«И этих денег не хватит»: благотворительные фонды — о помощи государства за счёт налога на богатство. Три мнения

Система здравоохранения в ужасном состоянии. И то, что с ней надо что-то делать — это да. То, что мы детей своих должны как-то выращивать и предотвращать предотвратимые смерти — обсуждению не подлежит. Надо прежде всего посчитать, куда и кому надо. Где построить, где наладить. Потому что если объявить, что давайте все деньги ухнем, то может быть ещё такой вариант, когда будем покупать всё подряд.



Ксения Алешана, руководитель благотворительного фонда «ЖИВИ»

— Я думаю, это замечательно, если всё будет так, как говорится. Но какие-то комментарии на данный момент давать рано, потому что нам надо дождаться постановления, чтобы понять, на что конкретно будут израсходованы дополнительные деньги. Либо из них будет оплачиваться лечение детей за рубежом, либо дорогие препараты. Нужно понять, какую проблему решит данная сумма.

Единственное, о чем я задумалась как человек, который работает в НКО и общается с коллегами по сектору (не только с руководителями фондов, занимающимися детскими тяжёлыми заболеваниями). У нас сфера благотворительности довольно обширна. Это и бездомные, и хосписы, и помощь взрослым, и жертвам насилия... У меня есть опасения, что эти фонды лишатся благотворителей. Потому что, так или иначе, если брать людей с доходом выше среднего, то практически все они являются благотворителями какого-то фонда. И каждый из них выбирает то, что ему ближе. Они выбирают, кому помогать, исходя из своих собственных представлений о необходимости этой помощи.