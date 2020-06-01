Группа разбора: выясняем, как надо уворачиваться от летящей в лоб машины

Юрист компании «Форлекс» Николай Попов считает, что нарушения пункта 10.1 ПДД в данном случае всё же нет. Это мнение разделяет и представитель комитета по защите прав автомобилистов в Свердловской области Дмитрий Ларионов:



— По разметке видно, что Land Cruiser тормозил, — поясняет он.



А насколько оправдана попытка увернуться в ту же сторону, куда уходит «Волга»? Николай Попов считает, что в целом оправдана:



— С точки зрения логики, конечно, можно было остаться в своей полосе, но предполагать, как будет вести себя водитель на встречной полосе, очень тяжело, тем более в такой короткий промежуток времени — доли секунды. А если бы водитель «Волги» уходил не на обочину, а двигался прямо или пытался вернуться в свою полосу, манёвр Land Cruiser спас бы ситуацию. В конце концов, если бы водитель Toyota «спал», он бы не пытался маневрировать и было бы столкновение лоб в лоб.