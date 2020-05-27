Столичный Новосибирск: 6 мест, где позарез нужны двухуровневые развязки — смотрите, какими они будут

На НГС уже выходил обзор самых важных двухуровневых развязок Новосибирска, куда попала и одна условно трехуровневая развязка. Этих объектов у нас достаточно много, но все равно катастрофически не хватает — третий город в стране не дотягивает по своему уровню транспортного развития не только до Москвы, но и до других миллионников России. Мы попытались определить, в каких местах Новосибирска наиболее нужны двухуровневые развязки, и представили, как это могло бы выглядеть — смотрите в нашем обзоре.
Некоторые нужные городу развязки уже запроектированы, например отдельный подъем на Коммунальный мост для машин со стороны автовокзала. Некоторые уже точно попали в план строительства — например, в рамках возведения четвертого моста в двух уровнях будут реконструированы развязки на площадях Будагова и Труда. А мы поговорим о развязках, которые тоже нужны, но о них во власти пока никто не задумывается.
Ипподромская — Военная
Пожалуй, самое логичное место в городе, где должна быть такая развязка — ведь Ипподромская на всем своем протяжении является магистралью непрерывного движения и только на этом злополучном перекрестке транспорт тормозят светофоры. Заторы здесь бывают со всех направлений — и на магистрали, и на Военной. Плюс к этому дорожное покрытие на перекрестке давно пришло в плачевное состояние — всё потрескалось, вздыбилось, покрылось ямами. Тут хотя бы обычный ремонт провести, не говоря уж о развязке.
Фрунзе — Кошурникова — Красина
Аварийный и проблемный перекресток, о котором мы уже писали — здесь водители давят друг друга в «бутылочном горлышке». Наибольшие заторы возникают на Красина и Кошурникова, а когда движение свободно, происходят аварии на высоких скоростях — например, недавно здесь женщина вылетела через окно после удара. По нашей версии, улица Кошурникова должна пройти над Фрунзе — Красина, необходимо организовать и съезды для поворотов и разворотов.
Дуси Ковальчук — Плановая — Нарымская
Магистральный перекресток, в час пик здесь большие пробки по Дуси Ковальчук со стороны мясокомбината и по Нарымской со стороны центра. Пускаем транспорт по Дуси Ковальчук сверху, машины по Нарымской — Плановой пусть идут снизу. Сейчас здесь нет левых поворотов с Нарымской или Плановой — с появлением развязки такая возможность появится.
Вокзальная магистраль — проспект Димитрова
Важнейший перекресток в центре, в вечернее время пробки перед ним по проспекту Димитрова растягиваются на несколько километров и могут захватывать другие перекрестки — площадь у цирка, площадь Трубникова. Плюс здесь тоже крайне необходим ремонт — все покрыто трещинами и глубокой колеёй. В нашей версии проспект Димитрова пройдет сверху, а Вокзальная магистраль — снизу.
Немировича-Данченко — Ватутина
На левом берегу это один из самых напряженных перекрестков, две 8-полосные улицы, огромное количество транспорта. Бордовые заторы по Немировича-Данченко со стороны Сибиряков-Гвардейцев и по Ватутина со стороны МЕГИ — здесь постоянное явление. Улица Ватутина как бы поднимается из ямы — пусть она пройдет снизу, а транспорт по Немировича-Данченко поедет сверху.
Площадь Лыщинского
Место, где сходятся проспект Маркса, улица Немировича-Данченко и улица Блюхера, каждое утро становится «бутылочным горлышком» для автомобилей, которые устремляются с левого берега на правый. Наибольшие пробки образуются на Немировича-Данченко — хвост затора может достигать улицы Ватутина. Пусть проспект Маркса пройдет сверху — это позволит ликвидировать светофор на проспекте и на Немировича-Данченко в месте съезда на мост. Кстати говоря, в рамках строительства ледовой арены и реконструкции ближайших дорог власти могли бы действительно запланировать какую-то оптимизацию на этом перекрестке, но пока о таких планах не слышно.