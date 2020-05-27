Столичный Новосибирск: 6 мест, где позарез нужны двухуровневые развязки — смотрите, какими они будут

На НГС уже выходил обзор самых важных двухуровневых развязок Новосибирска, куда попала и одна условно трехуровневая развязка. Этих объектов у нас достаточно много, но все равно катастрофически не хватает — третий город в стране не дотягивает по своему уровню транспортного развития не только до Москвы, но и до других миллионников России. Мы попытались определить, в каких местах Новосибирска наиболее нужны двухуровневые развязки, и представили, как это могло бы выглядеть — смотрите в нашем обзоре.

