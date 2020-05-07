29-летняя жительница Новосибирска стала самой молодой жертвой эпидемии коронавируса в нашем регионе. О её смерти оперштаб сообщил 6 мая, хотя, по словам друзей, Надежда скончалась еще в майские праздники. Сначала девушка лечилась дома — таблетки от ОРВИ не помогали, но медики говорили, что оснований для госпитализации нет. Всё это время девушка продолжала ходить на работу. Диагноз «коронавирус» подтвердился только после смерти. Как друзья искали тело Надежды с помощью полицейских и почему кремировать погибшую будут в присутствии охранника — рассказывает обозреватель НГС Алёна Истомина.
«У вас только температура, лечитесь дома»
29-летняя Надежда почувствовала себя плохо в конце апреля — температура, кашель, лёгкое недомогание. В тот же день она вызвала врача на дом — сначала её неделю лечили от ОРВИ, но таблетки не помогали.
— Всё это время она продолжала ходить на работу, — рассказывает подруга погибшей. — Она работала оператором в транспортной компании, в Толмачёво. У неё большой круг общения, но отдыхать за границу не ездила. Только на дачу, в Мошковский район.
30 апреля Надежда почувствовала себя намного хуже. Сбить температуру не получалось.
— Врач приходил к ней на дом, она сама в больницу просилась, но ей сказали, что у вас только температура, лечитесь дома, мы госпитализируем только с подозрением на коронавирус, — вспоминает подруга то, что ей рассказывала сама Надежда. — Она просила вызвать ей скорую. Но скорая забрала её только через два дня. Она уехала — и на следующую ночь умерла в больнице.
Коронавирус подтвердили только после смерти
1 мая Надежду госпитализировали в больницу. В тот день она ещё отправляла друзьям подарки «ВКонтакте», активно со всеми общалась. А потом — пропала.
— У неё мама болеет сильно, разговаривать не может, поэтому, может, ей и сообщили о смерти, мы не знаем, — говорит подруга погибшей. — Но несколько дней мы не могли понять, куда она исчезла. Активно читали новости, звонили в больницу — там говорили, что не знают, где она. В итоге написали официальный запрос в полицию, и только благодаря полицейским мы узнали о её смерти и о том, где лежит тело. И то, что у неё коронавирус мы тоже не от медиков узнали.
По словам подруги, диагноз «коронавирус» Надежде поставили только после смерти. При жизни у неё диагностировали лишь пневмонию.
— Сегодня (7 мая. — Прим. ред.) её будут кремировать, так как всё-таки причиной смерти ставят коронавирус, — объясняют друзья Надежды. — Мы даже попрощаться с ней не сможем. На кремации будет охранник, чтобы никто к телу близко не подходил, и отец с матерью. Всё. Ещё говорят, что двое врачей будут присутствовать.
Мечтала о семье и детях
В оперштабе рассказали о заболеваниях умершей девушки — у Надежды была хроническая обструктивная болезнь лёгких и надпочечниковая недостаточность.
— Она ещё была достаточно крупной девочкой, — добавляют к этому списку близкие Надежды. — 140 килограммов, рост 180 см. Но я не помню, чтобы она сильно болела. Кроме ожирения у неё был аллергический ринит. И всё. Больше ни на что особо не жаловалась.
По образованию Надежда экономист. Друзья характеризуют её как очень милую и жизнерадостную девушку, которая любила общение и шумные компании.
— Она была очень открытой, — вспоминает её подруга Виктория. — Приятный собеседник. Она увлекалась сферой красоты, любила все эти штуки по улучшению себя и своей внешности.
По словам близких, последние дни перед смертью девушка часто ходила в гости и вела достаточно активный образ жизни.
— У неё даже на работе все сидели без масок. Она где угодно могла подхватить эту болезнь, — считает подруга Надежды. — В последнее время мечтала о семье, о детях... И вот как всё получилось.
НГС продолжает искать родственников других новосибирцев, умерших от коронавируса. Свяжитесь с нашей редакцией по телефону +7 982 781–74–07 (WhatsApp, СМС, Telegram). Нам важно узнать (можно анонимно) о первых симптомах и процессе лечения, чтобы рассказать об этом другим жителям Новосибирска и убедить их в необходимости быть осторожнее.
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