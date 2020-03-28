В эту субботу, 28 марта, в Новосибирске должны на неделю закрыться все заведения — от ресторанов до закусочных. Одни горожане считают, что меры ввели слишком поздно — в городе уже семь заболевших, другие уверены, что нельзя запрещать людям гулять и это личный выбор каждого. Кто-то вообще узнал о «запретной неделе» только сегодня. Но тем не менее в последнюю пятницу, когда ещё можно было ходить по заведениям и торговым центрам, многие новосибирцы ломанулись в бары и рестораны — как в последний раз. Корреспонденты НГС тоже проигнорировали рекомендации федеральных властей (пусть и вынужденно, по заданию редактора) и прошлись по популярным заведениям в центре города. Подробности — в репортаже Алёны Истоминой.
Десять вечера, пятница. На Ленина, возле барчиков, курят небольшие компании. Как будто и нет никакой эпидемии. Но это на первый взгляд. Если прислушаться, то за минуту от разных людей с десяток раз услышишь это уже набившее оскомину страшное слово «коронавирус».
— Да достал он уже! Сил больше никаких нет терпеть, как будто ничего больше не происходит во всем мире, только и слышно: коронавирус, коронавирус, — возмущается девушка с пучком малиновых волос.
— Угу, сейчас ещё застрянем по домам из-за паникёров этих. И всё. Реально конец света, приплыли, — поддакивает ей подружка и тут же протягивает сигарету, запачканную алой помадой. — На, докури. Что-то голова закружилась.
Во многих барах стоят антисептики, на стенах — милые просьбы не забывать мыть руки («ведь этому будет так рада ваша мама!»).
С криком «Здорово, братан» молодой человек в рваных джинсах несётся ко входу, протягивает руку знакомому, но тот укоризненно качает головой и подставляет ему локоть. Парни ударяются локтями, смеются и называют это новым «объятием по-коронавируски».
Менеджеры заведений, с которыми разговаривал корреспондент НГС, признают, что в сравнении с последними днями людей в барах действительно много. И публика всё прибывает.
— Это как последний день, какой-то пир перед чумой, — рассуждает директор одного из баров Алексей. — Мы же прекрасно понимаем, что завтра тут никого не будет. Закрыться? Да, мы видели указ Травникова. Но там же просто рекомендация, нет? В любом случае мы будем смотреть на коллег — закрываются они, закроемся и мы. У нас выхода не будет.
— Сегодня конец барам, понимаешь? С завтрашнего дня начинается изоляция, — старательно кричит в айфон кудрявая девушка. — Говорю тебе, приходи быстрее. Что? Блин, я столько дней работала удаленно, сейчас вышла — люди-то живут! Надо ловить момент. Завтра! Завтра всё закроют, понимаешь?
— Пятница, вечер. Мы тут исключительно отдохнуть, по накатанной, — рассказывает журналисту НГС сотрудница мебельного производства Наталья. — А что? Завтра бары закрывают? Серьёзно? Ну и ладно. В бары хожу редко. У меня работа, работа и ещё раз работа. Если закроют — буду ещё больше работать. Ой, да в конце концов есть самогонка домашняя. Весело, радостно встретим Новый год.
Одни новосибирцы отрываются напоследок в самом-самом любимом заведении. Но большинство всё же устраивает барный тур — приходят в один, выпивают по кружечке и сразу в другой. И так — пока не станет очень хорошо. Ну или слишком плохо — это уже больше зависит от выдержки.
— Это мой любимый бар, — рассказывает преподаватель танцев Роман. — Я постоянно сюда хожу. Да, я уже давно понимал, что вот-вот всех закроют. Ну и ладно. Будем с друзьями сидеть дома, играть в настольные игры, больше видеться. Когда ты постоянно работаешь, дома побыть — это счастье.
Ближе к утру, с каждым выпитым стаканом, всё реже и реже слышны выражения из «коронавирусного словаря», больше смеха, танцев, обнимашек и поцелуев. Даже от тех, кто ещё несколько стопок назад заявлял о том, что обниматься не будет, а то мало ли.
— Я по барам хожу часто. Но если закроют, буду просто дома сидеть. У меня нет такого, что, если бары закроют, мне нечем будет заняться. Я прекрасно представляю, что происходит. Мне достаточно легко будет сидеть дома. Читать буду, фильмы смотреть, спортом заниматься, — рассуждает учительница английского Полина.
— А вы вот серьёзно тут будете страдать и писать, что бары закрывают? — подбегает к корреспонденту НГС мужчина в серой толстовке, смотрит пристально в глаза с некой доли сомнения о наличии интеллекта у журналистов, раз пишут такое. — Такая фигня, откровенная. Ну что эти бары? Разве русские люди не найдут где побухать? Другое больше волнует — что теперь с бизнес-ланчем будет? Вы вот хотите есть доширак? А нам по ходу всем тут придётся его хавать.
— Завтра все бары закрываются, вот я и пришёл напоследок, — смеётся на вопрос корреспондента пивовар Евгений. — А вообще я каждый день хожу почти. Теперь буду дома проводить время, смотреть сериалы, заниматься какими-то личными делами, с людьми общаться онлайн... Но это скучно. Поэтому я и прихожу часто сюда. У меня здесь коллеги, друзья, и мне будет жаль, что бар закроется.
— Я вот очень редко хожу в бары, просто к друзьям пришла сегодня, это никак не связано с карантином, — рассказывает сибирячка Виктория. — Следующую неделю буду дома сидеть. Карантин, всё как и у всех. Никогда не пробовала постоянно дома сидеть — интересный опыт. Наверное.
Ближе к трём толпа в барчиках начинает заметно расплываться. Многие уезжают домой, пьяные и счастливые, с шутками в духе «теперь мы пошли честно соблюдать карантин». Те, кто остаются, намерены протанцевать до рассвета, будто в последний раз. А то мало ли — всякое бывает.
Как ещё отдыхают новосибирцы? Можете почитать в репортаже журналиста НГС Алёны Золотухиной — она побывала на вечеринке, где гости выходят через окна, а девушки бьют тату на груди и едет кислую вату.
Что происходит из-за коронавируса в Новосибирске? Смотрите в нашей онлайн-хронике, как меняется город.
В эту субботу, 28 марта, стало известно еще о двух заболевших коронавирусом. Обе жительницы Новосибирска. Одна из них заразилась в городе, она никуда не летала.