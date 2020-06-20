Кошкин дом. Семья новосибирцев построила жильё за полмиллиона для африканских сервалов — репортаж

— То, что мы первично закладываем в котёнке, отражается на его дальнейшем характере. С некоторыми корректировками, но всё же. Вот сервал, например, может подойти к вам, может вас обнюхать, может спокойно гулять в парках, по городу… То есть он спокойно воспринимает людей. Всё это домашнее воспитание, приручение к людям. Если же мы говорим о сервалах, которые воспитывались в других условиях — например, в зоопарке, то там нет приручения к человеку. Они самостоятельно кормятся: выкармливаются мамой-кошкой, а затем переходят на натуральное питание. Такой котёнок никогда не будет воспринимать человека как друга. А наши сервалы именно так нас и воспринимают, — подчёркивает она.



Симба и Стеша слишком юны, чтобы размножаться, но хозяйка надеется, что в скором времени у её любимых сервалов всё же появится потомство. И тогда Наталья сможет заняться разведением сервалов, так же, как занимается уже почти десять лет разведением бенгалов.



Как появился питомник



Наталья ведёт нас в свой дом, здесь вместе с ней и членами её семьи живут четыре племенных кота, семь кошечек и почти десяток котят — все бенгальской породы. Именно с этих кошек начался её питомник в 2011 году, хотя она признаётся: обзавестись бенгалами в своё время решила из-за большой любви к сервалам, увидев их однажды на YouTube.

