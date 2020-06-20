Кошкин дом. Семья новосибирцев построила жильё за полмиллиона для африканских сервалов — репортаж

Сибирячка Наталья Гребнева — хозяйка настоящего кошкиного дома. Она точно знает, как вырастить идеального кота и как одомашнить дикого африканского сервала. Для своих любимых питомцев Наталья не жалеет ни средств, ни времени: ездит с ними на выставки в Европу, регулярно проходит обучение и учит других особенностям породы, а недавно вместе с семьёй даже построила небольшой отдельный домик за полмиллиона для пары сервалов. Как африканские кошки оказались в Сибири, опасны ли они для окружающих (и что должно произойти, чтобы они цапнули хозяина) — гуляем по необычному питомнику, гладим больших кошек и разговариваем с их хозяйкой.
Откуда сервалы появились в Сибири
Хозяйка питомника AmatyCay встречает нас на лужайке у своего дома, рядом — статный и настороженный сервал. Незнакомцев он побаивается, хотя к женщинам, по словам Натальи, расположен больше.
Пока экзотический кот прячется в высокой траве от вспышек фотокамер, Наталья рассказывает, что Симба появился в её питомнике около двух лет назад, прямиком из другого питомника в Краснодарском крае. Чуть позже ему оттуда же привезли подружку Стешу. Сейчас она на прогулку не вышла — Стеша еще более пуглива, чем Симба.
— Сервалы — это не просто порыв или сиюминутное желание. Это серьёзный шаг. Тут надо понимать, насколько ты готов. Начнём с того, что это в первую очередь материальные вложения, трудозатраты, содержание. Про кошек всё понятно: они живут с нами, ходят в лоток, кушают корм, то есть ничего удивительного в их содержании нет. С сервалами другое дело. Первоначально сервалята жили с нами, тогда нам хватало всем места. Они кормились молочком, мы сами их выкармливали из соски. Потом сервалы подросли и начали метить территорию — это вполне естественный процесс. Тогда мы решили построить для них дом, — объясняет хозяйка.
Видео: Антон Дигаев
Внутри домика — несколько клеток с перепёлками, специально продуманная система кормления (мясо подаётся через отверстие в двери), отопление и решётки на окнах. Постройка обошлась владельцам питомника примерно в 500 тысяч рублей. Зато у африканских кошек теперь есть своё личное пространство, где они обитают, не стесняя хозяев и других питомцев.
Но прежде, чем обзавестись сервалами, Наталье пришлось пройти специальное обучение, поездить по другим питомникам, посмотреть, как живут и чем питаются эти кошки.
— К сервалам нужен особый подход. То есть не ты говоришь, как кошке поступать, а ты, смотря на сервала, должен понять, в каком он настроении. Буквально: пойдём мы сегодня гулять или нет, — продолжает она.
Обычно сервалы однолюбы, выбирают себе одного хозяина, а других людей побаиваются. Пугливость, по словам Натальи, одно из главных качеств сервала. Агрессии у них нет, максимум, как проявляет себя эта кошка, — шипение и удар лапой. А при встрече с незнакомым человеком животное скорее спрячется, чем будет атаковать. Впрочем, инциденты пару раз случались. Однажды Симба отправился со своей хозяйкой на фотосессию, но услышав громкие звуки автомобильных гудков (Наталья с сервалом ехали в машине), испугался так, что подпрыгнул и порвал на ней одежду. Теперь при любых поездках Наталья сажает сервалов в переноску и накрывает одеялом. В другой раз Симба случайно поранил ей руку во время кормёжки — сама хозяйка замешкалась, подавая ему перепёлку через специальное отверстие в домике. Но к таким вещам Наталья относится с пониманием, питомцев не ругает: «Такова их натура, я не имею права на них сердиться».
— То, что мы первично закладываем в котёнке, отражается на его дальнейшем характере. С некоторыми корректировками, но всё же. Вот сервал, например, может подойти к вам, может вас обнюхать, может спокойно гулять в парках, по городу… То есть он спокойно воспринимает людей. Всё это домашнее воспитание, приручение к людям. Если же мы говорим о сервалах, которые воспитывались в других условиях — например, в зоопарке, то там нет приручения к человеку. Они самостоятельно кормятся: выкармливаются мамой-кошкой, а затем переходят на натуральное питание. Такой котёнок никогда не будет воспринимать человека как друга. А наши сервалы именно так нас и воспринимают, — подчёркивает она.
