Стас Соколов о том, как впервые в истории кофе победил в России чай. А вы в это верите?

Пока все заняты подсчетом заболевших и выздоравливающих, в России случилось эпохальное событие — кофе впервые обогнал чай по объёмам потребления. Это настоящий поворотный пункт не только в истории употребления напитков, а знак глубоких перемен в обществе. Чайная страна стала кофейной — теперь это уже статистически доказанный факт. Почему и как это случилось — в авторской колонке Стаса Соколова.



Историческую веху зафиксировала ассоциация «Росчайкофе», которая подсчитала, что в 2019 году в России было продано 180 тысяч тонн кофе (всех видов) и только 140 тысяч тонн чая. Это случилось впервые в истории наблюдений. Речь идет, конечно, о сухом продукте, подсчитать сколько из него сделали чашек напитка, можно только очень приблизительно. Но в том, что кофе действительно стал основным напитком жителей России, сомневаться уже не приходится.

