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Стиль и красота Обзор

Утром не пожалеешь: 18 крутых стрижек и окрашиваний, которые вам подойдут (внутри каре для сомневающихся)

Топ-стилисты — о том, кому не стоит стричь челку и почему холодный блонд больше не в моде

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Стрижка-каре в народе получила славу стрижки расстающихся или разводящихся. Часто ее делают женщины в порыве чувств, чтобы с новой прической начать новую жизнь&nbsp;

Стрижка-каре в народе получила славу стрижки расстающихся или разводящихся. Часто ее делают женщины в порыве чувств, чтобы с новой прической начать новую жизнь 

Без долгих предисловий: весна — время обстричь каре, покраситься в рыжий — весь следующий день рыдать, а потом обзванивать мастеров с просьбой смыть все это как-нибудь и вернуть русую косу на законное место. Если вы не из тех, кто даже подравнять кончики решается полгода, а потом еще год думает, куда записаться, — это подборка для вас. Эксперты — топ-стилисты и крутые парикмахеры — рассказали, какие формы и цвета в тренде этой весной, и собрали для вас 18 вариантов, чтобы круто преобразиться и не пожалеть.

Челки

По мнению парикмахера-стилиста Дари Пусковой-Гофман, сейчас в тренде натуральность, а значит, стоит выбирать более естественные формы стрижек, а также рваные и легкие челки, без тяжелых и четких срезов.

— При этом срез стрижки может быть четким, а челка — более легкой и рваной, так основная стрижка подчеркнет и дополнит форму лица, а рваная челка смягчит образ, — объясняет стилист.

Альвина Корнеева, парикмахер и тренер по женским стрижкам, говорит, что сейчас часто выбирают трендовую удлиненную челку.

Также актуальна прямая челка, ровно подстриженная до бровей, а вот короткие челки «наискосок» сейчас неактуальны и выглядят старомодно.

— В тенденциях Домов мировой моды есть очень короткая рваная челка. Смотрится стильно. Но пока я не могу предположить, станет ли она у нас так же популярна, как удлиненная челка, — говорит Альвина.

Топ-парикмахер-колорист парикмахерской Factory Милана Баварская согласна, что в тренде микрочелки — длиной до середины лба и короче.

По мнению мастера, они прекрасно дополняют прямое каре или пикси и не требуют укладки

По мнению мастера, они прекрасно дополняют прямое каре или пикси и не требуют укладки

Также в моде челка «а-ля 70-е», она же челка-шторка — благодаря удлиненным краям такая форма гармонично встраивается в основную стрижку. Носить можно прямым массивом или разделенной пополам. Еще выбирают кудрявую челку — она добавляет игривости и легкости в образ.

Поэтому прощаемся с мифом, что обладательницам кудрявых волос челки не идут

Поэтому прощаемся с мифом, что обладательницам кудрявых волос челки не идут

Стрижки

Парикмахер-стилист Дари Пускова–Гофман предостерегает: одна и та же стрижка для каждой формы лица должна быть индивидуальна.

— Возможно, вы хотите трендовую стрижку, но она именно в таком исполнении не подходит к вашей форме лица. Но можно подстроить ту же самую стрижку под вашу форму лица, — говорит стилист.

По мнению мастера, стрижка должна украшать именно вас, а не жить отдельной жизнью

По мнению мастера, стрижка должна украшать именно вас, а не жить отдельной жизнью

Для каждой формы лица подойдут своя длина и особенности исполнения стрижки

Для каждой формы лица подойдут своя длина и особенности исполнения стрижки

По опыту Альвины Корнеевой, парикмахера и тренера по женским стрижкам, сейчас актуален вариант каре — волосы чуть выше плеч с ровным четким прямым срезом без градуировки.

Такая стрижка удачно смотрится в укладке с легкими волнами

Такая стрижка удачно смотрится в укладке с легкими волнами

— Я опишу ее так: каре уже отросло, но волосы ещё недостаточно длинные, как бы промежуточная длина. Такую стрижку часто выбирают девушки и просят ее сделать. И сейчас я ее делаю все чаще. Эта стрижка подходит для всех волос и хорошо смотрится на прямых волосах и в локонах, — говорит мастер.

Также всегда актуальны длинные волосы. По мнению эксперта, оптимальная длина для длинных волос — это когда открыта талия, так прическа подчеркивает фигуру

Также всегда актуальны длинные волосы. По мнению эксперта, оптимальная длина для длинных волос — это когда открыта талия, так прическа подчеркивает фигуру

— На длинных волосах, если волосы одной длины, лучше не делать челку. Если длинные волосы оформлены в стрижку с градуировкой у лица или с подвижными слоями, то можно вписать челку, — советует она.

Управляющая парикмахерской Factory Татьяна Лиморова говорит, что в моде каре всех градаций: укороченный вариант, средней длины или удлиненный формат по плечи.

Также клиентки часто выбирают ультракороткие пикси и гарсон

Также клиентки часто выбирают ультракороткие пикси и гарсон

Окрашивание

Альвина Корнеева замечает, что самыми популярными остаются окрашивания-шатуш с осветленными прядями и плавными переходами от темных корней к светлым концам.

Оттенки могут быть абсолютно разными. Но не всем волосам нужно и подходит осветление

Оттенки могут быть абсолютно разными. Но не всем волосам нужно и подходит осветление

— Я сторонница того, что цвет должен подходить вам по цветотипу внешности. Например, в Сибири очень популярны холодные оттенки блонда. Но сейчас все чаще появляются желающие носить теплые оттенки, — замечает эксперт.

Постоянная борьба с желтизной волос для блондинок может, наконец, закончиться

Постоянная борьба с желтизной волос для блондинок может, наконец, закончиться

Парикмахер-стилист Дари Пускова-Гофман согласна, что в этом году женщины постепенно уходят от холодного тотального блонда. Все чаще выбирают естественные оттенки — песочный, холодный беж, пшеничный.

— Многие скажут, что это желтый и это не круто, но уверена: они просто не видели эти оттенки в качественном исполнении и на ухоженных волосах, — считает стилист

— Многие скажут, что это желтый и это не круто, но уверена: они просто не видели эти оттенки в качественном исполнении и на ухоженных волосах, — считает стилист

Кто-то решается на кардинальные перемены этой весной

Кто-то решается на кардинальные перемены этой весной

По мнению Дари, рыжий цвет — это отличная возможность стать ярче и заметнее.

— Если к рыжему добавить немного огненных бликов и все упаковать в стильную стрижку, вы будете в тренде, — считает мастер

— Если к рыжему добавить немного огненных бликов и все упаковать в стильную стрижку, вы будете в тренде, — считает мастер

Топ-парикмахер-колорист парикмахерской Factory Милана Баварская говорит, что в тренде естественные растяжки с сохранением своего цвета волос около прикорневой зоны — airtouch или техника через начес.

— По оттенкам актуальны каштановый с добавлением светлых прядей у лица, медово-золотистые оттенки, рыжие тона с добавлением золота снова набирают популярность, и тотал блонд, оформленный актуальной стрижкой, — перечисляет Милана. Также клиенты выбирают яркие цветовые решения: неоновый желтый, зеленый; легкий полупрозрачный лиловый; кораллово-красный; насыщенный синий и черный с синим отливом.

А вы собираетесь экспериментировать с волосами этой весной?

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    стрижки - 2020окрашивания - 2020весна - 2020
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