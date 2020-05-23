23 мая суббота
СЕЙЧАС +23°С
Пробки 2/10
usd 71.88
eur 78.44
Тема дня От коронавируса умерли две женщины
Фото пользователя

Стас Соколов

Эксперт
Фото пользователя

Стас Соколов

Эксперт

Другие статьи автора

Все новости

Все новости
Еда Мнение

Стас Соколов о том, как впервые в истории кофе победил в России чай. А вы в это верите?

Авторская колонка, объясняющая, почему капучино и чизкейк стали популярнее чая с пряниками

721
48 Обсудить

Поделиться

Кофейная волна накрыла Россию — теперь это официально&nbsp;

Кофейная волна накрыла Россию — теперь это официально 

Пока все заняты подсчетом заболевших и выздоравливающих, в России случилось эпохальное событие — кофе впервые обогнал чай по объёмам потребления. Это настоящий поворотный пункт не только в истории употребления напитков, а знак глубоких перемен в обществе. Чайная страна стала кофейной — теперь это уже статистически доказанный факт. Почему и как это случилось — в авторской колонке Стаса Соколова.

Историческую веху зафиксировала ассоциация «Росчайкофе», которая подсчитала, что в 2019 году в России было продано 180 тысяч тонн кофе (всех видов) и только 140 тысяч тонн чая. Это случилось впервые в истории наблюдений. Речь идет, конечно, о сухом продукте, подсчитать сколько из него сделали чашек напитка, можно только очень приблизительно. Но в том, что кофе действительно стал основным напитком жителей России, сомневаться уже не приходится.

А ведь ещё недавно (по историческим меркам) кофе в России был напитком «интеллектуального меньшинства». В 80-е в Новосибирске места, где стояли кофемашины, можно было буквально пересчитать по пальцам, а для подсчёта именно кофеен хватило бы вообще одной руки. Любители, конечно, варили кофе дома, но их было мало. Даже выпускавшиеся в СССР кофеварки гейзерного типа повсеместно использовались в качестве обычных электрочайников. Фильтр и трубку вынимали сразу после покупки, после чего они пылились где-нибудь в ящике с прочим хламом, который «может всегда пригодиться».

Чай и кофе постепенно поменялись местами&nbsp;

Чай и кофе постепенно поменялись местами 

Основным напитком страны был чай. Само это слово вошло в язык, породив целую охапку устойчивых выражений и присказок. Чаи гоняли на работе, чаёвничали в гостях, давали на чай таксисту и даже сетовали на то, что его много не выпьешь (в отличие от водки).

Когда в конце 90-х американец Кристофер Тара-Браун открыл в Новосибирске первые точки своей будущей сети Traveler`s coffee, даже его земляк Эрик Шогрен (более преуспевший к тому времени) относился поначалу к этой затее с сомнением. Дескать, оглянись, мы в России, тут никто не будет пить твои латте и капучино. Ну, может, найдется несколько сотен любителей на город, но на них бизнеса не сделать.

А теперь вспомните, когда последний раз вы пили чай. Не эту ерунду в пакетах, а по-настоящему, из чайника. Наверняка таких осталось немало (кто-то же купил 140 тысяч тонн в прошлом году), но, согласитесь, чай утратил статус чего-то обязательного, без чего нельзя представить себе день, домашнее застолье и офисный перерыв.

Успех кофе имел несколько причин. В принципе, ничто не мешает вам смолоть зерна самому и заварить их в обычном «френч-прессе» (я дома так и делаю, кстати, несмотря на наличие сразу нескольких более модных «гаджетов»). Но рестораторам удалось убедить публику, что кофе должен быть сварен именно в дорогой, массивной кофе-машине — устройстве, которое абсолютному большинству купить не под силу. А раз так, то понятна и сравнительно высокая цена напитка. Ведь вы же не можете сделать его дома. Разумеется, в ресторане и чай продается с огромной наценкой (она даже выше, чем у кофе). Но мало кто приходит в ресторан именно за чаем (если это, конечно, не специализированная чайная, каких очень мало). И уж тем более почти никто не берет чай навынос. Тот же самый пакетик можно заварить в офисе или дома.

От точек с кофе теперь не скрыться даже в парках&nbsp;

От точек с кофе теперь не скрыться даже в парках 

У чая не оказалось технологии, которая могла бы убедить массового потребителя регулярно отдавать 100 рублей за продукт себестоимостью 20 рублей (10 из которых приходится на одноразовый стакан и трубочку). В результате рынок чая сегодня оказался поделен на две очень неравные части. С одной стороны, это пакетированный продукт для людей, которым, в целом, все равно, что у них будет налито в чашку (главное, чтобы было не слишком противно) — разница в цене отражает, скорее, самопозиционирование покупателя, чем реальное качество. С другой — небольшой, но, безусловно, очень интересный мир «элитных» чаев (преимущественно китайских или японских). Штука интересная, но дорогая и требующая известной неспешности. Но даже такой чай его любители без труда могут заварить дома (нужен только термометр или навык определения температуры на глаз). В обоих случаях никакой специализированной «чайной» вам не нужно.

Но одной технологией дело не ограничилось. Кофе, в принципе, стал частью совершенно нового потребительского (в любом смысле этого слова) общества, которое пришло к нам за последние 15–20 лет. А любая смена поколений нуждается в каких-то частных маркерах. И одним из таких маркеров стал бумажный стакан с капучино. И дело даже не в новом вкусе и не в необходимости взбодриться. Кофе занял нишу «доступной роскоши». У человека могло не быть денег на нормальный обед в кафе, но стакан в руке делал его частью нового прекрасного мира, к которому он хотел принадлежать.

О том, где в Новосибирске сейчас можно выпить кофе не только на ходу, читайте в нашем обзоре «ничьих» летних веранд, где, тем не менее, можно сесть и даже найти себе что-то вроде стола.

А вы пьёте чай или кофе?

    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

    По теме

    Автором колонки может стать любой. У вас есть свое мнение и вы готовы им поделиться? Почитайте рекомендации и напишите нам!

    Автор

    оцените материал

    • ЛАЙК1
    • СМЕХ2
    • УДИВЛЕНИЕ0
    • ГНЕВ2
    • ПЕЧАЛЬ0

    Поделиться

    Поделиться

    чай или кофекофе победил чайчайкофе
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (48)

    Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!