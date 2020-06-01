Час за 100 рублей: НГС протестировал непонятные платные парковки на Красном проспекте

Ладно, отправимся к паркомату — рядом с ним информационный стенд с кучей букв, и в первый раз разбираться приходится довольно долго. Стенд сообщает, что оплатить можно разными способами — скачать приложение, зайти на сайт parking-54.ru, отправить СМС, оплатить на месте картой (в том числе бесконтактная оплата).

Хорошо, попробуем картой (вернее, смартфоном). Терминал предлагает ввести госномер автомобиля — тут все просто, затем нужно указать период, на который вы паркуетесь.