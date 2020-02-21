21 февраля пятница
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 5/10
usd 63.74
eur 68.77
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 5/10
usd 63.74
eur 68.77
Фото пользователя

Артём Краснов

Редактор раздела «Авто»
Фото пользователя

Артём Краснов

Редактор раздела «Авто»

Все новости

Все новости
Авто Мнение

Достали вы со своим автозапуском: брюзга о недалёких людях, греющих машины во дворах

Дистанционный запуск двигателя — хорошая штука, если машина стоит не под чужими окнами

2 266
75 Обсудить

Поделиться

В этот раз нашего брюзгу зацепила вот такая картина у подъезда

В этот раз нашего брюзгу зацепила вот такая картина у подъезда

Каждую пятницу мы публикуем колонку автобрюзги о том, что его печалит в мире машин и людей. На этот раз автобрюзга оценил интеллект тех, кто греет машины во дворе.

На днях выхожу из дома — под окнами коптит чахотка с жёлтым логотипом на роже. Я сходил до стоянки, съездил в магазин, вернулся — а она всё тарахтит. Прошло минут двадцать, стёкла давно оттаяли, а на выпускном коллекторе за это время можно было пожарить яичницу. Если когда-нибудь в Уголовный кодекс за такое введут инсенерацию автомобиля, я, чего доброго, поддержу. 

Я сразу подумал на одну соседку. Нет, я не сексист (сексист, конечно), но дамы, к сожалению, отличаются теплолюбивостью, особенно дамы с прицепом. И хотя я не любитель портить отношения с соседями, решил при случае прочитать ей лекцию о вреде холостого хода.

Пока я брызгал слюной, к машине подошёл угрюмый загорелый человек, похожий на любителя тёплых стран. Это, конечно, отчасти его оправдывало, хотя если уж ты такой южный — ну есть же Гавана и Тегусигальпа. 

На мою вежливую ремарку он изрекает традиционное:

— Где это запрещено?

Но поскольку я пробит по теме давно, цитирую, как по Библии: 

— Пункт 17.2 ПДД. В жилой зоне запрещена стоянка с работающим двигателем. Аминь.

Поморгав, мой оппонент важно открывает дверь, облокачивается на неё так, будто у него не «Круз», а минимум «Камаро», и спрашивает с презрением:

— Ну и в чём смысл твоего высказывания?

Я не обижаюсь. По человеку видно, что поиск смыслов не его конёк, поэтому терпеливо объясняю, что во время прогрева двигателя, особенно в морозы, каталитический нейтрализатор не работает, а концентрация вредных веществ, среди которых СО, NOx, CnHn и твёрдые частицы, превышает все мыслимые нормы. Это не говоря о том, что холостой ход вреден для самого двигателя. Токсичные вещества накапливаются в воздухе вокруг автомобиля, то есть около домов и детских площадок, где, несмотря на погоду, детишки катаются с горки и строят серых от копоти и тоски снеговиков.

Он хочет ехать, но я прошу ещё минуту внимания. Длительный прогрев автомобиля на холостом ходу не означает большего ресурса мотора, а скорее снижает его. По глазам моего слушателя ясно понятно, что мысли идут не впрок, но я продолжаю: если уж вы такой ценитель предварительных ласк, вокруг расположены восемь платных стоянок, где за 50 рублей вам позволят греть машину хоть круглогодично. 

Поняв, что имеет дело с сумасшедшим, мой оппонент исчез вместе со своим «Крузом» и, кстати, больше не появлялся. Я лишь надеюсь, что он намотал какую-то мораль на свой... ну, усов у него не было, так что не знаю, куда он её намотал. Судя по последней фразе («да по хрен»), место нашлось. 

А вообще любители автозапуска — это какой-то уродливый манифест нашего времени. Всё это от нашей гипертрофированной любви к комфорту и полной слепоте к другим. Я совершенно не против, если кто-то заводит машину на минуту-другую, а потом начинает плавное движение — это оптимальный режим прогрева. Ну или греет от души, но тогда уж на стоянке. Но маслать по пятнадцать минут под чужими окнами — это ж пролог к межподъездной розни.

В Европе за такой прогрев — штраф. А мы, влажно мечтая о жизни по-европейски, ведём себя как те, что с раскосыми и жадными очами.

Согласны ли вы с мнением автобрюзги?

    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

    Автор

    оцените материал

    • ЛАЙК9
    • СМЕХ2
    • УДИВЛЕНИЕ0
    • ГНЕВ5
    • ПЕЧАЛЬ0

    Поделиться

    Поделиться

    автозапускдворыэкология
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (75)

    водятел
    21 фев 2020 в 10:04

    "холостой ход вреден для самого двигателя" - дальше можно не читать. уровень "искпёрда" ясен

    Местный
    21 фев 2020 в 10:08

    На северах вообще машины не глушат

    Гостья
    21 фев 2020 в 10:10

    Меня зацепило другое.
    Дамы с прицепом.
    Ладно ржака и Акакий.
    Эти зациклены на этом, но вот и у этого все дети, это прицепы.А ведь он тоже в этом случае прицеп.