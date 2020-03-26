Утром не пожалеешь: 18 крутых стрижек и окрашиваний, которые вам подойдут (внутри каре для сомневающихся)

— При этом срез стрижки может быть четким, а челка — более легкой и рваной, так основная стрижка подчеркнет и дополнит форму лица, а рваная челка смягчит образ, — объясняет стилист.



Альвина Корнеева, парикмахер и тренер по женским стрижкам, говорит, что сейчас часто выбирают трендовую удлиненную челку.

Также актуальна прямая челка, ровно подстриженная до бровей, а вот короткие челки «наискосок» сейчас неактуальны и выглядят старомодно.

— В тенденциях Домов мировой моды есть очень короткая рваная челка. Смотрится стильно. Но пока я не могу предположить, станет ли она у нас так же популярна, как удлиненная челка, — говорит Альвина.

Топ-парикмахер-колорист парикмахерской Factory Милана Баварская согласна, что в тренде микрочелки — длиной до середины лба и короче.