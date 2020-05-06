Дешевле в 10 раз: 26 бюджетных средств, которые заменят люксовую косметику (прощай, Dior, мы будем скучать)

Непростые времена настали для женской косметички: намазывая на лицо остатки роскоши от Dior, женщины, привыкшие к определенным маркам, лихорадочно соображают, как быть дальше. Очереди в «Золотое яблоко» мы можем пережить, главное — запастись терпением, а как быть с тем, что денег на новые брендовые тени для век и тушь нет? (Грусть, тоска, заламываем руки, уходим в закат, экономим помаду). Мы попросили топовых стилистов Евгения Коломацкого, Полину Перловскую и Ольгу Тихе помочь женской половине — и команда бьюти-экспертов подсказала бюджетные, но достойные аналоги люксовых косметических средств.
Начнем с базы под макияж — выбираем праймер. Масляный вариант идеально подойдет для сухой и нормальной кожи, а тем девушкам, у которых кожа склонна к жирности, лучше отдать предпочтение праймеру с кремообразной текстурой.
Праймер L’Oréal Paris «Роскошь питания» — 379 рублей в интернете и 500 рублей в магазинах — отлично увлажняет кожу. Это аналог люксовых масел Clarins Santal, Manly Pro Rich Skin, Smashbox Photo Finish Primer Oil стоимостью от 1400 рублей.
Бюджетный праймер с кремообразной структурой LAMEL Photo Finish Face Primer стоит около 200 рублей, он сужает поры и контролирует выработку кожного жира — аналог базы GIVENCHY prisme primer (1800 рублей).
Если вы выбираете тональный крем, советуем обратить внимание на следующие марки:
ART-VISAGE — 240 рублей, стойкий и подходит для любого типа кожи. Это аналог Clinique Even Better (2500 рублей).
Estrade CC-cream satin finish — 250 рублей, его можно использовать вместо DIORSKIN FOREVER UNDERCOVER (2500 рублей).
Наш следующий бюджетный вариант — легкий и невесомый тональный крем Relouis с витамином Е за 280 рублей. Им можно заменить любимый многими Chanel Vitalumiere Fluide De Teint Eclat, если вы не готовы выложить за тюбик 3000 рублей.
Maybelline New York Superstay 24h стоит 389 рублей — это аналог премиального Make Up For Ever Ultra HD (2800 рублей). Такой бюджетный вариант идеально подходит для склонной к жирности кожи. Он стойкий и отлично перекрывает все недостатки, но при этом остается незаметным, создавая эффект натурально-матовой кожи.
Если вам нужно убрать следы недосыпа на лице, замазать синяки, то без консилера точно не обойтись. Этот продукт незаменим на каждый день, соответственно, расход у него будет большим.
Например, консилер Vivienne Sabo Idéal Sublimé Concealer стоит около 200 рублей, он легкий и немного подсвечивает кожу.
Maybelline New York Fit Me стоит 330–380 рублей, хорошо ложится, перекрывает любые покраснения, не скатывается и прекрасно держится. Им можно заменить Prolong от M.A.C Cosmetics (1800 рублей).
Пудра: основная ее задача — создать тонкое покрытие, матирующее кожу, и выровнять тон. Обращаем внимание на Estrade Invisible за 218 рублей. Ее эксперты рекомендуют в качестве бюджетной альтернативы Make up forever ultra HD compact powder (2500 рублей).
Также визажисты хвалят LAMEL ohmy clear face за 279 рублей. Она бюджетный аналог DIOR DIORSKIN MINERAL NUDE MATTE (2200 рублей).
Компактная пудра марки Beauty Bomb стоит всего 299 рублей. Ей можно заменить недешевую MAC Studio Fix Powder Plus Foundation (2500 рублей).
Также желающим сэкономить стоит обратить внимание на Art Visage Soft Focus за 400 рублей: ее можно использовать вместо минеральной пудры-основы Clarins The Skin Iiiusions (2700 рублей).
Хайлайтер предпочтительно использовать сухой. Можно нанести его во внутренний уголок глаза, чтобы сделать макияж более сияющим. Еще вариант — нанести на подвижное веко как основной цвет.
Тени-хайлайтер Art Visage Color Dream, оттенок 120, стоят около 170 рублей. Они помогут, если не готовы купить the Balm Mary-Lou Manizer (2000 рублей).
Еще эксперты выделяют бюджетные румяна Relouis Pro Blush (260–300 рублей). Они с честью заменят GUERLAIN BLOOM OF ROSE (2600 рублей).
Переходим к бровям и глазам: расскажем про бюджетные варианты теней, карандашей для глаз и бровей и гелей для укладки.
Жидкие тени от Luxvisage не уступают ни одному бренду, стоят 160 рублей, у них довольно большая палитра цветов — найти свой оттенок не составит труда, единственный минус — нет ярких цветов. Их можно наносить без базы, прямо на веко. Это бюджетное исполнение жидких теней Armani Eye Tint (2500 рублей).
Сухие тени Maybelline New York Color Tattoo стоят около 319–450 рублей. Их можно использовать в качестве базы под тени, хорошо смотрятся в дневном макияже, а темными оттенками можно рисовать стрелки. Их эксперты рекомендуют для замены Bobbi Brown Long-Wear Cream Shadow (2100 рублей).
Lamel 16 shades of brown, стоимость 420–550 рублей. Натуральные нюдовые оттенки, хорошо наносятся и легко тушуются. Прощайте, Urban decay Naked (2690 рублей), мы будем по вам скучать..
Тушь для ресниц Vivienne Sabo Cabaret стоит 300–380 рублей. Создает объем, удлиняет, не склеивают ресницы, стойкая. Визажисты советуют ее как аналог Marc Jacobs Velvet noir (2000 рублей).
Карандаши для глаз «Гурмандиз» Eyeline стоят 59–119 рублей, по мнению экспертов, они стойкие и имеют широкую палитру цветов. Это на случай, если придется отказаться от GIVENCHY magic khol (1286 рублей).
Карандаш и гель для бровей — марка Vivienne Sabo Coup de Genie 002 стоит около 160 рублей и подходит практически всем, имеет очень правильный русый оттенок, характерный для большинства девушек, живущих в наших широтах. На колпачке есть щеточка. Мы не будем долго плакать по Anastasia Beverly Hills Perfect Brow Pencil, тем более он стоит 2200 рублей.
Гель для бровей ART-VISAGE суперфиксация — 90–160 рублей, хорошо фиксирует, водостойкий, его люксовый брат MAC Brow Set (1400 рублей).
Матовые помады-карандаши у Golden rose стоимостью 100 рублей не уступают матовым помадам других брендов. Много красивых оттенков как нюдовых, так и ярких. По наблюдениям визажистов, они не сушат губы.
По мнению экспертов, помада Maybelline Divine Wine № 975 (винный оттенок) за 480 рублей легко заменит MAC Retro Matte (от 1550 рублей).
Спрей-фиксатор для макияжа Eveline Cosmetics Make-Up Fixing Mist HD Long Lasting Formula 12H — 366–400 рублей, хорошо фиксирует, не ложится маской, не создает эффект пленки. Этот фиксатор спасет, если нет возможности купить Urban Decay All Nighter (2590 рублей).
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