Симба и Стеша слишком юны, чтобы размножаться, но хозяйка надеется, что в скором времени у её любимых сервалов всё же появится потомство. И тогда Наталья сможет заняться разведением сервалов, так же, как занимается уже почти десять лет разведением бенгалов.
Как появился питомник
Наталья ведёт нас в свой дом, здесь вместе с ней и членами её семьи живут четыре племенных кота, семь кошечек и почти десяток котят — все бенгальской породы. Именно с этих кошек начался её питомник в 2011 году, хотя она признаётся: обзавестись бенгалами в своё время решила из-за большой любви к сервалам, увидев их однажды на YouTube.
— Я тогда даже не знала, что в природе существуют такие кошки. Хотя на тот момент в России сервалов и не было. И наша любовь упала именно на бенгальских кошек, потому как это единственная порода, которая имеет леопардовый окрас с шёлковой шерстью, — объясняет она.
Своих питомцев она называет ласково «ребятишки» и подчёркивает, что воспитывает их «на руках», постоянно проявляя к ним ласку и внимание.
— Бенгальская кошка — это котопёс. Вообще бенгалы очень любопытны, помогают маме буквально во всём. Они путешественники, а ещё очень любят воду. Различие с сервалами, конечно, огромное, — добавляет она.
У всех её питомцев выдающиеся имена — Консул, Аполлон, есть даже Брэдли Купер и Том Круз, а ещё подрастает маленькая Уитни Хьюстон. На вопрос о том, как подбирает кошкам клички, отвечает просто: «У красивой кошки должно быть красивое имя». В том, что её питомцы именно такие — красивые и статные — не сомневается и охотно рассказывает про победы на выставках, в том числе международных.
— Аполлон у нас летал в Италию и там получал свои призовые награды, а Консул в сентябре прошлого года занял первое место на шоу бенгалов в рамках Всемирной выставки «Котомир». Для победы важно всё — тип телосложения, постав ушей, пропорция головы, окрас, насколько он ярко выражен. Вот даже посмотрите на бенгала — мы видим у него кружочки на шёрстке, они называются розетками. Они бывают разными, бывает розетка просто как пятно, может быть розетка закрытая, полузакрытая. И если мы говорим о породных данных, то на выставках оценивается даже это.
Кроме золотистых бенгалов у Натальи живут и снежные бенгалы. Один из них — Остин — оказался настолько пуглив, что, завидев фотографа, сразу спрятался в отдельной комнате, где вместе с ним живут котята. Зато маленькие бенгалы позировали с удовольствием.
Сейчас в питомнике около десятка котят, многие из них родились в мае. Есть ещё несколько бенгалов-подростков — они появились на свет в апреле и были забронированы хозяевами из Америки, однако пандемия не даёт возможности отправить котят на другой континент. Но будущие владельцы, по словам Натальи, всё ещё ждут своих питомцев.
Во сколько обходится содержание сервалов и бенгалов
В доме у Натальи повсюду когтеточки и специальные игрушки. Последние, кстати, выходят из строя довольно быстро, поэтому игривым кошкам приходится постоянно покупать новые.
— Если мы говорим о тех бенгальских кошках, что живут с нами, то я трачу порядка 25–30 тысяч ежемесячно, — поясняет она.
Наталья специально это подчёркивает — на самом деле бенгальских кошек из её питомника больше, просто некоторые из них уже нашли других хозяев и образовали филиалы в других городах, всё так же продолжая породную линию. Она отслеживает судьбу каждого, следит за развитием и ростом, консультирует владельцев, а иногда даже помогает при родах и выезжает к ним.
— Если мы говорим о сервалах, то тут нужно учитывать вот что: сервалы никогда не будут питаться кормами. Это только натуральный корм — мясо говядины и перепёлки. На двух сервалов я трачу около 20 тысяч в месяц, — говорит Наталья.
Отдельная статья расходов — ветеринар, который приезжает в питомник. Впрочем, питомцам Натальи он требуется не так часто, за здоровьем кошек здесь следят особенно пристально.
Если подсчитать, то общая сумма расходов выходит достаточно внушительной, но Наталья рада, что занимается любимым делом, и просто души не чает в своих питомцах:
— Я помню ту картинку из 2011 года, когда я впервые увидела сервала. И вот ты живёшь ею, постоянно думаешь: «Неужели такое бывает? Разве это возможно?». И да, получается, возможно.
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