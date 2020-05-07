«У вас только температура, лечитесь дома»

29-летняя Надежда почувствовала себя плохо в конце апреля — температура, кашель, лёгкое недомогание. В тот же день она вызвала врача на дом — сначала её неделю лечили от ОРВИ, но таблетки не помогали.

— Всё это время она продолжала ходить на работу, — рассказывает подруга погибшей. — Она работала оператором в транспортной компании, в Толмачёво. У неё большой круг общения, но отдыхать за границу не ездила. Только на дачу, в Мошковский район.

30 апреля Надежда почувствовала себя намного хуже. Сбить температуру не получалось.

— Врач приходил к ней на дом, она сама в больницу просилась, но ей сказали, что у вас только температура, лечитесь дома, мы госпитализируем только с подозрением на коронавирус, — вспоминает подруга то, что ей рассказывала сама Надежда. — Она просила вызвать ей скорую. Но скорая забрала её только через два дня. Она уехала — и на следующую ночь умерла в больнице.

Коронавирус подтвердили только после смерти

1 мая Надежду госпитализировали в больницу. В тот день она ещё отправляла друзьям подарки «ВКонтакте», активно со всеми общалась. А потом — пропала.