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Недвижимость Обзор

Сказочные терема. Заглядываем в избы и усадьбы в русском стиле — за одну из них просят 45 миллионов

Снаружи — как из русской народной сказки, внутри — обустроены по последнему слову техники

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В посёлках под Новосибирском хватает поклонников русского деревянного зодчества

В посёлках под Новосибирском хватает поклонников русского деревянного зодчества

Рынок загородной недвижимости под Новосибирском — это словно отдельный мир. И если некоторые квартиры и жилые комплексы в черте города можно местами назвать однотипными, то в загородных посёлках и дачных сообществах строят уж совсем необычное жильё. Тут есть место и роскошным особнякам, в стенах которых можно снимать голливудские фильмы о красивой жизни, и монументальным замкам с башенками и бойницами на дачных участках, и даже домикам из русских народных сказок. Последние, кстати, удивляют не только архитектурными решениями, но и интерьерами — несмотря на дань старине, в самих домах полно современной техники и мебели. На сайте N1.ru мы отобрали пять самых впечатляющих вариантов — от аккуратных избушек с резными ставнями до просторных поместий, где могут жить сразу несколько семей.

Небольшая русская усадьба в лесу за 18,7 миллиона

Такой домик построили в Кудряшах

Такой домик построили в Кудряшах

В объявлении так и сказано — «небольшая русская усадьба, которую нужно видеть». Правда, простому прохожему на домик посмотреть (а там действительно есть, на что посмотреть) вряд ли получится — он находится в закрытом элитном коттеджном поселке на берегу реки и в окружении сосен. На участке в 15 соток, кроме дома с деревянными кружевами площадью почти 250 квадратов, есть баня, отдельный дровник, детский дом («сделан по-взрослому», — пишет автор объявления), отдельная котельная, беседка и гараж на две машины с мастерской.

Внутри уютно, хоть и не хватает лоска

Внутри уютно, хоть и не хватает лоска

Так выглядит одна из восьми комнат дома

Так выглядит одна из восьми комнат дома

Баня, беседка и, судя по всему, тот самый детский домик, расположенные во дворе дома

Баня, беседка и, судя по всему, тот самый детский домик, расположенные во дворе дома

Объект выставили на продажу в начале года, и за это время он немного сбросил в цене — на 300 тысяч рублей.

Шедевр деревянного зодчества за 36 миллионов с каминным залом

«Великолепие ландшафта, чистый воздух. Шикарная резиденция, достойная европейского уровня», — говорится в описании

«Великолепие ландшафта, чистый воздух. Шикарная резиденция, достойная европейского уровня», — говорится в описании

Дом расположен в Академгородке, в «экологически чистом месте», и является самым сказочным вариантом нашей подборки. Здесь могли бы жить персонажи русских народных сказок, но будут те, у кого хватит денег на покупку и содержание немаленького участка (30 соток) и поместья площадью 300 квадратов.

Великолепия хватает и внутри

Великолепия хватает и внутри

Каминный зал, который совмещён с кухней

Каминный зал, который совмещён с кухней

Интерьер кабинета

Интерьер кабинета

Просторная спальня (их в доме несколько). А для гостей есть отдельные апартаменты

Просторная спальня (их в доме несколько). А для гостей есть отдельные апартаменты

Что предлагается покупателям? Двухэтажный дом, домик для гостей, банный комплекс, летний дом с летней площадкой, гараж на три машины и паркинг. В самой бревенчатой усадьбе есть каминный зал с кухней и столовой, большая гардеробная, кабинет, несколько спален, комната отдыха и терраса.

Даже на воротах дома есть фирменное деревянное кружево

Даже на воротах дома есть фирменное деревянное кружево

Вариант появился на сайте 10 апреля и пока не потерял в цене.

