Новая дорога Фадеева — Гребенщикова, открытая Анатолием Локтем 6 марта (с опозданием почти на пять месяцев), сразу же вызвала массу недовольства и разочарования у жителей района. В первые же дни после снегопадов автомобилисты стояли по утрам на Фадеева в глухих пробках, нелегок был и вечерний путь домой. Что сейчас сделано для облегчения движения по этой дороге, как отрегулированы светофоры, какие еще остались слабые места — подробности в материале НГС.
По замыслу городских властей, соединение улиц Фадеева и Гребенщикова должно было улучшить транспортную доступность Родников, сократить время езды до скоростной улицы Колонды. Путь по Фадеева от ТЦ «Кристалл» до Окружной — это прямые 2,5 километра вместо прежних 3,9 километра в объезд по Объединения (по ямам и разбитому переезду).
Новый ж/д переезд Фадеева — Гребенщикова сделан практически идеально, и транспортный поток проходит через него относительно быстро. Правда, иногда оборудование сигнализации зависает и образуется коллапс. Далее неспешный путь по свободой Фадеева занимает 4–5 минут при скорости 30 км/ч, можно и быстрее.
Саму улицу Фадеева вряд ли можно назвать скоростной — здесь тоже ямы, лужи, постоянные пешеходные переходы, частые остановки с отъезжающими автобусами.
Поэтому утренняя пробка начинает образовываться по всей длине Фадеева, еще даже не упираясь в проблемный светофор на Окружной. Сам светофор сейчас отрегулирован так, что дает 65 секунд зеленого света машинам с Фадеева в сторону центра (красный горит 33 секунды). Соответственно машинам с Рекордного переулка, который едут по старому пути, приоритет меньше: 30 секунд зеленого и 70 секунд красного.
Чтобы сделать проезд перекрестка максимально быстрым, власти запретили левые повороты с Фадеева — движение только прямо и направо. Но автобусы, которые здесь ходят (например № 3), все равно вынуждены совершать левые повороты и тормозить движение. За ними пристраиваются и частники, «которым больше всех надо».
В целом, здесь сделано максимум для того, чтобы ускорить движение в существующих условиях. Летом мэр пообещал отремонтировать проезжую часть по Фадеева и расширить автобусные карманы, но обещанного, как известно, три года ждут (или пять месяцев).
В обратном направлении вечерний путь из центра на Родники осложняется перекрестком двухполосной улицы Колонды и однополосной Окружной и всё тем же проблемным светофором на Фадеева. Светофор сейчас дает 67 секунд зеленого (и 33 секунды красного) в сторону Родников, но этого мало. На подъеме медленная колонна растягивается, затор переходит на Колонды. Машины становятся в два ряда, и правый ряд против правил поворачивает налево.
Возможно, с сезонным улучшением дорожных условий и появлением привычки у водителей ситуация на этом пути улучшится, вероятно, потребуется дополнительная регулировка светофора.
А вам новая дорога облегчила путь с Родников / на Родники?
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