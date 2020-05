Дешевле в 10 раз: 26 бюджетных средств, которые заменят люксовую косметику (прощай, Dior, мы будем скучать)

Maybelline New York Superstay 24h стоит 389 рублей — это аналог премиального Make Up For Ever Ultra HD (2800 рублей). Такой бюджетный вариант идеально подходит для склонной к жирности кожи. Он стойкий и отлично перекрывает все недостатки, но при этом остается незаметным, создавая эффект натурально-матовой кожи.

Если вам нужно убрать следы недосыпа на лице, замазать синяки, то без консилера точно не обойтись. Этот продукт незаменим на каждый день, соответственно, расход у него будет большим.