Утром не пожалеешь: 18 крутых стрижек и окрашиваний, которые вам подойдут (внутри каре для сомневающихся)

Без долгих предисловий: весна — время обстричь каре, покраситься в рыжий — весь следующий день рыдать, а потом обзванивать мастеров с просьбой смыть все это как-нибудь и вернуть русую косу на законное место. Если вы не из тех, кто даже подравнять кончики решается полгода, а потом еще год думает, куда записаться, — это подборка для вас. Эксперты — топ-стилисты и крутые парикмахеры — рассказали, какие формы и цвета в тренде этой весной, и собрали для вас 18 вариантов, чтобы круто преобразиться и не пожалеть.
Челки
По мнению парикмахера-стилиста Дари Пусковой-Гофман, сейчас в тренде натуральность, а значит, стоит выбирать более естественные формы стрижек, а также рваные и легкие челки, без тяжелых и четких срезов.
— При этом срез стрижки может быть четким, а челка — более легкой и рваной, так основная стрижка подчеркнет и дополнит форму лица, а рваная челка смягчит образ, — объясняет стилист.
Альвина Корнеева, парикмахер и тренер по женским стрижкам, говорит, что сейчас часто выбирают трендовую удлиненную челку.
Также актуальна прямая челка, ровно подстриженная до бровей, а вот короткие челки «наискосок» сейчас неактуальны и выглядят старомодно.
— В тенденциях Домов мировой моды есть очень короткая рваная челка. Смотрится стильно. Но пока я не могу предположить, станет ли она у нас так же популярна, как удлиненная челка, — говорит Альвина.
Топ-парикмахер-колорист парикмахерской Factory Милана Баварская согласна, что в тренде микрочелки — длиной до середины лба и короче.
Также в моде челка «а-ля 70-е», она же челка-шторка — благодаря удлиненным краям такая форма гармонично встраивается в основную стрижку. Носить можно прямым массивом или разделенной пополам. Еще выбирают кудрявую челку — она добавляет игривости и легкости в образ.
Стрижки
Парикмахер-стилист Дари Пускова–Гофман предостерегает: одна и та же стрижка для каждой формы лица должна быть индивидуальна.
— Возможно, вы хотите трендовую стрижку, но она именно в таком исполнении не подходит к вашей форме лица. Но можно подстроить ту же самую стрижку под вашу форму лица, — говорит стилист.
По опыту Альвины Корнеевой, парикмахера и тренера по женским стрижкам, сейчас актуален вариант каре — волосы чуть выше плеч с ровным четким прямым срезом без градуировки.
— Я опишу ее так: каре уже отросло, но волосы ещё недостаточно длинные, как бы промежуточная длина. Такую стрижку часто выбирают девушки и просят ее сделать. И сейчас я ее делаю все чаще. Эта стрижка подходит для всех волос и хорошо смотрится на прямых волосах и в локонах, — говорит мастер.
— На длинных волосах, если волосы одной длины, лучше не делать челку. Если длинные волосы оформлены в стрижку с градуировкой у лица или с подвижными слоями, то можно вписать челку, — советует она.
Управляющая парикмахерской Factory Татьяна Лиморова говорит, что в моде каре всех градаций: укороченный вариант, средней длины или удлиненный формат по плечи.
Окрашивание
Альвина Корнеева замечает, что самыми популярными остаются окрашивания-шатуш с осветленными прядями и плавными переходами от темных корней к светлым концам.
— Я сторонница того, что цвет должен подходить вам по цветотипу внешности. Например, в Сибири очень популярны холодные оттенки блонда. Но сейчас все чаще появляются желающие носить теплые оттенки, — замечает эксперт.
Парикмахер-стилист Дари Пускова-Гофман согласна, что в этом году женщины постепенно уходят от холодного тотального блонда. Все чаще выбирают естественные оттенки — песочный, холодный беж, пшеничный.
По мнению Дари, рыжий цвет — это отличная возможность стать ярче и заметнее.
Топ-парикмахер-колорист парикмахерской Factory Милана Баварская говорит, что в тренде естественные растяжки с сохранением своего цвета волос около прикорневой зоны — airtouch или техника через начес.
— По оттенкам актуальны каштановый с добавлением светлых прядей у лица, медово-золотистые оттенки, рыжие тона с добавлением золота снова набирают популярность, и тотал блонд, оформленный актуальной стрижкой, — перечисляет Милана. Также клиенты выбирают яркие цветовые решения: неоновый желтый, зеленый; легкий полупрозрачный лиловый; кораллово-красный; насыщенный синий и черный с синим отливом.