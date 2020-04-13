Скандальное ДТП произошло ночью 6 апреля на центральной улице Куйбышева.

— Сотрудник полиции, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, стал участником столкновения с автомобилем «Инфинити». В результате происшествия никто не пострадал, однако оба автомобиля получили технические повреждения, в отношении сотрудника полиции составлен административный протокол, — такую версию изначально озвучили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.



40 минут погони. Версия водителя «Инфинити»

Ваграм Газарян рассказал НГС, что 6 апреля он вместе со своими друзьями ехал в сторону аптеки, когда внезапно почувствовал удар в заднюю часть машины.



— Тут вижу, что автомобиль, который въехал в меня, начинает сдавать назад, — рассказывает Ваграм Газарян. — Я притормозил, начинаю смотреть на автомобильные номера, чтобы запомнить, вижу, что номер 444, у нас город небольшой, я знал, что это номер начальника ГАИ. Посмотрел на водителя — вижу, он в машине сидит. Один, никого больше нет. В долю секунды всё произошло. Понимаю, что он начинает уезжать. Трезвый человек такое бы не сделал, по нему невооруженным глазом видно, что он пьяный. Я запрыгиваю назад, начинаю всё снимать, понимаю, что он хочет уйти от ответственности и поэтому еду за ним.

