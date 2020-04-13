Движение по пропускам



В прошедшие выходные московские и подмосковные власти анонсировали введение пропускного режима. Пока он будет действовать только для тех, кто передвигается на транспорте, в частности — на собственных автомобилях, такси, электричках, метро, автобусах, самокатах и даже велосипедах. Оформлять пропуска можно с 13 апреля , а с 15 апреля они станут обязательными. Если понадобится, то их введут и для пешеходов.

Список мест, куда можно поехать, пока не ограничен. Разрешено отправляться как на работу (если организация имеет право продолжать деятельность) и в медицинские учреждения, так и по личным целям — в магазин, на дачу и так далее, но все поездки должны быть обоснованны. Например, если рядом с домом есть супермаркет, то посещение похожего магазина в другом районе может квалифицироваться как нарушение.

Сам пропуск оформляется несколькими способами. Его можно получить на официальных сайтах столицы и области, по СМС либо телефонному звонку. Также глава Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал мобильное приложение «СТОП COVID-19», через которое можно получить пропуск и фиксировать состояние своего здоровья. Но пока из-за наплыва желающих и большой нагрузки сервисы работают нестабильно.