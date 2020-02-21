Достали вы со своим автозапуском: брюзга о недалёких людях, греющих машины во дворах

В этот раз нашего брюзгу зацепила вот такая картина у подъезда Фото: Ольга Бурлакова

Каждую пятницу мы публикуем колонку автобрюзги о том, что его печалит в мире машин и людей. На этот раз автобрюзга оценил интеллект тех, кто греет машины во дворе.

На днях выхожу из дома — под окнами коптит чахотка с жёлтым логотипом на роже. Я сходил до стоянки, съездил в магазин, вернулся — а она всё тарахтит. Прошло минут двадцать, стёкла давно оттаяли, а на выпускном коллекторе за это время можно было пожарить яичницу. Если когда-нибудь в Уголовный кодекс за такое введут инсенерацию автомобиля, я, чего доброго, поддержу.



Я сразу подумал на одну соседку. Нет, я не сексист (сексист, конечно), но дамы, к сожалению, отличаются теплолюбивостью, особенно дамы с прицепом. И хотя я не любитель портить отношения с соседями, решил при случае прочитать ей лекцию о вреде холостого хода. Пока я брызгал слюной, к машине подошёл угрюмый загорелый человек, похожий на любителя тёплых стран. Это, конечно, отчасти его оправдывало, хотя если уж ты такой южный — ну есть же Гавана и Тегусигальпа.

На мою вежливую ремарку он изрекает традиционное: — Где это запрещено? Но поскольку я пробит по теме давно, цитирую, как по Библии: — Пункт 17.2 ПДД. В жилой зоне запрещена стоянка с работающим двигателем. Аминь. Поморгав, мой оппонент важно открывает дверь, облокачивается на неё так, будто у него не «Круз», а минимум «Камаро», и спрашивает с презрением: — Ну и в чём смысл твоего высказывания?

Я не обижаюсь. По человеку видно, что поиск смыслов не его конёк, поэтому терпеливо объясняю, что во время прогрева двигателя, особенно в морозы, каталитический нейтрализатор не работает, а концентрация вредных веществ, среди которых СО, NOx, CnHn и твёрдые частицы, превышает все мыслимые нормы. Это не говоря о том, что холостой ход вреден для самого двигателя. Токсичные вещества накапливаются в воздухе вокруг автомобиля, то есть около домов и детских площадок, где, несмотря на погоду, детишки катаются с горки и строят серых от копоти и тоски снеговиков.

Он хочет ехать, но я прошу ещё минуту внимания. Длительный прогрев автомобиля на холостом ходу не означает большего ресурса мотора, а скорее снижает его. По глазам моего слушателя ясно понятно, что мысли идут не впрок, но я продолжаю: если уж вы такой ценитель предварительных ласк, вокруг расположены восемь платных стоянок, где за 50 рублей вам позволят греть машину хоть круглогодично. Поняв, что имеет дело с сумасшедшим, мой оппонент исчез вместе со своим «Крузом» и, кстати, больше не появлялся. Я лишь надеюсь, что он намотал какую-то мораль на свой... ну, усов у него не было, так что не знаю, куда он её намотал. Судя по последней фразе («да по хрен»), место нашлось.

А вообще любители автозапуска — это какой-то уродливый манифест нашего времени. Всё это от нашей гипертрофированной любви к комфорту и полной слепоте к другим. Я совершенно не против, если кто-то заводит машину на минуту-другую, а потом начинает плавное движение — это оптимальный режим прогрева. Ну или греет от души, но тогда уж на стоянке. Но маслать по пятнадцать минут под чужими окнами — это ж пролог к межподъездной розни.

В Европе за такой прогрев — штраф. А мы, влажно мечтая о жизни по-европейски, ведём себя как те, что с раскосыми и жадными очами.

Согласны ли вы с мнением автобрюзги?