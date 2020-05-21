Пока вы сидели на карантине и самоизоляции, в разных уголках страны было не до скуки. Здесь за дистанцию с окружающим миром отвечала сама природа. Паводок затопил города, посёлки и деревни так, что выйти из дома было просто невозможно. Мы собрали фотографии из затопленных населённых пунктов, чтобы вы сказали себе: «Хорошо сидим!»
28 апреля из-за затора в Никольском рукаве Северной Двины затопило дачные участки на острове Краснофлотском в Архангельске. Похоже, сезон посадок придётся перенести.
Видео: 29.RU Архангельск / YouTube
А 12 мая в Архангельской области паводок затопил сразу две деревни — Кевролу и Шардонемь.
21 мая большая вода пришла в Пермский край. Затопленными оказались несколько посёлков, а где-то даже объявили режим ЧС.
Видео: 59.RU Пермь / YouTube
После того как в середине апреля затопило омское село Мангут, природа здесь заметно ожила. Там, где раньше ходили люди, стали плавать выдры.
Видео: НГС.НОВОСТИ Омск / «ВКонтакте»
Угличская и Рыбинская ГЭС в Ярославской области немного перестарались, сбрасывая воду. В результате улочки посёлка Тверицы превратились в пляжи. С бескрайними «морями».