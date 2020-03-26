Новосибирский транспорт стали мыть лучше (мы уже показывали видео, как перевозчик кварцует салон маршрутки). Насколько это заметно — судить пассажирам. Правда, народу в транспорте стало меньше — школьники и студенты ушли на каникулы, часть горожан на карантине, а кто-то просто старается избегать многолюдных мест, лишь бы не встретиться с коронавирусом. Горэлектротранспорт и Новосибирский метрополитен показали, как их сотрудники дезинфицируют троллейбусы и вагоны метро. 10 кадров фотографа НГС Александра Ощепкова — в актуальном репортаже.