Бревенчатый домик у пляжа в охраняемом посёлке за 11 миллионов

В отличие от других домов нашей подборки, этот вариант — самый компактный. Всего пять комнат на два этажа

В отличие от других домов нашей подборки, этот вариант — самый компактный. Всего пять комнат на два этажа

Третий вариант в нашем обзоре уже осовремененный — деревянного кружева нет, зато очень много дерева и декоративных камней во дворике. Дом расположен в СНТ «Звёздное» (посёлок охраняется), в месте, где большая часть жильцов живет постоянно.

Как пишут в объявлении, дом площадью чуть более 100 квадратных метров был построен по индивидуальному проекту, «для себя». На участке в 15 соток есть также баня из бревна «со всеми удобствами», гостевой домик, беседка с печкой и мангалом, гараж на 2 машины и местом для уборочной и маломерной техники. Приятный бонус для любителей покопаться в земле и полакомиться урожаем — по периметру участка посажены ягодные кустарники.

В описании указывается, что посёлок&nbsp;расположен рядом со смешанным лесом, а до песчаного пляжа рукой подать — пять минут ходьбы

В описании указывается, что посёлок расположен рядом со смешанным лесом, а до песчаного пляжа рукой подать — пять минут ходьбы

Внутри двухэтажного дома — полы с подогревом и электрическое отопление

Внутри двухэтажного дома — полы с подогревом и электрическое отопление

Как подчёркивается в объявлении, в доме есть всё необходимое

Как подчёркивается в объявлении, в доме есть всё необходимое

А это, пожалуй, гордость владельцев домика —&nbsp; беседка с мангалом и печкой<br>

А это, пожалуй, гордость владельцев домика —  беседка с мангалом и печкой

Судя по объявлению, домик продают с начала апреля, его цена 10,9 миллиона рублей не менялась.

Современная деревянная усадьба со спортзалом за 45 миллионов

Самый дорогой и самый просторный дом в этой подборке — 45 миллионов за 327 квадратов

Самый дорогой и самый просторный дом в этой подборке — 45 миллионов за 327 квадратов

Ещё один современный дом в нашем списке. Он вряд ли станет декорацией к русской народной сказке, но выглядит уж очень благородно, да и черты традиционного стиля угадываются в его архитектуре. Участок — 8 соток с небольшим, зато сам дом достаточно просторный: два этажа и восемь комнат.

Что ещё есть примечательного? В загородной усадьбе предусмотрены турецкая сауна, спортзал, кухня-столовая с огромными окнами до пола, несколько спален для владельцев дома и гостей, две гардеробные комнаты, три санузла и котельная. Построек во дворике нет, зато есть ухоженная лужайка.

«Просторный двухэтажный дом станет обителью тепла и уюта для большой и дружной семьи!» — пишет автор объявления

«Просторный двухэтажный дом станет обителью тепла и уюта для большой и дружной семьи!» — пишет автор объявления

Спортивные тренажёры в бревенчатых стенах смотрятся очень эклектично&nbsp;

Спортивные тренажёры в бревенчатых стенах смотрятся очень эклектично 

Владельцы предпочли традиционной русской бане турецкую

Владельцы предпочли традиционной русской бане турецкую

И в целом, судя по всему, любят минимализм в интерьере

И в целом, судя по всему, любят минимализм в интерьере

Этот объект продаётся дольше всех — аж с середины сентября, но цена за эти 8 месяцев никак не изменилась.

Что мы ещё пишем о недвижимости?

В начале года мы составили рейтинг самых дорогих квартир Новосибирска, выставленных на продажу. Только взгляните на номер 1 нашего списка — это двухэтажный пентхаус, за который просят 135 миллионов. А потом нашли самые крохотные квартиры, по размеру больше напоминающие кухни. Есть даже жильё площадью 10,5 квадратов!

А здесь мы сделали обзор самых стильных и интересных квартир в старых домах — есть и сталинки в стиле лофт, и хрущёвки, которые дадут фору любой современной студии.

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загородная недвижимостьдачикоттеджные посёлки
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