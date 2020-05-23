Стас Соколов о том, как впервые в истории кофе победил в России чай. А вы в это верите?

Пока все заняты подсчетом заболевших и выздоравливающих, в России случилось эпохальное событие — кофе впервые обогнал чай по объёмам потребления. Это настоящий поворотный пункт не только в истории употребления напитков, а знак глубоких перемен в обществе. Чайная страна стала кофейной — теперь это уже статистически доказанный факт. Почему и как это случилось — в авторской колонке Стаса Соколова.
Историческую веху зафиксировала ассоциация «Росчайкофе», которая подсчитала, что в 2019 году в России было продано 180 тысяч тонн кофе (всех видов) и только 140 тысяч тонн чая. Это случилось впервые в истории наблюдений. Речь идет, конечно, о сухом продукте, подсчитать сколько из него сделали чашек напитка, можно только очень приблизительно. Но в том, что кофе действительно стал основным напитком жителей России, сомневаться уже не приходится.
А ведь ещё недавно (по историческим меркам) кофе в России был напитком «интеллектуального меньшинства». В 80-е в Новосибирске места, где стояли кофемашины, можно было буквально пересчитать по пальцам, а для подсчёта именно кофеен хватило бы вообще одной руки. Любители, конечно, варили кофе дома, но их было мало. Даже выпускавшиеся в СССР кофеварки гейзерного типа повсеместно использовались в качестве обычных электрочайников. Фильтр и трубку вынимали сразу после покупки, после чего они пылились где-нибудь в ящике с прочим хламом, который «может всегда пригодиться».
Основным напитком страны был чай. Само это слово вошло в язык, породив целую охапку устойчивых выражений и присказок. Чаи гоняли на работе, чаёвничали в гостях, давали на чай таксисту и даже сетовали на то, что его много не выпьешь (в отличие от водки).
Когда в конце 90-х американец Кристофер Тара-Браун открыл в Новосибирске первые точки своей будущей сети Traveler`s coffee, даже его земляк Эрик Шогрен (более преуспевший к тому времени) относился поначалу к этой затее с сомнением. Дескать, оглянись, мы в России, тут никто не будет пить твои латте и капучино. Ну, может, найдется несколько сотен любителей на город, но на них бизнеса не сделать.
А теперь вспомните, когда последний раз вы пили чай. Не эту ерунду в пакетах, а по-настоящему, из чайника. Наверняка таких осталось немало (кто-то же купил 140 тысяч тонн в прошлом году), но, согласитесь, чай утратил статус чего-то обязательного, без чего нельзя представить себе день, домашнее застолье и офисный перерыв.
Успех кофе имел несколько причин. В принципе, ничто не мешает вам смолоть зерна самому и заварить их в обычном «френч-прессе» (я дома так и делаю, кстати, несмотря на наличие сразу нескольких более модных «гаджетов»). Но рестораторам удалось убедить публику, что кофе должен быть сварен именно в дорогой, массивной кофе-машине — устройстве, которое абсолютному большинству купить не под силу. А раз так, то понятна и сравнительно высокая цена напитка. Ведь вы же не можете сделать его дома. Разумеется, в ресторане и чай продается с огромной наценкой (она даже выше, чем у кофе). Но мало кто приходит в ресторан именно за чаем (если это, конечно, не специализированная чайная, каких очень мало). И уж тем более почти никто не берет чай навынос. Тот же самый пакетик можно заварить в офисе или дома.
У чая не оказалось технологии, которая могла бы убедить массового потребителя регулярно отдавать 100 рублей за продукт себестоимостью 20 рублей (10 из которых приходится на одноразовый стакан и трубочку). В результате рынок чая сегодня оказался поделен на две очень неравные части. С одной стороны, это пакетированный продукт для людей, которым, в целом, все равно, что у них будет налито в чашку (главное, чтобы было не слишком противно) — разница в цене отражает, скорее, самопозиционирование покупателя, чем реальное качество. С другой — небольшой, но, безусловно, очень интересный мир «элитных» чаев (преимущественно китайских или японских). Штука интересная, но дорогая и требующая известной неспешности. Но даже такой чай его любители без труда могут заварить дома (нужен только термометр или навык определения температуры на глаз). В обоих случаях никакой специализированной «чайной» вам не нужно.
Но одной технологией дело не ограничилось. Кофе, в принципе, стал частью совершенно нового потребительского (в любом смысле этого слова) общества, которое пришло к нам за последние 15–20 лет. А любая смена поколений нуждается в каких-то частных маркерах. И одним из таких маркеров стал бумажный стакан с капучино. И дело даже не в новом вкусе и не в необходимости взбодриться. Кофе занял нишу «доступной роскоши». У человека могло не быть денег на нормальный обед в кафе, но стакан в руке делал его частью нового прекрасного мира, к которому он хотел принадлежать.
О том, где в Новосибирске сейчас можно выпить кофе не только на ходу, читайте в нашем обзоре «ничьих» летних веранд, где, тем не менее, можно сесть и даже найти себе что-то вроде стола.
А вы пьёте чай или кофе?
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