Час за 100 рублей: НГС протестировал непонятные платные парковки на Красном проспекте

Сегодня, 1 июня, в Новосибирске на Красном проспекте заработали платные парковки — это 9 точек, разбросанных от площади Свердлова до площади Калинина. Первые автолюбители, побывавшие на этих стоянках, уже пожаловались на неудобство и сложность оплаты — авторедактор НГС Дмитрий Косенко лично объехал парковки и разобрался, как там всё работает.
Для Новосибирска эти парковки — нового типа, никаких тебе ограждений, шлагбаумов, колхозных будок с охранниками бандитского вида. Просто разметка, информационные щиты и аккуратный паркомат. Платить нужно в будние дни с 7:00 до 22:00, в остальное время можете стоять бесплатно.
На прошлой неделе мы публиковали карточки со схемами расположения парковок. Также можно посмотреть на нашей интерактивной карте, где они находятся и как отличаются по цене.
В середине дня мы проехались по Красному и завернули на парковку рядом с пересечением проспекта с улицей Гоголя — сейчас разберемся, что тут к чему. Автомобилей на стоянке совсем мало — то ли люди не ездят из-за эпидемии, то ли не хотят платить. А платить нужно довольно много — в этой зоне 100 рублей в час (800 рублей за рабочий день).
Ладно, отправимся к паркомату — рядом с ним информационный стенд с кучей букв, и в первый раз разбираться приходится довольно долго. Стенд сообщает, что оплатить можно разными способами — скачать приложение, зайти на сайт parking-54.ru, отправить СМС, оплатить на месте картой (в том числе бесконтактная оплата).
Хорошо, попробуем картой (вернее, смартфоном). Терминал предлагает ввести госномер автомобиля — тут все просто, затем нужно указать период, на который вы паркуетесь.
По умолчанию предлагается стоянка на 15 минут и, соответственно, плата 25 рублей. Нажимаем «оплатить», прикладываем смартфон, получаем чек и карточку, на которых указаны ваш госномер, время парковки, зона и номер паркомата.
Подбираемся ближе к центру, парковка перед площадью Ленина напротив архитектурного университета. Здесь автомобилей побольше, но свободных мест всё равно достаточно. Попробуем оплатить через СМС — в сообщении нужно набрать номер парковки, госномер и количество часов стоянки.
Уже неудобство с часами — а если я хочу на 15, 30 или 45 минут? Ну допустим, а что за номер парковки, где его взять? С первого раза совершенно непонятно, нигде на щите он не указан.
Оказывается, все парковки на Красном делятся на две зоны — та, что по 100 рублей в час, идет от площади Свердлова до Писарева, а та, что по 50 рублей в час — от Писарева до площади Калинина. Зоны имеют какую-то глупую нумерацию — 201 и 202 (ну нет, чтобы назвать просто 1 и 2). И вот номер зоны — это и есть номер парковки.
Но даже если вы постараетесь и наберёте это СМС, вдруг обнаружите, что посылать его некуда — номер для сообщения на щите не указан. Только зайдя на официальный сайт parking-54.ru, можно узнать, что отправлять смс-ки нужно на номер 9878.
В общем, поначалу действительно не всё понятно — вот и стоят люди, вдумчиво вчитываясь в текст и робко нажимая кнопки на паркомате. Но после первого раза навык, в принципе, должен появиться, и особых сложностей с оплатой парковки возникать не должно.
Вот только откуда такие тарифы — ладно 50 рублей в час, но 100 рублей? Видимо, городские власти лучше знают, сколько простые автомобилисты могут себе позволить платить за парковку. А если не оплатишь — грозят штрафом от 1000 до 3000 рублей, наказывать нарушителей обещают при помощи фотофиксации.
Нужны платные парковки на Красном?
Но, тем не менее, рядом с проспектом все равно останутся улочки и стоянки, где можно будет бросить машину бесплатно. Некоторые из этих мест мало знакомы широкому зрителю, поэтому НГС подсказывает водителям 10 локаций, где всегда можно найти свободное место с высокой долей вероятности.
А посмотреть, как новосибирцы нарушают правила на бесплатных парковках, можно, например, в 178-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь, как чудак». Там мы показываем стоянку прямо на перекрестке, занятые инвалидные места и уничтожителей газонов.