторые моменты. Если вы знаете, тот же «Яндекс» — это голландская компания.



— Что вам не понравилось в нашей законодательной системе?



— В нашей законодательной системе есть только устав. У нас не поддерживается такая история, как соглашение акционеров. А в английском праве есть устав и есть соглашение акционеров, в котором описываются отношения, которые у нас не регламентируются. Это стандартная история про привлечение инвестиций. И подавляющее число компаний идет этим путем.



— После оформления сделки со Сбербанком кипрская «2ГИС Лимитед» останется на месте?



— Учредители «2ГИС Лимитед» остаются на своих местах, фонды выйдут. Там же было ещё два фонда.



— Да, в 2015 году вы привлекли $40 млн от фондов Baring Vostok и ru-Net. Почему они решили уйти?



— Что такое привлечение инвестиций через фонд? Ты за деньги продаешь часть своих акций, пуская в акционеры инвестфонды. Они тоже берут деньги на внешнем рынке, где-то у частных инвесторов, и занимают под обязательство через какой-то срок отдать. Мы договаривались, что они входят к нам на 5 лет и через 5 лет должны выйти. А как они могут выйти? Либо продав долю другому фонду, более крупному, либо стратегу. Мы выбрали такой путь. Они всё равно на следующий год бы выходили.



— То есть им не было интересно остаться дальше?



— Вообще мы рассматривали такую возможность, но появилось хорошее предложение, почему нет. Переговоры со Сбербанком с ними вместе проходят. То есть это нормальная, дружественная сделка.



— Что вам позволило сделать партнерство с инвестфондами?



— На самом деле я очень благодарен фондам. Они же зашли к нам в 2015 году — и это был разгар того кризиса. Надо отдать должное, они проявили большую смелость — поверили настолько, что рискнули войти в тот момент, когда рушился доллар. И они нас очень сильно поддержали, потому что мы, как и все компании, в тот кризис пострадали — у нас снижалась выручка. И конечно, мы не смогли бы продолжить быстрое развитие дальше. Поэтому на деньги фондов мы продолжили то развитие, которое запланировали, и выпустили новые продукты — четвёртую мобильную версию и навигатор.



— Куда вы планируете вкладывать деньги, которые получите за продажу компании? Как вообще вы управляете личными финансами, куда инвестируете?



— Личными финансами управляю крайне просто — я вкладываю в собственные проекты. У меня нет сторонних инвестиций практически совсем. Ни акций, ни биткоинов — я этим, к счастью или к сожалению, не занимаюсь. Мне всегда было интересно вкладывать в свою компанию. Поэтому я точно так же буду продолжать вкладывать сюда же, потому что у нас есть ещё международные проекты, которые мы будем продолжать развивать. Это тоже очень интересно, и они тоже требуют инвестиций.



— И как продвигается ваше международное развитие? Где вы представлены?



— Сейчас у нас номинально 9 стран. Но из них 2 страны в латентном состоянии, там офисы закрыты, и продукт просто висит в сети и не обновляется — это Италия и Чили (Сантьяго). У нас очень успешны страны СНГ — это, в основном, франчайзи-партнеры. У нас очень успешен Казахстан, Киргизия. В конце прошлого года мы запустили Баку и Ташкент. Планируется Минск, рассматриваем Грузию.



Мы работаем на Кипре, но в дальнем зарубежье у нас сейчас фокус приложения — это Ближний Восток. Дубай и Арабские эмираты — там мы хотим отработать технологию работы в международке. Для мира мы будем иметь там такой полигон на Ближнем Востоке. Поэкспериментируем, научимся масштабировать и будем раскатывать дальше. Это то, что мне интересно и куда я буду вкладывать.

