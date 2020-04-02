Гуляй, должник? Что на практике означает мораторий на банкротства

Подписанный президентом закон о чрезвычайных ситуациях
Что такое банкротство?
Возбуждение дела о банкротстве — это крайняя мера, на которую может пойти кредитор (например, банк), если должник не имеет шансов расплатиться иным образом. Процедура инициируется кредитором через суд и для должника несёт множество рисков: от введения внешнего управления до распродажи имущества.
— Подавляющее большинство банкротств происходит по инициативе кредиторов, потому что для них это единственный способ вернуть долги через взыскание имущества и другие меры, — объясняет председатель коллегии адвокатов «Филатов и партнёры» Илья Филатов. — Для предприятия-должника это создаёт риски утраты управления или имущества. На определённых стадиях может быть введено внешнее наблюдение или управление со стороны. Поэтому банкротство для бизнеса — это всегда риск.
Спасёт ли мораторий от проблем?
Эксперт не считает, что статья
— Сам по себе закон не вводит мораторий на банкротства, а лишь даёт правительству право в определённых ситуациях установить его для ряда отраслей или лиц, — объясняет Илья Филатов. — В текущей ситуации это могут быть наиболее пострадавшие сферы: туризм, рестораны, авиация.
Банки и другие кредиторы инициируют процедуру банкротства лишь в крайнем случае, поскольку после её завершения банкрот освобождается от задолженностей: проще говоря, связавшись с банкротством, кредитор может получить меньше, чем ожидает.
— Возможность моратория на банкротство — лишь одна из нескольких мер, которые позволят правительству быстрее реагировать на ситуацию, — рассуждает адвокат. — Правительство сможет отсрочить банкротство наиболее пострадавших отраслей, но на практике такие меры, как правило, не решают проблем.
Собственно, если компания пострадала из-за катастрофического падения спроса или невозможности работать, мораторий на банкротство без иных мер лишь продлит агонию. Он принесёт облегчение, только если компаниям помогут выйти из трудного положения иными способами, например, предоставив финансовые стимулы.
Цепочки неплательщиков
Илья Филатов отмечает и обратную сторону нового закона: он заставит насторожиться самих кредиторов, потому что для них появляются риски связаться с компаниями, на которые в будущем может распространиться мораторий на банкротство, что создаст целые цепочки неплательщиков.
— При этом никто точно не знает, каких отраслей мораторий может коснуться и как долго продлится, но многие верят, что, если на сцене появляется ружьё, оно должно выстрелить, — говорит он. — Это лишь создаёт дополнительную напряжённость в бизнес-отношениях.
Защитит ли мораторий ипотечников?
Илья Филатов считает, что к ним новый закон будет применим едва ли.
— Процедуру банкротства в отношении «физиков» инициируют, только если у должника есть какое-либо имущество, — объясняет Илья Филатов. — В теории правительство может ввести мораторий на банкротство физических лиц, но для них предусмотрены другие меры. Например, с февраля в Госдуме обсуждается инициатива упростить процедуру добровольного банкротства. Кроме того, для ипотечных и кредитных должников есть возможность получить каникулы, что, скорее всего, будет приоритетной формой урегулирования ситуации.
О проблемах ипотечников мы писали отдельно: для них предусмотрен целый комплекс защитных мер, и банки подтвердили готовность их применять. Эксперты считают, что банку проще договориться с клиентом и предоставить ему послабления, чем изымать квартиру.
Подытоживая разговор, Илья Филатов говорит, что введение моратория на банкротства маловероятно:
— Это повлечёт цепную реакцию и кризис неплатежей, поэтому, думаю, мораторий рассматривается как крайняя мера: возможно, власти готовятся к очень серьёзному сценарию, — говорит он.