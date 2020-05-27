Кокетка за 70: красотки-модели в возрасте — о вкусовых привычках, заработке на морщинах и изменах мужей

Сибирячка рассказала в интервью нашему корреспонденту о секретах красоты и лишнем весе, который старит.



— Почему я захотела быть моделью сейчас? Начиналось это просто как игра — долгая зима, длинные вечера, канал World Fashion Channel… «А почему нет?» — подумала я. Обзвонила все наши агентства. Нашла единственное на тот момент — Global Russian Models, где работают с возрастными дамами, — вспоминает Ирина.

Её не пугали перемены. При этом для своих внуков Ирина остается бабушкой: дача, огород — без этого никуда.

— Для меня быть моделью — это как психотренинг. Удовольствие, потому что ты работаешь над собой и видишь, что жизнь-то не кончилась и ещё как не кончилась, она продолжается, — говорит Ирина Булгакова.