Новая дорога Фадеева — Гребенщикова, открытая Анатолием Локтем 6 марта (с опозданием почти на пять месяцев), сразу же вызвала массу недовольства и разочарования у жителей района. В первые же дни после снегопадов автомобилисты стояли по утрам на Фадеева в глухих пробках, нелегок был и вечерний путь домой. Что сейчас сделано для облегчения движения по этой дороге, как отрегулированы светофоры, какие еще остались слабые места — подробности в материале НГС.