Ночью 6 апреля в центре Куйбышева в пьяное ДТП попал начальник ГИБДД Куйбышевского района Юрий Захваткин. Сразу после аварии полицейский попытался скрыться с места ДТП, но второй участник дорожного конфликта — владелец «Инфинити» Ваграм Газарян — бросился его догонять. Погоню, которая длилась больше сорока минут, Ваграм снимал на видео. После скандальной аварии в МВД пообещали уволить начальника ГИБДД — однако, он пока он все ещё занимает свою должность. Сам майор полиции утверждает, что ДТП было подстроено специально — по его версии, Газарян в тот день покушался на его жизнь. Захваткин уже написал заявление на своего оппонента, по которому Газаряна вызвали на допрос в полицию. Криминальный корреспондент НГС Алёна Истомина выслушала все стороны конфликта.
Скандальное ДТП произошло ночью 6 апреля на центральной улице Куйбышева.
— Сотрудник полиции, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, стал участником столкновения с автомобилем «Инфинити». В результате происшествия никто не пострадал, однако оба автомобиля получили технические повреждения, в отношении сотрудника полиции составлен административный протокол, — такую версию изначально озвучили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
40 минут погони. Версия водителя «Инфинити»
Ваграм Газарян рассказал НГС, что 6 апреля он вместе со своими друзьями ехал в сторону аптеки, когда внезапно почувствовал удар в заднюю часть машины.
— Тут вижу, что автомобиль, который въехал в меня, начинает сдавать назад, — рассказывает Ваграм Газарян. — Я притормозил, начинаю смотреть на автомобильные номера, чтобы запомнить, вижу, что номер 444, у нас город небольшой, я знал, что это номер начальника ГАИ. Посмотрел на водителя — вижу, он в машине сидит. Один, никого больше нет. В долю секунды всё произошло. Понимаю, что он начинает уезжать. Трезвый человек такое бы не сделал, по нему невооруженным глазом видно, что он пьяный. Я запрыгиваю назад, начинаю всё снимать, понимаю, что он хочет уйти от ответственности и поэтому еду за ним.
Ваграм Газарян утверждает, что погоня длилась около 40 минут. И всё это время он пытался дозвониться в полицию, однако реакции не было.
— Весь город стоит на ушах, все видят, что происходит, мы его через весь город преследовали, — объясняет владелец «Инфинити». — Нам навстречу ехали уазик ППС, милиция, ГАИ. И никто ничего не предпринимал. Он нёсся километров 80–90 по городу. Рядом с отделом полиции у меня спускается колесо, я теряю управление, сталкиваюсь с его автомобилем. Получилось, что его автомобиль прижал к бордюру. Прямо ко входу центрального отдела полиции.
Подробнее версию Ваграма Газаряна мы рассказывали тут.
Всю погоню Ваграм Газарян заснял на видео
«Я испугал и убежал». Версия начальника ГИБДД
После ДТП Юрий Захваткин сразу же оказался в больнице. Журналисту НГС удалось поговорить с ним.
— У меня ушибы, голова кружится, спина болит, мне тяжело ходить, — рассказывает Юрий Захваткин. — Да, я совершил ДТП, но почему они не вызвали ГИБДД, а начали преследовать? Я испугался, соответственно, я убежал. Около отдела мой автомобиль развернуло, автомобиль ударили. Что вам сказать? Они конкретно угрожали моей жизни. Это было конкретное покушение. Они знали маршрут, знали мою фамилию. Всё у них было подстроено. Я не могу вот это комментировать, потому что идёт разбирательство. Могу только сказать, что они хотели толкнуть, чтобы я врезался. Вот и всё.
Юрий Захваткин пояснил, что лично с Ваграмом Газаряном он никогда не ругался, но покушение все равно связывает со своей работой.
— Он одно время занимался автоподставами, — утверждает начальник ГИБДД. — ДТП подстраивал, деньги пытался за это получить, несколько раз такое было. Я всё это пресекал. Он, видать, злобу на меня затаил. Это ещё год назад было. Не знаю почему вспомнил именно сейчас.
Юрий Захваткин подтвердил, что он написал заявление на водителя «Инфинити» — речь идёт о покушении на жизнь сотрудника полиции, сейчас идёт доследственая проверка.
— А что с самой аварией? Откуда вы ехали? Почему сели пьяным за руль?
