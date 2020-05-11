Сказочные терема. Заглядываем в избы и усадьбы в русском стиле — за одну из них просят 45 миллионов

Рынок загородной недвижимости под Новосибирском — это словно отдельный мир. И если некоторые квартиры и жилые комплексы в черте города можно местами назвать однотипными, то в загородных посёлках и дачных сообществах строят уж совсем необычное жильё. Тут есть место и роскошным особнякам, в стенах которых можно снимать голливудские фильмы о красивой жизни, и монументальным замкам с башенками и бойницами на дачных участках, и даже домикам из русских народных сказок. Последние, кстати, удивляют не только архитектурными решениями, но и интерьерами — несмотря на дань старине, в самих домах полно современной техники и мебели. На сайте N1.ru мы отобрали пять самых впечатляющих вариантов — от аккуратных избушек с резными ставнями до просторных поместий, где могут жить сразу несколько семей.
Небольшая русская усадьба в лесу за 18,7 миллиона
В объявлении так и сказано — «небольшая русская усадьба, которую нужно видеть». Правда, простому прохожему на домик посмотреть (а там действительно есть, на что посмотреть) вряд ли получится — он находится в закрытом элитном коттеджном поселке на берегу реки и в окружении сосен. На участке в 15 соток, кроме дома с деревянными кружевами площадью почти 250 квадратов, есть баня, отдельный дровник, детский дом («сделан по-взрослому», — пишет автор объявления), отдельная котельная, беседка и гараж на две машины с мастерской.
Объект выставили на продажу в начале года, и за это время он немного сбросил в цене — на 300 тысяч рублей.
Шедевр деревянного зодчества за 36 миллионов с каминным залом
Дом расположен в Академгородке, в «экологически чистом месте», и является самым сказочным вариантом нашей подборки. Здесь могли бы жить персонажи русских народных сказок, но будут те, у кого хватит денег на покупку и содержание немаленького участка (30 соток) и поместья площадью 300 квадратов.
Что предлагается покупателям? Двухэтажный дом, домик для гостей, банный комплекс, летний дом с летней площадкой, гараж на три машины и паркинг. В самой бревенчатой усадьбе есть каминный зал с кухней и столовой, большая гардеробная, кабинет, несколько спален, комната отдыха и терраса.
Вариант появился на сайте 10 апреля и пока не потерял в цене.
Бревенчатый домик у пляжа в охраняемом посёлке за 11 миллионов
Третий вариант в нашем обзоре уже осовремененный — деревянного кружева нет, зато очень много дерева и декоративных камней во дворике. Дом расположен в СНТ «Звёздное» (посёлок охраняется), в месте, где большая часть жильцов живет постоянно.
Как пишут в объявлении, дом площадью чуть более 100 квадратных метров был построен по индивидуальному проекту, «для себя». На участке в 15 соток есть также баня из бревна «со всеми удобствами», гостевой домик, беседка с печкой и мангалом, гараж на 2 машины и местом для уборочной и маломерной техники. Приятный бонус для любителей покопаться в земле и полакомиться урожаем — по периметру участка посажены ягодные кустарники.
Судя по объявлению, домик продают с начала апреля, его цена 10,9 миллиона рублей не менялась.
Современная деревянная усадьба со спортзалом за 45 миллионов
Ещё один современный дом в нашем списке. Он вряд ли станет декорацией к русской народной сказке, но выглядит уж очень благородно, да и черты традиционного стиля угадываются в его архитектуре. Участок — 8 соток с небольшим, зато сам дом достаточно просторный: два этажа и восемь комнат.
Что ещё есть примечательного? В загородной усадьбе предусмотрены турецкая сауна, спортзал, кухня-столовая с огромными окнами до пола, несколько спален для владельцев дома и гостей, две гардеробные комнаты, три санузла и котельная. Построек во дворике нет, зато есть ухоженная лужайка.
Этот объект продаётся дольше всех — аж с середины сентября, но цена за эти 8 месяцев никак не изменилась.
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