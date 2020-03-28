Десять вечера, пятница. На Ленина, возле барчиков, курят небольшие компании. Как будто и нет никакой эпидемии. Но это на первый взгляд. Если прислушаться, то за минуту от разных людей с десяток раз услышишь это уже набившее оскомину страшное слово «коронавирус».



— Да достал он уже! Сил больше никаких нет терпеть, как будто ничего больше не происходит во всем мире, только и слышно: коронавирус, коронавирус, — возмущается девушка с пучком малиновых волос.

— Угу, сейчас ещё застрянем по домам из-за паникёров этих. И всё. Реально конец света, приплыли, — поддакивает ей подружка и тут же протягивает сигарету, запачканную алой помадой. — На, докури. Что-то голова закружилась.