— Я не готов сейчас это комментировать.
— Ранее вы рассказывали другим СМИ, что в момент ДТП с вами находилась жена — это правда?
— Я не готов сейчас это комментировать.
— Вы уволены сейчас?
— Я действующий сотрудник полиции, в настоящее время нахожусь на больничном. Идёт разбирательство.
Ранее в пресс-службе региональной полиции НГС сообщили, что по факту ДТП с участием начальника ГИБДД проводится служебная проверка, а Захваткин будет уволен из органов по «отрицательным мотивам».
Проститутки, наркотики и Вова Армян
На следующий день после ДТП на куйбышевском сайте появилась заметка про нападение на Юрия Захваткина. Как следует из текста, на начальника ГИБДД якобы напали местные бандиты — целенаправленно преследовали, потом подрезали. О том, что майор сел за руль пьяным в заметке ни слова. Зато много интересного написано про второго участника конфликта — автор называет его криминальным авторитетом по кличке Вова Армян и уличает в торговле наркотиками и сутенерстве.
— Владелец этого сайта, насколько мне известно, сам работал в органах, несколько лет назад его также уволили за подобное ДТП, — утверждает Ваграм Газарян. — Они там все из одной компании, хорошо общаются. И, как мне рассказали, перед тем ДТП они и выпивали все вместе. Вот он и понаписал такое. Но всё это — смешно. Я за правду, всегда говорю как есть, меня весь город знает как приличного человека, а из меня бандита сделать пытаются, ещё и барыгу, хотя все знают, что к наркотикам я отношусь отрицательно.
Мужчина пояснил, что Вова Армян — это не кличка, а реальное имя. Ещё в школе, при регистрации документов, паспортистка не расслышала его имя, так он стал Вовой. В 18 лет поменял имя на Ваграма, как его называли домашние. К тому, что для одних он Вова, для другим Ваграм мужчина привык. Не обижаются, когда к нему обращаются, называя национальность.
— Я теперь за свою жизнь и свободу боюсь, за жизнь своих детей, — объясняет Ваграм Газарян. — Меня уже два раза на допрос вызывали. Захваткин утверждает, что он испугался преследования. Вот он так испугался, что и хлебнул спирта медицинского, пока от меня убегал. Такой я страшный. Я боюсь, что меня подставят, боюсь, что меня сейчас посадят. У него — связи, у меня только честное имя. Он уже несколько раз менял показания. То я на его жизнь покушался из-за того, что у меня был конфликт с его подчинённым, то я разозлился из-за того, что он заставлял меня тонировку снять, вам вот сказал вообще про какие-то автоподставы. Из этого правда только про штрафы за тонировку — да, были, но я платил и забывал про них. Разве можно из-за мелкого штрафа такой конфликт разводить?
У Ваграма жена и две дочки — одной 10 лет, другой чуть больше года. Он называет себя бизнесменом, говорит, что занимается перекупками автомобилей.
— Всё, что я зарабатываю, я зарабатываю честным путём, я полностью чист, готов предоставить все расчётные листы, все документы, сдать тесты на наркотики, если понадобится. Я уже не знаю как доказать, что я обычный человек. Что я поехал за ним просто для того, чтобы он не ушёл от ответственности. Потому что я знал, что стоит ему уехать — они за руль или другого человека посадят, или вообще скажут, что машина была в розыске. А ко мне сейчас подходят многие жители города, благодарят, рассказывают про другие пьяные ДТП. Многие надеются, что хотя бы этот случай для него безнаказанным не останется.
Одно из самых громких ДТП с участием сотрудника ГИБДД произошло в Новосибирске в январе 2013 года, когда автоинспектор Алексей Мозго врезался в остановку «Бетонный завод» и насмерть сбил студентку Нину Шестакову.
ДТП получило огромный общественный резонанс из-за того, что изначально уголовное дело было возбуждено в отношении жены инспектора ДПС Татьяны Мозго, которая якобы села за руль, не имея прав. Полгода следователи придерживались версии жены Мозго, но после результатов экспертиз, показаний свидетелей пришли к выводу, что за рулём был сам Алексей Мозго в состоянии алкогольного опьянения.
В июне 2014 года Ленинский районный суд признал Мозго виновным по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил его к 4,5 года колонии-поселения. Два года назад Алексей Мозго вышел на свободу.
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