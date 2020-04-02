Гуляй, должник? Что на практике означает мораторий на банкротства

— Подавляющее большинство банкротств происходит по инициативе кредиторов, потому что для них это единственный способ вернуть долги через взыскание имущества и другие меры, — объясняет председатель коллегии адвокатов «Филатов и партнёры» Илья Филатов. — Для предприятия-должника это создаёт риски утраты управления или имущества. На определённых стадиях может быть введено внешнее наблюдение или управление со стороны. Поэтому банкротство для бизнеса — это всегда риск.

Спасёт ли мораторий от проблем?

Эксперт не считает, что статья 9.1 98-ФЗ , посвящённая мораторию на банкротства, радикально облегчит жизнь бизнеса.

— Сам по себе закон не вводит мораторий на банкротства, а лишь даёт правительству право в определённых ситуациях установить его для ряда отраслей или лиц, — объясняет Илья Филатов. — В текущей ситуации это могут быть наиболее пострадавшие сферы: туризм, рестораны, авиация.

Банки и другие кредиторы инициируют процедуру банкротства лишь в крайнем случае, поскольку после её завершения банкрот освобождается от задолженностей: проще говоря, связавшись с банкротством, кредитор может получить меньше, чем ожидает.