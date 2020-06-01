Группа разбора: выясняем, как надо уворачиваться от летящей в лоб машины

Это ДТП случилось в конце мая на трассе Екатеринбург — Тюмень в районе города Богдановича: в лобовом столкновении погибли два человека, ехавшие в «Волге». Виновник этой аварии очевиден, и главный вопрос в том, насколько правильно действовал водитель Land Cruiser (автор видео)?
Водитель «Волги» обгонял в безрассудной манере, а когда впереди появилась машина, вместо торможения с уходом в свою полосу решил выехать ещё дальше на встречку. Сзади «Волгу» поджимал другой автомобиль, но это в любом случае не оправдание. В таких ситуациях нужно учитывать и тяжесть возможных последствий: например, касательное столкновение с попутной фурой или удар автомобиля сзади менее разрушительны и опасны, чем лобовая атака.
Для водителя Land Cruiser опасная ситуация также была очевидна в течение примерно 5 секунд до критического сближения, и, вероятно, экстренное торможение в своей полосе, как того требует пункт 10.1 ПДД, увеличило бы шансы. Но для такого манёвра нужна уверенность, что сзади вас не догонит зазевавшаяся фура, поэтому степень замедления водитель всё же выбирает сам.
Юрист компании «Форлекс» Николай Попов считает, что нарушения пункта 10.1 ПДД в данном случае всё же нет. Это мнение разделяет и представитель комитета по защите прав автомобилистов в Свердловской области Дмитрий Ларионов:
— По разметке видно, что Land Cruiser тормозил, — поясняет он.
А насколько оправдана попытка увернуться в ту же сторону, куда уходит «Волга»? Николай Попов считает, что в целом оправдана:
— С точки зрения логики, конечно, можно было остаться в своей полосе, но предполагать, как будет вести себя водитель на встречной полосе, очень тяжело, тем более в такой короткий промежуток времени — доли секунды. А если бы водитель «Волги» уходил не на обочину, а двигался прямо или пытался вернуться в свою полосу, манёвр Land Cruiser спас бы ситуацию. В конце концов, если бы водитель Toyota «спал», он бы не пытался маневрировать и было бы столкновение лоб в лоб.
Близкой точки зрения придерживается и Дмитрий Ларионов:
— Манёвр оправдан, особенно если учесть, что «Волга» на встречной полосе была не одна. Правда, в подобной ситуации я бы советовал водителям обязательно включать поворотники: это может спасти жизнь.
Увернуться от встречного автомобиля не так просто, как иной раз кажется по видео: ситуация развивается быстро и в непредсказуемой манере. В первую очередь водитель должен готовиться тормозить: даже если это не спасёт от ДТП, снизит последствия. Что касается манёвров, обычно их совершают рефлекторно, на интуиции, и успех зависит от удачи не меньше, чем от мастерства.
При этом манёвры водителя, который ехал в своей полосе, могут быть интерпретированы против него. Характерный пример: прошлогоднее ДТП бывшего вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова, которое случилось на трассе между Екатеринбургом и Челябинском.
Видео: читатель 74.RU
Предприниматель на своём Land Cruiser обгонял в зоне действия знака 3.20 «Обгон запрещён», когда впереди появилась Lada Vesta. Андрей Косилов не воспользовался возможностью сразу вернуться в свою полосу, хотя, судя по видео, шансы были. Lada Vesta попыталась объехать машину предпринимателя по встречной для неё полосе, но туда же увернулся Косилов.
Это дало ему возможность в первые часы после аварии заявлять, что «Lada вылетела мне на встречку». Но даже когда появилась запись, сторонники Косилова интерпретировали манёвр Lada как нарушение: дескать, не пытайся её водитель выехать на встречную полосу, аварии был не было. В целом уход на попутную обочину считается более безопасным, чем выезд на встречную полосу, но в любом случае всё зависит от обстоятельств. И никогда не пренебрегайте торможением: например, при подозрении на опасную ситуацию невредно коснуться педали тормоза хотя бы для того, чтобы автомобили позади увидели ваши стоп-сигналы. Если опасность нарастает — тормозите: этого требует пункт 10.1 ПДД, который чаще всего лежит в основе обвинительных приговоров для водителей