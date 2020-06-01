В России весна сменилась летом, а вместе с этим наступили очередные изменения в законах, по которым живет страна. Есть хорошие новости: родители начнут получать коронавирусные пособия на детей, банковский роуминг отменили, а отечественное вино получило имя на законодательном уровне. Подробнее обо всем этом и всем остальном — в нашем обзоре.
Семьи с детьми получат путинские пособия
С 1 июня российским семьям начнут перечислять президентские выплаты на детей — ежемесячную с 3 до 7 и единовременную на детей с 3 до 16 лет.
Напомним, на каждого ребенка с 3 до 16 лет можно оформить материальную поддержку в размере 10 тысяч рублей — ее президент пообещал в качестве помощи семьям в коронавирусный кризис. Если вы еще не оформили заявление, то это можно сделать до 1 октября текущего года.
А вот пособие на детей с 3 до 7 лет выплачивается только тем семьям, где доход на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума. Предполагалось, что эту выплату начнут давать с 1 июня, но из-за кризиса сроки перенесли на месяц раньше. Подробнее о том, кто претендует на пособие, как оно высчитывается и где его оформить читайте в нашем ликбезе.
Судебных приставов лишили маткапитала
С сегодняшнего дня все социальные выплаты будут защищены от ареста — изымать пенсии, пособия и материнский капитал за долги больше нельзя.
В правительстве поясняют, что так происходило потому, что деньги на счет должника поступали единым потоком, и судебные приставы накладывали арест на суммы, не разбираясь в источниках финансирования. Теперь же выплаты будут обозначены в банковской системе специальным ходом.
К «защищенным» доходам относятся социальные пенсии, материнский капитал, выплаты по потере здоровья или увечья при исполнении служебных обязанностей, а также помощь пострадавшим во время ЧС.
У иностранцев кончаются коронавирусные поблажки
В июне у иностранцев, находящихся в России, заканчиваются послабления, которые вводились на период режима изоляции: они могли оставаться в стране даже с просроченными визами и видом на жительства. С середины марта иностранцы могли не продлевать патента и разрешения на работу, но 16 июня все эти бонусы закончатся. Если, конечно, Кремль не издаст дополнительный указ.
Кстати, вместе с послаблениями для иностранцев истекают и другие коронавирусные льготы. Например, 30 июня кончается срок автоматического продления пенсий — мера была необходимой для того, чтобы люди не ходили по инстанциям.
Также истекает срок временных правил оформления больничных, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина.
Гражданство РФ можно получить по упрощенке
Для иностранцев, подающих заявление о гражданстве на территории России, сокращается срок принятия решений — с полугода до трех месяцев. Изменение начнет действовать с 17 июня.
Банковский роуминг отменяется
Переводы внутри одного банка в другой регион больше не будут сопровождаться комиссией — такой закон начинает действовать с 14 июня.
Комиссионные за межрегиональные переводы сейчас составляют 1–1,5 процента от суммы, нововведение позволит отправлять деньги без дополнительных затрат и, как надеются в ЦБ, популяризирует безналичные платежи.
В России официально появится отечественное вино
С 26 июня в России начинает действовать закон, который серьезно укрепит позиции вина на алкогольном рынке. Документ «О виноградарстве и виноделии в РФ» вводит термин «вино России». Увидев такую этикетку, можете быть уверены, что напиток на 100% сделан из отечественного винограда. Если в алкоголе крепостью не более 22 градусов содержатся другие ингредиенты, его пометят этикеткой «не является вином» и поставят на отдельную полку.
В целом закон регулирует требования не только к маркировке и правилах продажи, но и защищает виноградники — эти земли более нельзя использовать под другие цели.
Работникам вернут трудовые книжки (но по желанию)
Заканчивается время, в которое сотрудники должны определиться, оставлять бумажную трудовую книжку или нет. Если работник выбирает электронную, то бумажную ему отдают на руки. Если решение оставить все без изменений, то ему работодатель должен подчиниться и параллельно с ведением трудовой передавать сведения о сотруднике в Пенсионный фонд.
Кстати, те, кто будут устраиваться на работу с января 2021-го, бумажные трудовые книжки уже не увидят.