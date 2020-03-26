Новосибирский транспорт стали мыть лучше (мы уже показывали видео, как перевозчик кварцует салон маршрутки). Насколько это заметно — судить пассажирам. Правда, народу в транспорте стало меньше — школьники и студенты ушли на каникулы, часть горожан на карантине, а кто-то просто старается избегать многолюдных мест, лишь бы не встретиться с коронавирусом. Горэлектротранспорт и Новосибирский метрополитен показали, как их сотрудники дезинфицируют троллейбусы и вагоны метро. 10 кадров фотографа НГС Александра Ощепкова — в актуальном репортаже.
В новосибирском транспорте действительно стало меньше пассажиров. По информации Горэлектротранспорта, пассажиропоток сократился примерно на четверть.
Еще недавно в новосибирском метрополитене говорили, что пассажиры как ездили, так и ездят. На днях ситуация изменилась. По новым данным от подземки, пассажиропоток снизился, в том числе в будни. Например, за сутки 10 марта метрополитен перевез 283 тысячи пассажира, а 19 марта всего 228 тысяч.
Несмотря на рекомендации Роспотребнадзора избегать скопления людей, отказаться от транспорта большинству людей невозможно. Поэтому работники транспорта заявили, что стали чаще его обрабатывать, а кто-то даже кварцует.
— Вирусы передаются не только воздушно-капельным путем, но и через поверхность, к которой прикасаются заболевшие. На поверхности вирусы хранятся в течение 24 часов, — напомнил начальник филиала Дзержинского троллейбусного депо МКП ГЭТ Олег Шильмейстер. — Поэтому в ночное время протираются хлорсодержащими препаратами любые элементы, к которым, возможно, пассажиры могут прикоснуться при поездке на маршрутах города.
В связи с пандемией коронавируса салоны троллейбусов начали обрабатывать дополнительно, после каждого рейса.
— В течение дня на линии кондукторы производят дополнительную обработку на всех конечных остановках. Им выданы специальные средства — хлорсодержащие жидкости, распылители и салфетки. Они брызгают на поручни, спинки сидений, подоконники и все эти ручки, к которым прикасаются пассажиры. После этого проветривают салон, открывают форточки и двери и отправляются в следующий рейс, — рассказал представитель ГЭТ.
Для кондукторов это дополнительная работа, на которую уходит около 30 минут в день, подсчитала водитель троллейбуса Лидия Павловская. Но, как объяснили в ГЭТ, деваться некуда.
Инструкция по уборке транспорта есть. Ради интереса проверить, насколько она соблюдается, можно на конечных. Даже если помещение проветрили, в салоне должно слегка пахнуть хлоркой — по крайней мере, так было, когда сотрудники Горэлектротранспорта демонстрировали свою работу.
При любой обработке транспорта добиться стерильности не получится, так что работники — в группе риска. Особенно пожилые люди, которые часто работают кондукторами. Кроме контакта с пассажирами, они держат кладезь микробов — наличные деньги.
— У нас достаточно консервативные пассажиры. Третья часть пока не готова перейти на безналичный расчет, поэтому по-прежнему рассчитываются наличными, — констатировал Шильмейстер.
Пока в Новосибирске четыре человека, у которых подтвердили коронавирус. За последние сутки в России выявили 163 новых случая коронавируса (в каких регионах — смотрите в этом списке). Всего в стране заболели 658 человек, 29 из них выздоровели.
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