Кокетка за 70: красотки-модели в возрасте — о вкусовых привычках, заработке на морщинах и изменах мужей

Иногда думаешь: мне уже за 30, в ногах тяжесть, голова гудит, ухо стреляет, и вдруг видишь в «Инстаграме» ее. Эта супербабушка уже нянчит правнуков, а еще успевает правильно питаться и ходить по подиуму. Такие женщины стимулирует не разваливаться на части и жить на полную катушку. Мы собрали известных и начинающих возрастных моделей. Они рассказали, как решились выйти на подиум на пенсии, боролись с лишним весом и почему лучшее лекарство для женщины — это все-таки любовь (и железная дисциплина).
Ирина Булгакова, 60 лет
Сибирячка рассказала в интервью нашему корреспонденту о секретах красоты и лишнем весе, который старит.
— Почему я захотела быть моделью сейчас? Начиналось это просто как игра — долгая зима, длинные вечера, канал World Fashion Channel… «А почему нет?» — подумала я. Обзвонила все наши агентства. Нашла единственное на тот момент — Global Russian Models, где работают с возрастными дамами, — вспоминает Ирина.
Её не пугали перемены. При этом для своих внуков Ирина остается бабушкой: дача, огород — без этого никуда.
— Для меня быть моделью — это как психотренинг. Удовольствие, потому что ты работаешь над собой и видишь, что жизнь-то не кончилась и ещё как не кончилась, она продолжается, — говорит Ирина Булгакова.
— Ничего лишнего во мне особо не было, я была нормальной женщиной, просто с формами. Но наше здоровье — это то, что мы едим. Результат не заставил себя ждать — минус 20 килограммов плюс хорошее настроение, — считает она.
О себе Ирина говорит, что живет свободным человеком. А если чувствует, что на нее оказывают какое-то давление, просто уходит.
— Не было ни скандала, ничего. Просто я дверь закрывала за собой и делала шаг в будущее. И до сих пор думаю: лучше делай по-своему, забудь советы, надо не зависеть от мнения других людей. Тогда ты будешь уверена в себе, — заключает она.
Галина Новак, 73 года
До 1995 года Галина работала в городе Стрежевой (Томская область) главным бухгалтером в крупной компании в нефтяной промышленности. После выхода на пенсию продала квартиру и одна переехала в Новосибирск — ближе к дочери и внукам. И еще около 10 лет проработала бухгалтером в одной из крупных компаний, затем до осени 2018 года — администратором в салонах красоты и студии загара. Сейчас Галина в разводе, но была трижды замужем.
— Я постоянно держу себя в форме. Как только родила дочь, то начала следить за своим весом. Если появляются 1–2 лишних килограмма — сразу сажусь на диету. Кроме того, лишний вес — это давление на суставы, а в моем возрасте за здоровьем нужно следить особенно, — говорит она.
Галина, как и Ирина, исключила из рациона соль, сахар, мучное.
— Предпочитаю полезные продукты: творог, яйца, сметану, кефир, рыбу, из мяса — куриную грудку. Как правило, до завтрака выпиваю стакан воды, затем каша, в обед — легкий суп, на ужин — рыба или курица с гарниром. На ночь стараюсь не есть, хотя иногда хочется, — делится секретами Галина Новак.
Впервые она приняла участие в фотосессии три года назад: идея появилась после того, как младший внук Никита добавил её фото в свой профиль в «Инстаграме».
— Фотография набрала сотни лайков и комментариев. Никита сказал: «Ты у нас, бабушка, такая обаятельная и привлекательная! Надо бы устроить фотосессию». Он позвонил своим знакомым из модельного бизнеса, рассказал про меня, — вспоминает она.
По мнению Галины, именно любовь помогает сохранить молодость.
— Если влюблен, то будто на крыльях летаешь. Жизнь кажется другой, в розовом цвете. Но, если честно, я давно не влюблялась. Но было бы здорово, — откровенничает она.
Журналист записала правила жизни 73-летней модели — в них Галина рассказала, что однажды не простила измену.
— У меня была непростая судьба: первых двух мужей уже нет в живых, а третий изменил. Пережить предательство непросто. Простить не смогла — подала на развод, — вспоминает она.
Галина рада сотрудничеству с фотографами, агентствами и новым знакомствам.
Елизавета Быкова, 56 лет, Global Russian models
— Моделинг — это не моя основная работа. Я на протяжении долгого времени занимаюсь тренерской работой. Я тренер по йоге и по стретчингу. Чтобы понять, хочется мне работать моделью или нет, я делала несколько пробных фотосессий и поняла, что это работа для меня близка и вызывает творческий подъем, о негативных сторонах я пока не хочу думать. Потому что когда планируешь чем-то заниматься, то нужно думать о том, что тебе в этом хочется, а не о том, что тебя может огорчить, — считает она.
Наталья Кабейчук, 56 лет, Global Russian models
Теперь Наталья смело ходит по подиуму и снимается для каталогов.
— Стареть надо естественно. И замедлять старение надо стараться естественным образом: ухаживать за собой, ходить на занятия по фитнесу, — считает она.
Екатерина Шахтарина, 46 лет, творческая группа «Формат»
— Радикальных мер по отношению к себе, я считаю, не стоит применять. Безусловно, нужно стараться поддерживать физическую форму, но без агрессии. Все должно быть естественным. Я, например, не хожу к косметологу — какая есть, такая есть. У меня нет ни одной морщины на лице. Больше 35 лет мне не дают. Я за собой ухаживаю, но ботокс не колола и надеюсь, что не придется, — говорит она.
По наблюдениям директора модельного агентства Global Russian models Любови Ухаловой,
с каждым годом спрос на возрастных моделей растет. Она уточняет, что параметры не важны — есть запрос от 42-го до 56 размера, чаще встречаются ограничения по росту — от 165 см и выше для съемок одежды.
Эксперт считает, что в любом возрасте не поздно начать карьеру модели — здесь нет никаких рамок.
— Приветствуется больше европейский типаж, просят такую благородную седину. А у нас часто женщины её, наоборот, закрашивают, — говорит Любовь.
Для того, чтобы попробовать себя, достаточно обратиться в агенство, договориться о встрече и сделать съемки для модельной базы. Любовь уточняет, что это должно быть для будущей модели бесплатно.
— Дальше вам помогаем создать первое портфолио, без него сложно конкурировать. И, конечно, первые кастинги, пробы и съемки. По стоимости — от 1500 до 7000 можно заработать за одну съемку, — заключает Любовь Ухалова.
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